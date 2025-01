Cómo el consumo de alcohol afecta el riesgo de cáncer - explicación

El cirujano general de EE. UU. dijo el viernes que todas las bebidas alcohólicas, ya sea cerveza, vino o licores, deberían llevar una etiqueta de advertencia que indique que su consumo aumenta el riesgo de cáncer.

La relación entre el consumo de alcohol y el cáncer ha sido reconocida al menos desde 1987, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó por primera vez al alcohol como carcinógeno para los humanos.

La evidencia de esta relación a partir de estudios en humanos y animales se ha fortalecido desde entonces, según el informe del cirujano general, que muestra que los riesgos aumentan modestamente junto con el consumo. Aquí está lo que la investigación ha mostrado sobre el consumo de alcohol y el cáncer:

¿Qué dicen las pautas dietéticas sobre el consumo de alcohol?

Las pautas dietéticas de EE. UU. actualmente recomiendan dos o menos bebidas al día para hombres y una bebida o menos al día para mujeres. Para ciertos tipos de cáncer, como el de mama, boca y garganta, los riesgos pueden empezar a aumentar alrededor de una bebida al día o menos, según el informe.

Imagen ilustrativa del cáncer de pulmón. (credit: INGIMAGE)

¿Qué tipos de cáncer están vinculados con el consumo de alcohol?

La evidencia de que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer es más sólida para los cánceres de mama, colon y recto, esófago, hígado, boca, garganta y laringe.

¿Cómo causa el alcohol cáncer?

El informe del Cirujano General destaca cuatro formas en las que el consumo de alcohol aumenta los riesgos de cáncer.

Daños en el ADN: El cuerpo transforma el alcohol en acetaldehído, un compuesto químico que puede dañar el ADN e impedir que las células reparen el daño, lo que aumenta la probabilidad de mutaciones y crecimiento celular descontrolado que contribuye a la formación de tumores.

Oxidación e inflamación: El acetaldehído se convierte a su vez en acetato en un proceso que implica oxidación, produciendo peligrosas moléculas inestables que contienen oxígeno y que dañan las células y contribuyen a la inflamación causante del cáncer.

Aumento del riesgo por el tabaco: Los carcinógenos de otras fuentes, especialmente las partículas del humo del tabaco, pueden disolverse en el alcohol, facilitando su absorción por el organismo.

Producción de hormonas: El consumo de alcohol aumenta los niveles de hormonas, incluidos los estrógenos, lo que puede incrementar el riesgo de cáncer de mama y ovarios.

¿Por qué algunos órganos tienen un mayor riesgo de cáncer relacionado con el alcohol?

El informe destaca el riesgo relacionado con las hormonas para el cáncer de mama. Además, en la boca y el esófago, y a lo largo del tracto gastrointestinal, el alcohol irrita y daña el revestimiento mucoso protector que normalmente protege a las células de los carcinógenos, incluido el tabaco.

El hígado procesa el alcohol, lo que lleva a altas concentraciones de acetaldehído. La inflamación crónica inducida por el alcohol también puede llevar a la cirrosis, un importante factor de riesgo para el cáncer de hígado.

La inflamación inducida por el alcohol también puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas.

¿La cantidad de consumo de alcohol afecta el riesgo de cáncer?

El riesgo de cáncer aumenta con el nivel de consumo de alcohol. El informe del Cirujano General estima que un cáncer relacionado con el alcohol se desarrollará en aproximadamente 10 de cada 100 hombres que consumen menos de una bebida por semana, 11 de cada 100 que promedian una bebida diaria, y en 13 de cada 100 que consumen dos bebidas diarias.

Un mayor consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, pasando de aproximadamente 11 casos en cada 100 de aquellas que consumen menos de una bebida por semana, a 13 casos en cada 100 que consumen una bebida al día y 15 en cada 100 que consumen dos bebidas al día, según el informe.

¿Están afectando las tendencias cambiantes en el consumo de alcohol las tasas de cáncer?

Los cambios globales en los patrones de consumo de alcohol por región y sexo, incluido el aumento en el consumo de alcohol por mujeres, podrían explicar un aumento en los casos de cáncer atribuibles al alcohol, sugirió un informe de 2021 en The Lancet Oncology.

¿Cuáles son los límites de lo que sabemos?

La evidencia es más fuerte para los roles del acetaldehído y la inflamación en el aumento de los riesgos de cáncer, señala el informe, mientras que la regulación hormonal y el alcohol como disolvente aún no se comprenden completamente.

El riesgo de desarrollar cáncer, incluidos los cánceres relacionados con el alcohol, de cada persona se determina por una compleja interacción de factores biológicos, ambientales y sociales.

¿Existen beneficios para la salud del alcohol?

Un informe de enero de 2025 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos concluye que el consumo moderado de alcohol está asociado con una tasa más baja de muertes por cualquier causa en comparación con no consumir. Si bien encontró vínculos entre el alcohol y el cáncer, también encontró evidencia que sugiere que consumir cantidades moderadas de alcohol está asociado con menores riesgos de ataques cardíacos no fatales, accidentes cerebrovasculares no fatales y muertes por enfermedades cardíacas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos definen una bebida alcohólica como 1.5 onzas de licor de 80 grados, 5 onzas de vino con 12% de alcohol, o 12 onzas de cerveza con 5% de alcohol.