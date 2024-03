El yoga ayuda a los israelíes a superar la masacre del 7 de octubre

Los soldados que regresan del frente suelen tener dificultades para readaptarse a la vida normal. En guerras anteriores, sólo tenían que apretar los dientes e ignorar sus traumas, a veces con un coste psicológico incalculable. Pero ahora existen opciones de tratamiento, como la antigua disciplina oriental mente-cuerpo conocida como yoga.

"Después del 7 de octubre, nos dimos cuenta inmediatamente de la necesidad de ayudar a la gente a recuperarse del shock que habían sufrido", dice la profesora de yoga Neta Margalith, de la organización sin ánimo de lucro Hermanos en Yoga. "Nuestros profesores salieron a impartir sesiones informales de yoga en las bases del ejército, y dimos clases cada hora a través de Zoom".

Pronto se dieron cuenta de la necesidad de un lugar permanente para impartir los talleres.

"Cuando se produjo la catástrofe, la Unión Mundial Maccabi, la única organización que posee un hotel, puso a su gente y sus recursos al servicio de las necesidades del estado haciendo hincapié en aquellos que necesitaban esta ayuda más que otros", dice Amir Gissin, director general de la Unión Mundial Maccabi. "En el tiempo transcurrido desde el 7 de octubre, hemos podido asistir y tratar a evacuados, familias de los heridos en Tel Hashomer, secuestrados y sus familias, y a una amplia e importante población de soldados regulares y de reserva de unidades especiales que padecen estrés postraumático.

"En su beneficio, abrimos el complejo Balance, que ahora acoge a grupos de soldados que, para volver a la actividad operativa o a la rutina, necesitan nuestra ayuda". Las tiendas Glamping se utilizan para practicar y acoger retiros de soldados y víctimas del festival de música Supernova. (credit: Jonathan Bar)

Desarrollo del complejo de glamping Balance

Gracias a una generosa donación de la Federación Judía de Chicago, el complejo de glamping Balance se erigió inicialmente en Kfar Hamaccabiah para dar una respuesta inmediata a las víctimas del festival de música Supernova. El extenso campus de Ramat Gan, en Jerusalén, con su césped y sus instalaciones deportivas, proporcionó el escenario perfecto para el programa Equilibrio - Un lugar para respirar, celebrado en colaboración con la asociación Corazón Seguro, que cuenta con 400 psicólogos, psiquiatras e instructores clínicos certificados con experiencia en el trabajo con experiencias traumáticas, y Hermanos en Yoga. Las preciosas y acogedoras tiendas fueron donadas por la empresa Glow Glamping, que tras el 7 de octubre pasó de dedicarse al turismo sostenible en el Norte a ayudar a las víctimas del festival Supernova y a los soldados de combate.

Margalith, de 31 años, fundó Brothers in Yoga hace dos años con el objetivo de tratar a soldados traumatizados. "Ahora soy sobre todo administradora", sonríe. Tras siete años viajando por el mundo estudiando diversos estilos de yoga -incluido el yoga informado sobre el trauma (o sensible al trauma)- regresó a Israel en pleno brote de COVID. "Ese periodo me trajo de vuelta mis traumas personales, incluidos los de mis experiencias militares, y a través del yoga me traté a mí misma. Hizo falta una meditación profunda para ver mi propósito: estaba pensando en volver al Himalaya, pero ya conocía a varios israelíes con TEPT y me di cuenta de la necesidad de quedarme aquí."

Reclutó a otros profesores de yoga y a personas del ámbito empresarial y de la psicología, y Brothers in Yoga puso en marcha su primer "viaje de recuperación" de cuatro meses, empezando con un retiro de tres días, con reuniones semanales de Zoom y un retiro final de tres días para grupos cerrados de soldados postraumáticos -algunos reconocidos por el Estado, otros no-. "En octubre, ocho grupos habían completado el proceso, unas 100 personas en total. Ocho de ellos se convirtieron a su vez en profesores de yoga, garantizando así la continuidad", explica. "A finales de octubre, la empresa de glamping de mi hermano instaló una aldea de tiendas de campaña para evacuados en Kfar Hamaccabiah, en Ramat Gan, y llevamos allí el programa, acortándolo de cuatro meses a uno, con un retiro de tres días en Kfar Hamaccabiah y un retiro final de un día. Desde noviembre hemos dirigido seis grupos del festival Supernova, cerca de 100 personas en un programa independiente de un mes de duración."

En enero, unos 150 participantes han pasado por estos retiros, entre ellos residentes de comunidades cercanas a la Franja de Gaza, supervivientes del festival Supernova, en el que fueron masacrados 360 juerguistas, y soldados regulares y reservistas postraumáticos. Muchos de los soldados participantes proceden de la unidad de comandos de élite Yahalom de las FDI, especializada en guerra de túneles, demolición, desactivación de explosivos y operaciones de comandos, con tareas que van desde misiones de sabotaje hasta la desactivación de bombas y trampas explosivas en campos de batalla. "Practicar yoga junto con otros miembros de la unidad crea una experiencia común que les permite procesar lo que han vivido y les proporciona herramientas prácticas cuerpo-alma para cuando vuelvan a la vida civil", explica Nadav Zimand, de 34 años, antiguo comandante de Yahalom que ahora dirige la organización sin ánimo de lucro Fundación Yahalom, que apoya a los soldados.

En esta guerra de túneles y cargas explosivas, el papel de Yahalom ha sido crucial, y muchos de sus reservistas fueron llamados a filas. "La cuestión del trauma está en primer plano, a diferencia de lo que ocurría en el pasado", señala Zimand. "Por ejemplo, nuestros soldados tuvieron la espeluznante tarea de limpiar los kibutzim atacados de municiones sin explotar y trampas explosivas. Sin entrar en descripciones gráficas, unos 300 soldados tuvieron que lidiar con unos 3.000 cadáveres, incluidos los de terroristas muertos. Este fenómeno no ha hecho más que empeorar a medida que más soldados se ven expuestos a este tipo de escenas.

"Enseguida nos dimos cuenta de la importancia de tratarlos -algunos ya presentaban síntomas previos de enfermedad mental- y les ofrecimos diversas opciones, como tratamiento psicológico clásico, paseos en grupo por la naturaleza o por el mar, y yoga. Cada uno era libre de elegir el entorno que más le convenía para tratarlo. Muchos optaron por el yoga y están muy satisfechos".

El primer retiro para entre 10 y 20 soldados de Yahalom terminó a principios de enero; otro se abrió a principios de febrero, y están previstos cinco más.

Tamir Iluz, de 27 años, estaba de vacaciones en Barcelona con los padres de su novia de Springfield, Illinois, el 7 de octubre. Regresó inmediatamente a Israel y fue directamente a la base de su unidad. Médico en Yahalom, describe los meses siguientes como "duros".

"Estuvimos en muchos túneles. Tres de mis amigos murieron, dos en un ataque en el barrio de Shuja'iyya de Gaza, donde yo era médico. Fue una experiencia dura", suspira.

"Cuando salimos de Gaza, oí hablar del retiro subvencionado por la Fundación Yahalom. Fue duro readaptarse de luchar en una guerra a la vida normal, y esto era exactamente lo que necesitaba para facilitar la transición. El acompañamiento y la orientación fueron increíbles: sentí que los instructores querían ayudarnos de verdad. Mi grupo estaba dirigido por alguien que también es postraumático. Había muchos ejercicios de respiración guiada.

"El concepto de que los soldados pasen por esto juntos es maravilloso", dice Iluz. "Aunque no nos conociéramos de antes, habíamos pasado por una experiencia común y no necesitábamos muchas palabras para expresarnos. Después del retiro, me di cuenta de que había vuelto a la respiración natural: mi cuerpo ya no estaba en modo supervivencia."

Ofek, de 29 años, comandante del equipo Yahalom, empezó a reunir a su equipo la mañana del 7 de octubre. "Enseguida me di cuenta de que era la guerra", dice.

Tras casi tres meses volando túneles, municiones y "muchos edificios", le dieron el alta, pero le costó readaptarse. "Una vez en casa, me di cuenta de que hay una realidad paralela ahí fuera. Pensaba que estaba bien hasta que sentí el dolor de los ciudadanos. No era consciente de la profundidad de la angustia por la crisis de los rehenes, y ni siquiera sabía todo lo que había ocurrido el 7 de octubre. Cuando estás en la reserva, no lo sientes porque siempre estás ocupado. Pero ahora todo ha cambiado.

"Fue un shock volver, y tuve que cerrar esa brecha. Necesitaba tiempo para volver a mí misma, para mirar dentro. He practicado yoga en el pasado y sentía la necesidad de una 'ceremonia' para poner fin al capítulo anterior".

Ofek, que prefirió no dar su apellido, y su equipo vivieron juntos el retiro. "Muchos de nosotros llevamos juntos desde el servicio regular. El yoga formaba parte de mi vida antes de la guerra, pero no puedes meditar cuando hay explosiones a tu alrededor. Después de la primera sesión, rompí a llorar durante media hora, no por tristeza, sino porque echaba de menos ser yo misma. El yoga me ayudó a volver a ser quien soy; vino a abrazarme".

Desde hace tres meses, Margalith y su pareja viven en una tienda de campaña en Kfar Hamaccabiah. "Es mi misión. Lo doy todo, 24 horas al día, 7 días a la semana", dice. ״Nuestro objetivo es llegar al menos a 1.000 personas este año en programas a largo plazo. La organización Maccabi está con nosotros, pero necesitamos apoyo financiero o nos veremos obligados a cerrar el sitio a finales de febrero."

El director de la Unión Mundial Maccabi, Amir Gissin, espera que se encuentre la financiación. "Kfar Hamaccabiah, sede de Maccabi, se implicó de lleno en el esfuerzo bélico, e inmediatamente convertimos todas nuestras actividades deportivas educativas para movilizarnos en favor de aquellos grupos vulnerables de la sociedad israelí que en estos días necesitan más que nada un hogar cálido. Hay un profundo sentimiento de satisfacción cuando una gran organización como Maccabi consigue volcar todo su trabajo hacia una causa buena e importante", concluye.■