Día de Jerusalén 2025: Debemos celebrar el sueño de 3,000 años más que nunca - opinión

Existen voces - fuertes, apasionadas, a veces incluso bien intencionadas - que nos dicen que este no es el momento para celebrar el Día de Jerusalén (Yom Yerushalayim). Argumentan que mientras nuestros soldados luchan en Gaza, mientras los rehenes permanecen en cautividad, mientras la comunidad internacional nos condena, es insensible - incluso jingoísta - marcar un día que conmemora una victoria militar. Dicen que celebrar la reunificación de Jerusalén en 1967 echa sal en las heridas de nuestros enemigos y antagoniza a un mundo ya hostil.

Pero yo pregunto: ¿si no ahora, cuándo?

Si no podemos celebrar el corazón mismo de nuestra identidad nacional y espiritual en medio de la confusión, entonces ¿qué nos queda?

Porque el Día de Jerusalén no es una celebración de guerra. No es un desfile nacionalista de arrogancia. Es un momento de asombro, de regreso histórico y espiritual al hogar. Es la reafirmación de un sueño de 3,000 años hecho realidad. Y los sueños, especialmente aquellos escritos con lágrimas, exilio, anhelo y oración, nunca deben ser pospuestos, o peor aún, desestimados.

Recordemos lo que estamos verdaderamente celebrando.

Celebrando nuestro regreso a Jerusalén

No solo estamos celebrando la impresionante victoria de la Guerra de los Seis Días, aunque fue realmente impresionante. No estamos simplemente conmemorando un momento en que un estado pequeño y asediado, rodeado de enemigos, emergió triunfante. Estamos celebrando el milagroso regreso a Yerushalayim, nuestra capital eterna. Estamos celebrando la primera vez en más de 1,800 años que los judíos podían caminar libremente en la Ciudad Vieja, rezar en el Muro Occidental sin miedo y reclamar acceso al Monte de nuestro antiguo Templo.

Por primera vez desde que las legiones romanas quemaron el Beit HaMikdash (Templo Santo), ya no éramos extraños mirando a través de una cerradura en nuestro sitio más sagrado.

No se trata de conquista, se trata de retorno. Familiares en duelo, amigos y soldados israelíes visitan las tumbas de los soldados caídos durante el Día de la Recordación que conmemora a los soldados israelíes caídos y a las víctimas del terror en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén el 30 de abril de 2025. (credit: CHAIM GOLDBERG/POOL)

Jerusalén siempre ha sido el latido del corazón del pueblo judío. Mucho antes de que existiera la Organización de las Naciones Unidas o un Mandato Británico. Mucho antes de que los estados modernos trazaran sus mapas y mucho antes de que alguien pudiera negar nuestra conexión con esta ciudad, Jerusalén era nuestra.

Fue el rey David quien la estableció como nuestra capital hace 3,000 años, no Tel Aviv, no Haifa, no alguna sede de gobierno cambiante, sino Jerusalén. Fue en Jerusalén donde Salomón construyó el Templo, donde los profetas caminaron, donde la Shejiná - la Presencia Divina - moraba.

Y cuando fuimos exiliados, fue Jerusalén lo que nunca olvidamos.

"Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos, al recordar a Sión... Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha pierda su destreza." Estas no son palabras de agresión. Son la poesía de un corazón roto - de un pueblo anhelando su hogar.

A través de cada exilio, cada pogromo, cada Holocausto, nunca renunciamos a Jerusalén. Nos volvimos hacia ella en oración tres veces al día. Cantamos de ella bajo el jupá (dosel nupcial) en cada boda judía. Rompimos un vaso en su memoria en nuestros momentos más felices. Dejamos un pedazo de cada hogar sin pintar para recordar su destrucción. Grabamos su nombre en nuestra alma colectiva.

Cuando los judíos murieron en Auschwitz, murieron susurrando el nombre de Jerusalén. Cuando los judíos cruzaron los desiertos de Yemen y Etiopía, caminaron a través del fuego y las nubes para llegar a Israel, vinieron por Jerusalén. Cuando los judíos se sentaron detrás de la Cortina de Hierro o lloraron en las fronteras cerradas, soñaron con caminar por sus piedras.

Millones soñaron con ella. Millones nunca lo lograron. Pero nosotros? Nosotros sí.

Y ahora, ante la guerra, con hijos e hijas en primera línea, con titulares globales distorsionados y hostiles, algunos dicen que deberíamos bajar la cabeza, atenuar la luz de este día y ocultar nuestra alegría?

No. ¡Mil veces no!

No bailamos para avergonzar al mundo. Bailamos porque hemos recordado. Cantamos porque hemos vuelto a casa.

Déjenme ser claro: no somos ciegos. No somos sordos al sufrimiento. Conocemos el dolor de la guerra, ¿quién más que nosotros? No celebramos el poderío militar; lamentamos cada vida inocente perdida. Pero también sabemos que Jerusalén no fue tomada para provocar. Fue reclamada porque es nuestra. Siempre fue, siempre será.

No necesitamos que el mundo valide lo que está escrito en nuestro ADN. Y ninguna cantidad de presión internacional puede borrar la verdad inscrita en nuestra historia, nuestras oraciones y nuestros huesos.

Miles han dado sus vidas por Jerusalén. Desde los rebeldes de Bar Kojba hasta los defensores del Barrio Judío en 1948, y desde los paracaidistas que lloraron en el Muro Occidental en 1967 hasta los soldados de hoy que custodian sus puertas, generación tras generación ha sacrificado para mantenerla segura e intacta.

Les debemos levantar la cabeza con orgullo y declarar: Yerushalayim shel zahav, shel nehoshet v’shel or – Jerusalén de oro, de bronce y de luz – somos tuyos, y tú eres nuestra.

ASÍ QUE este Día de Jerusalén, sí, celebraremos.

Celebraremos con humildad y gratitud. Celebraremos con los recuerdos de los caídos y las esperanzas de los vivos. Celebraremos por nuestros ancestros que solo soñaron, y por nuestros hijos que algún día caminarán libremente por sus puertas sin miedo.

Y si el mundo no puede entender nuestra alegría, tal vez nunca entendió realmente nuestro dolor.

Porque Jerusalén no es un trofeo. Es una promesa. Una promesa en la que nunca renunciamos. Una promesa de que Am Yisrael Chai – el Pueblo de Israel vive. Una promesa de que de la destrucción, la vida puede florecer de nuevo.

Silenciar nuestra alegría ahora sería traicionar todo lo que soportamos para llegar aquí. Sería decir a las generaciones que se aferraron a la esperanza que la desaprobación del mundo significa más que su fe.

No nos avergoncemos de nuestra historia. Contémosla más alto, cantémosla más fuerte, y caminemos por las calles de Jerusalén con la cabeza en alto y el corazón lleno de amor antiguo e inmortal.

No estamos celebrando la guerra. Estamos celebrando el regreso a casa.

No estamos ignorando el dolor de hoy, le estamos dando sentido al anclarlo al propósito de nuestro viaje. Yom Yerushalayim no se trata solo de lo que sucedió en 1967. Se trata de lo que sucedió en el 586 a.C., en el 70 d.C., en cada generación desde entonces, y - milagrosamente - de lo que está sucediendo en este momento.

"Si me olvidare de ti, oh Jerusalén..." No lo hicimos. Y no lo haremos.

Así que sí, celebraremos. Y seguiremos celebrando, mientras Jerusalén viva en nuestros corazones, sabemos que nuestra historia no ha terminado.

El escritor es un rabino y médico que vive en Ramat Poleg, Netanya. Es cofundador de Techelet-Inspiring Judaism.