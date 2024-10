Ayuno intermitente o contar calorías: ¿qué funciona mejor?

Muchos de nosotros nos interesamos en dietas a corto y largo plazo en verano. Algunos elegirán entre dietas populares como la keto o el ayuno intermitente, también conocido como la dieta 16:8. Otros probarán el método más tradicional de contar calorías.

Pero según un estudio reciente publicado en la revista Annals of Internal Medicine, tanto el ayuno intermitente como el conteo de calorías producen resultados similares al final.

Limitar tus comidas a una ventana de solo ocho horas puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que la hace más eficiente en eliminar el azúcar del torrente sanguíneo. Estudios también han demostrado que el ayuno intermitente mejora el metabolismo de la glucosa.

Esta dieta ya ha llamado la atención de varias celebridades, como Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian y Scarlett Johansson, todas las cuales se abstienen de comer en ciertos momentos siguiendo el ayuno intermitente. (credit: INGIMAGE)

A diferencia del conteo de calorías, que es mucho más complicado, el ayuno intermitente ha ganado popularidad en parte debido a su simplicidad. Pero su efectividad a largo plazo para perder peso aún no está clara.

La vida ha cambiado, y también los horarios de comida

La vida moderna está en muchas formas caracterizada por una presencia constante de alimentos.

Esto, junto con las interrupciones en los ritmos naturales día-noche debido a la mala calidad del sueño y la exposición a la luz artificial de las pantallas, puede ser perjudicial para tu salud.

Estos factores contribuyen a trastornos metabólicos, que tienden a manifestarse cuando se alcanza la mediana edad y los estilos de vida poco saludables juegan roles más significativos.

Un equipo de investigadores de EE. UU. estudió a 90 adultos con obesidad. Los participantes fueron divididos al azar en uno de tres grupos: Comer desde el mediodía hasta las 8:00 p.m., reducir la ingesta de calorías en un 25%, o patrones normales de alimentación durante 10 horas al día o más. Los dos primeros grupos también se reunían regularmente con un dietista.

Los participantes que practicaron el ayuno intermitente terminaron reduciendo su consumo de calorías en 425 calorías en comparación con el grupo de control y lograron perder 10 kilogramos después de un año. El grupo con restricción calórica comió 405 calorías menos que el grupo de control y perdió 12 kilos después de un año.

Los investigadores dijeron que los resultados de su estudio podrían ayudar a informar las decisiones clínicas al tener en cuenta las preferencias individuales en lugar de simplemente recomendar una dieta sobre la otra.

La pérdida de peso varió significativamente entre los participantes. Esto, según los investigadores, indica que se necesitan más estudios para identificar mejor quién podría beneficiarse más de un método de pérdida de peso dado.