El COVID-19 leve puede causar insomnio, según nuevo estudio

Aunque la mayoría de los pacientes diagnosticados con COVID-19 se recuperarán rápidamente, algunas personas experimentan síntomas que persisten mucho después de que comienzan a dar negativo en las pruebas, incluido el insomnio. Los científicos ya sabían que el insomnio era común en los pacientes que tenían que ser hospitalizados, pero un equipo de científicos en Vietnam comenzó a preguntarse si las infecciones leves también podrían afectar la calidad del sueño.

"Como investigador del sueño, recibí muchas preguntas y quejas de familiares, amigos y colegas sobre sus trastornos del sueño después de recuperarse del COVID-19", dijo la Dra. Huong T. X. Hoang de la Universidad Phenikaa Hoang, quien fue la autora principal del artículo publicado en la revista Frontiers in Public Health bajo el título "Calidad del sueño entre los sobrevivientes de COVID-19 no hospitalizados: un estudio transversal nacional".

"Descubrí que la mayoría de los documentos se centraban en pacientes en hospitales, donde el entorno de su tratamiento y cuarentena difiere mucho de aquellos con síntomas más leves".

Utilizando la red oficial de sobrevivientes de COVID-19 en Vietnam, los científicos reclutaron a 1,056 personas mayores de 18 años que habían sido diagnosticadas con el nuevo Coronavirus pero no habían sido hospitalizadas en los últimos seis meses y que no informaron antecedentes de insomnio o condiciones psiquiátricas. Enviaron una encuesta a estas personas para que la completaran entre junio y septiembre de 2022.

La encuesta preguntaba sobre características sociodemográficas como edad, sexo, enfermedades crónicas y la duración y gravedad de la infección por COVID-19 de los pacientes. También medía los síntomas de ansiedad, estrés y depresión experimentados por los pacientes. Para investigar los niveles de insomnio, se les pidió a los pacientes que compararan la calidad y duración de su sueño, así como lo fácil que les resultaba conciliar el sueño en las últimas dos semanas en comparación con antes de contraer COVID-19.

Los participantes informaron sufrir de insomnio

El 76.1% de los participantes informaron haber sufrido de insomnio, y el 22.8% de estas personas informaron tener insomnio severo. La mitad de los participantes dijeron despertarse más a menudo durante la noche, mientras que un tercio dijo que les costaba más conciliar el sueño, dormían peor y dormían menos tiempo. La gravedad de su infección inicial no parecía correlacionarse con la gravedad del insomnio que experimentaron. Aunque los pacientes asintomáticos de COVID-19 obtuvieron una puntuación más baja en el índice de insomnio, la diferencia no fue estadísticamente significativa.

"Si experimentas insomnio después de COVID-19, no pienses que es normal", dijo Hoang. "Si el insomnio no te molesta mucho, puedes tomar algunas medidas simples como tomar una ducha caliente antes de acostarte, apagar tu teléfono al menos una hora antes de dormir, hacer 30 minutos de ejercicio al día y evitar la cafeína después de las 4 pm. En caso de que el insomnio te cause problemas, puedes probar algunos medicamentos para dormir de venta libre. Si no ayudan, ve a ver a un especialista en sueño". Advertisement

Dos grupos de personas tuvieron tasas significativamente más altas de insomnio: aquellos que tenían una condición crónica preexistente y personas que obtuvieron puntajes altos en síntomas depresivos o de ansiedad. Ambos grupos desarrollaron insomnio a una tasa más alta que sus pares. Cuando los científicos analizaron a esos pacientes que informaron insomnio, sus puntajes de depresión y ansiedad fueron más altos que los puntajes promedio de toda la muestra. Pero estas enfermedades no son completamente independientes entre sí. El insomnio puede empeorar la salud mental y física, así como también ser impulsado por una peor salud mental y física.

Los científicos señalaron que la tasa de insomnio reportada por los pacientes no solo es mucho mayor que la tasa entre la población general, sino también mayor que la reportada en pacientes hospitalizados por COVID-19. Esto podría deberse en parte al enfoque en pacientes recién recuperados que pueden tener síntomas persistentes. Los pacientes recién recuperados también pueden estar más estresados y sensibles a cambios en su salud física, lo que les hace percibir que su sueño es peor.

Los científicos enfatizaron que se necesita un enfoque holístico para abordar todos los factores que contribuyen al insomnio y que se requiere una investigación adicional sobre la relación entre COVID-19, problemas de salud mental e insomnio.

"Como este es un estudio transversal, no se puede investigar completamente la relación entre ansiedad y depresión con el insomnio", advirtió Hoang. "Además, la recopilación de datos en línea y un método de muestreo de conveniencia pueden causar sesgo de memoria y sesgo de selección. Sin embargo, debido a la situación en Vietnam en ese momento, recopilar datos a través de invitaciones electrónicas y un muestreo de conveniencia fue la estrategia más eficiente y factible".