Medicamento para bajar de peso Wegovy podría ayudar con función cardíaca

La popular inyección para bajar de peso Wegovy no solo conduce a la pérdida de peso y mejora los niveles de azúcar y grasa en la sangre, sino que también reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio reciente financiado por el fabricante del medicamento.

La investigación, publicada el fin de semana pasado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, mostró cómo Wegovy ayudó a pacientes con diabetes tipo 2 que padecían insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no se contrae adecuadamente y no bombea suficiente sangre. El tratamiento para esto incluye cambios en el estilo de vida y medicamentos cardíacos, pero no hay tratamientos específicos para un músculo cardíaco dañado.

Este tipo de insuficiencia cardíaca, vinculada a la obesidad, puede limitar severamente la capacidad de una persona para realizar tareas diarias. Una persona puede cansarse muy fácilmente y tener dificultades para respirar, a veces incluso necesitando oxígeno adicional. Su condición puede deteriorarse hasta el punto de requerir hospitalización, discapacidad y muerte.

El nuevo estudio, financiado por el fabricante de Wegovy, Novo Nordisk, seleccionó aleatoriamente a 216 personas con diabetes tipo 2 y insuficiencia cardíaca, de 16 países. Todos tenían índices de masa corporal (IMC) de 30 o más, lo que indica obesidad.

Un grupo de participantes recibió inyecciones semanales de Wegovy, y el segundo grupo recibió un placebo. Los participantes que recibieron Wegovy comenzaron con una dosis más baja y gradualmente aumentaron a 2.4 miligramos.

Inyecciones para adelgazar Wegovy. (credit: Novo Nordisk)

Los investigadores observaron a los dos grupos durante un año. Observaron que aquellos que recibieron tratamientos con Wegovy vieron mejores resultados, perdiendo más peso y experimentando menos síntomas de insuficiencia cardíaca. Estos incluyeron una reducción en la fatiga, poder caminar por más tiempo y más.

Durante el estudio, se reportaron 55 efectos secundarios graves y seis muertes, una de ellas por problemas cardíacos, en el grupo de Wegovy. En el grupo de control, se reportaron 88 efectos secundarios graves y 10 muertes, cuatro de ellas por problemas cardíacos.

Según el líder del equipo de investigación, el Dr. Mikhail Kosiborod, cardiólogo del Sistema de Salud de St. Luke en Kansas City, Missouri, los hallazgos muestran que Wegovy es un tratamiento seguro y efectivo para la pérdida de peso para una amplia gama de personas, incluidos los diabéticos.

¿La pérdida de peso es el factor que ayuda a las personas con insuficiencia cardíaca?

"Creo que la respuesta del ensayo sugiere claramente que, si bien la pérdida de peso es probablemente un factor importante, no puede explicarlo todo", dijo Kosiborod, según CNN, señalando que los beneficios positivos para los pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes eran aproximadamente los mismos.

"Creo que es increíblemente emocionante porque en primer lugar, estos pacientes son realmente difíciles de tratar, y cada día hay más de ellos", dijo, según CNN. "Y hasta hace poco, teníamos muy poco que ofrecerles, así que si sabemos que realmente modifica el proceso de la enfermedad, tenemos algo realmente efectivo, y por cierto, muy bien tolerado también, y eso por supuesto es una gran noticia para los pacientes y para los médicos que los atienden".

Wegovy llega a Israel

En otras noticias, Wegovy está comenzando a llegar a los estantes de las tiendas en Israel.

Según Maariv, el nuevo medicamento se puede pedir en una farmacia en solo unos días. Estas inyecciones vienen directamente de Novo Nordisk Israel.

La medicación se administra en dosis crecientes, desde 0,25 mg hasta una dosis efectiva de 2,4 mg después de varios meses. El costo de este tratamiento es de NIS 1.250 por mes para la dosis final, la cual necesitas mantener al menos durante un año, si no de por vida.