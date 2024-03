Montana Tucker: Esta es la historia detrás de las mujeres de Magen David Adom

En Israel, en el Día Internacional de la Mujer, después de la masacre del 7 de octubre, el empoderamiento femenino será celebrado de una manera ligeramente diferente. Mira a continuación para conocer la historia de la organización nacional de rescate de Israel, las mujeres de Magen David Adom (MDA).

On International Women's Day, meet the 20,000 female volunteers of @Mdais with @montanatucker. pic.twitter.com/eikOPCVsCC