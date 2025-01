La verdad dolorosa: Suicidios y salud mental en crisis en jóvenes israelíes

Los israelíes son un pueblo resiliente. A pesar del 7 de octubre, las sirenas, los ataques terroristas, las aterradoras alertas rojas con misiles volando sobre nuestras cabezas y el aislamiento por COVID, que han afectado nuestra salud mental, de alguna manera seguimos con nuestras vidas, luchando y sirviendo a nuestro país. Incluso somos el quinto "país más feliz" de los 143 países clasificados en el Informe Mundial de Felicidad, una asociación entre Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Pero para algunas personas, la felicidad es un estado transitorio que viene y va; y para aquellos en una batalla interminable con la depresión, las nubes rara vez, si es que alguna vez, se disipan. Al escribir este artículo, descubrí que nuestro país "feliz" tiene padres, médicos y proveedores de atención médica que se niegan a hacer declaraciones sobre el estado de la salud mental en Israel.

Mientras escribo esto, los padres en Karnei Shomron están impactados por un suicidio adolescente, uno de varios en varios años, y se preguntan qué pueden hacer para ayudar a sus jóvenes a través del laberinto de hormonas, dolor situacional y angustia mental que hacen que los jóvenes quieran rendirse y terminar con sus vidas.

El alcalde de Karnei Shomron, Yonatan Kuznitz, se negó a hacer comentarios, diciendo que los sentimientos son demasiado intensos y crudos. Un médico israelí al que entrevisté se negó a ser citado en el registro, calificando al sistema de salud mental de "escandaloso". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en todo el mundo, el 4,4% de los jóvenes de 10 a 14 años y el 5,5% de los jóvenes de 15 a 19 años experimentan un trastorno de ansiedad. Se estima que la depresión ocurre en el 1,4% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 3,5% de los jóvenes de 15 a 19 años, y el suicidio es la tercera causa principal de muerte en adolescentes mayores y adultos jóvenes (15-29). LA ENFERMEDAD MENTAL requiere autocuidado constante y elecciones positivas. (credit: YOSSI ZAMIR/FLASH90)

"Aquí en Israel, estamos viendo más ansiedad y estrés desde el 7 de octubre entre adolescentes y jóvenes que nunca antes", dice Yael Avraham, trabajadora social y gerente en el campo del trauma en ELEM, la organización sin fines de lucro líder de Israel dedicada a tratar a jóvenes problemáticos y en riesgo. "Nuestros niños tienen más miedo. Más padres están buscando terapia. Nuestra clínica se ha convertido en un trabajo a tiempo completo."

Si agregas el acoso y la presión de las redes sociales que llega con un clic en sus teléfonos celulares, los jóvenes frágiles y sensibles, especialmente aquellos con enfermedades mentales, enfrentan un mayor riesgo de suicidio, dice ella. Es una historia de la que muchos no quieren hablar, pero que debe contarse.

Muchos mitos sobre las enfermedades mentales deben abordarse. Estos incluyen lo siguiente:

Las enfermedades mentales solo se manifiestan en adultos

Esto no es cierto. Hay evidencia de que las enfermedades mentales pueden aparecer incluso en niños muy pequeños y a lo largo de su adolescencia. Muchos jóvenes que tienen trastorno bipolar (depresión maníaca) son diagnosticados inicialmente con TDAH, según los psiquiatras con los que hablé. El problema es que cuando a un niño se le medica con estimulantes como Ritalin, en algunos casos el medicamento puede tener efectos peligrosos e incluso causar psicosis.

Las enfermedades mentales no son como las enfermedades físicas

Esto es falso. Lo que muchos no se dan cuenta es que las enfermedades mentales son enfermedades físicas: el resultado de un desequilibrio en la química del cerebro, que puede empeorar a medida que las hormonas cambian en un niño o adolescente en crecimiento.

El título es: La enfermedad mental es un resultado directo de la mala crianza.

Falso. Mientras los síntomas conductuales pueden ser desencadenados por eventos o problemas familiares, el factor más predictivo de la enfermedad mental suele ser la historia familiar de enfermedad mental. ¿Se desencadena por la naturaleza o la crianza? La mayoría de los médicos creen que la enfermedad mental es una herencia genética, como la diabetes, la hipertensión o cualquier otro rasgo familiar que se transmite de una generación a la siguiente. Si bien las condiciones externas pueden desencadenar la enfermedad, la predisposición genética debe estar presente. En Israel, donde los judíos se casan principalmente entre ellos, es probable que las condiciones genéticas se expresen de manera más consistente.

RABINO SHALOM HAMMER, ex educador, conferenciante en las FDI y maestro de yeshivá de hesder, fundó la organización Gila's Way (www.gilasway.com) después de que su hija Gila falleciera por suicidio hace varios años. Comenzó a hablar sobre la prevención del suicidio solo tres días después de levantarse del shivá de su hija, y ayudar a los demás se convirtió en su misión de vida. Fue llevado a Karnei Shomron la noche después del quinto aniversario de la muerte de Gila para hablar con los padres y abuelos de la ciudad, quienes estaban naturalmente preocupados.

"Puedes tener una enfermedad mental sin ideas suicidas, y puedes tener ideas suicidas sin tener una enfermedad mental, pero a menudo están entrelazadas", dice.

"La vida dio un giro de 180 grados para mí", explica. "Tuve que encontrar de alguna manera sentido a la muerte de Gila para ayudar a otros a comprender las complejidades y posiblemente salvar vidas".

Comenzó compartiendo la historia personal de Gila. El Camino de Gila, una organización oficial, reconocida por el Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud, surgió de las cenizas de su desesperación. El suicidio de Gila ocurrió después de un incidente de abuso sexual. Hammer dice que ha habido un aumento agresivo en el suicidio entre las edades de 16 a 24 años. Se trata todo de educación para la prevención. "La gente simplemente no sabe lo suficiente, especialmente los padres", explica Hammer. "La salud mental es confusa, difícil y caótica. La gente se confunde tanto cuando un ser querido está sufriendo esta enfermedad invisible".

El Camino de Gila ayuda a los padres a poner las cosas en orden, ofreciendo seminarios, talleres y presentaciones, principalmente en hebreo pero también en inglés. También ofrece un servicio de consulta para ayudar a los padres a navegar por la confusión.

Según Avraham, hay una grave falta de psiquiatras infantiles-adolescentes en Israel, incluso aquellos que atienden a pacientes que pagan de manera privada. Los que ejercen a menudo están completamente reservados por hasta un año. Ella dice que esto se agrava por el hecho de que el gobierno subcontrata gran parte del sistema de salud mental a ONGs; las clínicas públicas se están cerrando, y si la clínica local no puede darte una cita, el sector privado cuesta mucho.

¿Hospitalizar o no?

Hammer también se reúne directamente con familias con problemas. Según la urgencia de la situación, a veces remite a los jóvenes a una sala de emergencias de un hospital o a un entorno seguro y protegido.

"Prefiero evitar el hospital, pero lo que intento transmitir a los padres cuyo hijo tiene ideas suicidas es que su hijo está en peligro. Es como una herida abierta. Si no detienes el sangrado, morirán. Si un niño usa el lenguaje de la muerte, hay que tomarlo en serio", afirma.

Trabajando con dos psicólogos con doctorado y uno con maestría, Hammer ayuda a los padres a distinguir entre los llamados de ayuda y señales preocupantes pero menos urgentes. Gila's Way tiene una red de referencia para recursos médicos y psicológicos. Hammer reconoce que la enfermedad mental es un problema mundial, no solo en Israel. "No se comprende, y hay una falta de aprecio", dice. "Lo que no veo, no existe. Es problemático porque la gente lo niega y no quiere lidiar, enfrentar o reconocerlo porque no pueden verlo. Además, tratar con una enfermedad mental es un proceso largo y arduo, a menudo un compromiso de por vida". Dice que a menudo le preguntan: "¿No puede haber un final para esto? ¿Cuánto tiempo llevará esto?"

Según Hammer, dentro del sistema de salud mental israelí no hay un procedimiento directo para abordar a un joven con pensamientos suicidas. "Cuando llevas a un paciente suicida a la sala de emergencias e intentas que lo ingresen para recibir atención hospitalaria, a menudo no puedes encontrar una cama", dice.

"Se convierte en un problema de dinero. Puedes esperar al menos nueve meses si intentas ver a un psiquiatra y terapeuta a través de las organizaciones de atención médica, y encontrar al terapeuta adecuado para el individuo puede ser difícil y costoso. Incluso cuando un padre puede acceder a un psiquiatra, simplemente obtener citas de seguimiento inmediatas para asegurar que los medicamentos estén funcionando puede llevar meses".

Eso es inaceptable, dice, ya que los medicamentos deben ser monitoreados de cerca, especialmente cuando se recetan por primera vez. Aunque deja muy claro que no es psiquiatra ni profesional de la salud mental, Hammer sugiere que las personas exploren alternativas a los medicamentos, a menos que sea absolutamente necesario, y enfatiza la importancia de investigar y comprender los medicamentos que se sugieren.

Algunas medicaciones psicotrópicas pueden tener "advertencias en recuadro negro" y se ha encontrado que a veces pueden provocar pensamientos suicidas en jóvenes. Las advertencias fueron colocadas en las cajas para aumentar el monitoreo de la medicación. Sin embargo, estudios recientes a lo largo de un periodo de 14 años encontraron que las advertencias contra el uso de estas medicaciones pueden realmente causar reducciones en la atención de la salud mental. Después de que las advertencias fueran emitidas, en lugar de aumentar el monitoreo de los pacientes que usaban la medicación, hubo un declive abrupto en el uso de estas medicaciones, una disminución en las consultas médicas, y hubo aumentos en intoxicaciones por psicotrópicos, lo que sugiere intentos de suicidio y muertes por suicidio entre niños y adultos jóvenes.

Por eso la mayoría de los expertos están de acuerdo en que si bien los efectos secundarios deben ser monitoreados, cuando se prescribe el medicamento adecuado y se toma bajo supervisión, puede ayudar a que un paciente se mantenga equilibrado y reducir el riesgo de comportamientos dañinos durante años.

Hammer dice que los padres le han contado sobre profesionales que se niegan a ayudar a un paciente que considera el suicidio. "No quieren la responsabilidad de tratar con un niño que quiere matarse", relata.

Avraham de ELEM explica que, como trabajadora social, tiene la obligación de no tratar a jóvenes que amenazan con suicidarse, pero de inmediato darles una referencia escrita para que sus padres los lleven a una sala de emergencia y sean atendidos por un psiquiatra. Pero no todos los padres escuchan.

Uno de los psiquiatras con los que hablé dice que a veces la hospitalización no es la respuesta inmediata para un paciente en riesgo. Afirma que algunos trastornos responden mejor a la hospitalización forzada que otros. Por ejemplo, los pacientes con psicosis, manía y depresión aguda pueden estar mejor que los pacientes con trastorno de personalidad crónico.

Un psiquiatra confió que al entrevistar a los padres de un nuevo paciente y preguntarles por qué estaban preocupados por su hijo, respondieron que su hijo había amenazado con suicidarse siete meses antes. Tomaron la próxima cita disponible del médico, y allí estaban, siete meses después. El psiquiatra señaló que en situaciones de emergencia, cuando una persona amenaza con hacerse daño a sí misma u a otros, la hospitalización puede parecer una opción abrumadora, pero aún así podría ser la forma más efectiva de garantizar una intervención oportuna. Hammer dice que se ha demostrado que el 65% de aquellos que intentan suicidarse una vez es probable que lo intenten de nuevo.

La continuidad de la atención también es un desafío, dice Hammer.

"Existen psiquiatras en este país, reconocidos, que abandonan a los pacientes a mitad del tratamiento. Los psiquiatras nunca deberían abandonar a los pacientes a mitad del tratamiento sin pasar la responsabilidad a alguien en quien confíen y que pueda cuidar de ellos", destaca. Gila's Way educa e informa. No proporciona terapia, pero ayuda a las personas a acceder a los profesionales y cuidados de salud mental apropiados. En algunos casos, ayuda a los padres a obtener fondos privados.

Hammer predice que aunque actualmente no hay un aumento en los suicidios, después de la guerra la situación es probable que empeore antes de mejorar. "Los niños evacuados del Norte o del Sur es probable que sean especialmente desencadenados después de regresar a casa. Estos niños fueron arrancados de sus vidas, infraestructuras, todo les fue quitado, y es probable que un trauma mayor se desencadene y salga a la superficie después de los eventos que todos estamos experimentando", dice.

El Dr. Gilad Bodenheimer, jefe de la División de Salud Mental del Ministerio de Salud, dice que en realidad hay una disminución en la tasa de suicidios, pero anticipa un aumento en los suicidios después de la guerra. Especula que durante la guerra estamos unidos y apoyándonos mutuamente. Su preocupación es que después del trauma, cuando las personas vuelvan a una apariencia de vida normal, pueda haber una oleada. O no. Señala que con la COVID, la reacción anticipada después de la COVID nunca llegó.

"Los israelíes tienen el poder de lidiar con un inmenso dolor y trauma y de volver a funcionar", dice Bodenheimer. "La resiliencia de los niños es especialmente impresionante".

CUANDO LAS PERSONAS experimentan suicidio en la familia, el teléfono de Hammer comienza a sonar.

"Soy abierto. Hablo sobre los temas a menudo vistos como tabúes. Pérdida, muerte, duelo, suicidio: no solo no tengo miedo de hablar sobre ellos, sino que fomento el diálogo al respecto.

"El diálogo abierto es la forma esencial de reducir las tasas de suicidio", explica. "La educación es clave. Cuanto más aprendamos al respecto, mejor abordaremos los problemas. Necesitamos crear un sistema de apoyo. La familia necesita sentirse apoyada, pero también la comunidad. Desafortunadamente, somos muy buenos respondiendo al suicidio, pero mucho menos efectivos en prevenirlo.

"La gran mayoría de las personas que mueren como resultado del suicidio no quieren morir", explica Hammer. "Eso es algo que la gente necesita saber. Envían señales porque quieren ser ayudadas. Y para ayudar, tenemos que ser conscientes de esas señales. Un pensamiento suicida en su punto máximo dura cuatro o cinco segundos, lo que significa que la mayoría de las veces la persona que experimenta estos pensamientos puede ser estabilizada y devuelta a un estado de atención plena con la respuesta adecuada".

Él dice que aunque las enfermedades mentales pueden seguir siendo prevalentes, debería existir una mentalidad preventiva cuando se trata del suicidio. La prevención y el alcance deben provenir de la familia, pero incluso pueden venir de un completo extraño que valide y demuestre empatía.

Compartió con el grupo de Karnei Shomron las definiciones y signos de enfermedades mentales. La gente escuchaba atentamente.

Signos serios

No todos los casos de suicidio son prevenibles. Un doctor confesó: "Algunos pacientes sufren, y no podemos aliviar su dolor. En algún momento, dejan de creer que todavía tenemos trucos bajo la manga para ellos, y preguntan, '¿Qué derecho tienes para obligarme a seguir viviendo? Estoy sufriendo, y has estado tratando de ayudarme, a veces durante años, sin éxito'".

Las familias y amigos pueden hacer todo correctamente: comunicarse con su ser querido sobre sus sentimientos, dejar la puerta abierta para la conversación, no importa lo desafiante que sea, y la persona aún puede terminar con su vida, dejando a la familia preguntándose qué pasó, y a los amigos culpándose a sí mismos, incluso sintiendo culpa de superviviente.

Martillo y Avraham están de acuerdo en que la soledad suele ser el principal precursor de los pensamientos depresivos y suicidas. Incluso con familiares y amigos que se preocupan y están atentos de manera constante, alguien puede sentirse solo y encontrar un momento en el que nadie esté allí para actuar.

Algunas señales de que alguien podría estar sufriendo un trauma y tal vez esté considerando poner fin a su vida incluyen las siguientes:

Martillo describe la depresión como un estado de disfunción para los adolescentes dentro de su entorno. Incluso si quieren esforzarse y "seguir el programa", el comportamiento normal requiere tres veces la energía, y las cosas más simples se convierten en un esfuerzo. Ser un animador para los padres no es el enfoque correcto. Él aconseja a los padres elegir un momento neutral en un entorno que no se sienta "autoritario" y usar palabras auténticas para revelar sus sentimientos a su hijo.

"No hables con tu hijo en la cocina", dice él. "Ese es un lugar donde tú eres el jefe."

Además de listas útiles sobre dónde, cuándo y cómo ayudar de manera apropiada, Martillo da ejemplos de lo que no se debe hacer. Caminaba frente a la multitud de Karnei Shomron, con la cabeza enterrada en su teléfono mientras le preguntaba a su adolescente imaginario, "Entonces, Lavi, ¿cómo estuvo tu día en la escuela?" Alzando la vista por un momento, desvió su atención de nuevo a su pantalla, volviendo a levantarla por solo un instante, preguntando, "¿Y cómo te fue en ese examen?" Sin perder el ritmo, volvió a concentrarse en su teléfono.

"Esto es cómo no hablar con tu hijo", dice él.

Él dice que recientemente en Tel Aviv, observó a una familia sentada en un café. Colocaron sus teléfonos celulares en un montón en una esquina de la mesa y ni siquiera miraron los dispositivos, mientras se dedicaban a una conversación animada unos con otros. Hammer y su esposa se acercaron y felicitaron a la familia por su atención mutua durante la comida.

Hammer y Avraham aconsejan no evitar preguntar a seres queridos sobre el suicidio. Preguntar si están pensando en quitarse la vida puede parecer incómodo, pero la pregunta debe hacerse.

"No tengan miedo al estigma", advierte Avraham. "A veces alguien está buscando la oportunidad para hablar sobre sus sentimientos. No se preocupen por el comportamiento imitador en otros. Aborden el tema directamente".

En su reunión, Hammer también tuvo consejos para los vecinos de la familia en duelo. "No les digan a los padres afligidos que entienden por lo que están pasando", advierte, "porque (gracias a Dios) es falso; ustedes no comprenden y no pueden comprender esos sentimientos".

Recomienda a la comunidad hacerle saber a la familia que, aunque no entienden lo que están sintiendo, sí entienden que están sufriendo. Dice que hacerles saber que están ahí para ellos es lo que necesitan escuchar.

Hammer también enfatiza la importancia de que los padres escuchen y confíen en sus instintos, como cuando su hijo está recibiendo tratamiento o terapia. Si sientes que algo simplemente no está bien, probablemente no lo esté.

Recursos y apoyo

Fundada hace nueve años para ayudar a los nuevos profesionales inmigrantes a comenzar sus prácticas, GetHelpIsrael (www.gethelpisrael.com) lista a más de 450 clínicos en el campo de la salud mental, así como hospitales. Desde la guerra, también ha estado proporcionando terapia gratuita para soldados. Para unirse al directorio, un profesional debe tener al menos un título de maestría. La mayoría son de pago privado, lo que acelera el tiempo de espera, especialmente en el caso de un psiquiatra, y hablan hebreo, inglés, francés o yiddish. Algunos de estos profesionales también tienen prácticas afiliadas a fondos de salud (kupot holim).

Milam es un centro de asesoramiento para familias de personas que lidian con discapacidades psicosociales (milam.org.il) dirigido por Enosh - la Asociación Israelí de Salud Mental y financiado por el Ministerio de Salud. Brinda apoyo y orientación a familias en las que un miembro está lidiando con una crisis de salud mental. Los servicios son gratuitos, sin necesidad de que el individuo sea reconocido por el Instituto Nacional de Seguros o califique para servicios gubernamentales de rehabilitación. Milam ofrece visitas domiciliarias; asesoramiento y terapia individual a corto plazo; apoyo y orientación de un compañero de apoyo; grupos para padres, cónyuges, hermanos e hijos adultos de personas con desafíos de salud mental; así como asesoramiento legal, defensa de derechos y talleres, conferencias y jornadas de estudio para familias, profesionales e individuos.

Noa Cahana Buskila, directora de servicios para jóvenes y adultos jóvenes en Enosh, dice: "Al observar a los adolescentes, no podemos ignorar que estos eventos se cruzan con una etapa de desarrollo ya compleja. Como resultado, si antes definíamos a los 'jóvenes en riesgo' como un grupo distinto, hoy todos los adolescentes están en riesgo. Vemos a adolescentes experimentando altos niveles de angustia, manifestados en ansiedad, depresión y un profundo sentido de soledad. La realidad es compleja, especialmente ante el telón de fondo de crecientes demandas enfrentadas con recursos limitados. Sin embargo, en esta situación, debemos ampliar nuestra conciencia, entendiendo que el dolor es parte de la resiliencia y reconociendo que los adolescentes poseen fortalezas internas".

Los centros Milam se encuentran en Karmiel, Netanya, Eilat y Tel Aviv, y también hay artículos en línea, conferencias y otros recursos. Se ofrecen servicios de extensión en Afula, Kiryat Shmona, Beit She’an, Ariel, Bat Yam y Hevel Ailot.

Solución para el año sabático

El Dr. Sol Adelsky, un psiquiatra infantil/adolescente y adulto certificado en Jerusalén y Modi'in, con licencia para ejercer en EE. UU. e Israel. Hizo aliyá con su esposa e hijos desde Boston al terminar su formación allí en 2018. Es un practicante privado que trabaja con pacientes de habla inglesa, tratando desde TDAH, ansiedad y depresión, hasta TOC y autismo.

"Trabajar con estudiantes de año sabático presenta muchos desafíos y dilemas interesantes en el tratamiento", dice. "Muchos problemas de salud mental significativos como la depresión o el trastorno bipolar comienzan a emerger en este grupo de edad, mientras que otros, como el TDAH, pueden manifestarse de nuevas formas. El año sabático suele ser la primera vez que los adultos jóvenes viven lejos de casa. Y no solo están lejos de casa, sino que están en un país extranjero, a miles de millas de distancia, a menudo inmersos en un entorno intenso que puede ser religioso, cultural o de otro modo completamente diferente a lo que están acostumbrados. A menudo son sus padres, que están lejos y en una zona horaria diferente, quienes intentan evaluar la situación desde lejos y ayudar a sus hijos a encontrar ayuda mientras navegan por un sistema de salud diferente".

Cada experto entrevistado habló sobre la importancia de que un padre defienda a su hijo. Aunque Israel tiene un sistema de salud nacional, navegar por él puede ser desafiante. Como me dijo un médico, el sistema puede tener fallas, lo que es aún más razón para que las voces de los padres sean escuchadas. Cuando los niños lo necesitan, los padres tienen que ser su voz y hacer lo necesario para asegurarse de que reciban la atención que merecen.

Para contactar a Gila's Way, consulta www.gilasway.com

Tratamientos alternativos

Existen una serie de terapias alternativas que, usadas con una supervisión profesional y parental cercana, a veces se utilizan para tratar enfermedades mentales. Van desde simples suplementos de aceite de pescado omega-3 hasta terapias de luz y tratamientos asistidos por psicodélicos, algunos de los cuales están aprobados legalmente en Israel, mientras que otros aún no lo están. Los ácidos grasos esenciales son los bloques de construcción de las células humanas. Situados en la membrana celular, ayudan a regular la transmisión de información entre las células. Dado que ciertos ácidos grasos no pueden ser producidos por nuestros cuerpos, algunos deben ser adquiridos a través de nuestra dieta.

Las personas con depresión y trastorno bipolar parecen tener niveles más bajos de un cierto tipo de ácido graso esencial - los ácidos grasos omega-3. Ha habido algunos resultados positivos que muestran síntomas disminuidos de manía cuando se agregan suplementos de alta dosis de estos nutrientes a los medicamentos regulares de un paciente.

Preparaciones herbales como hierba de San Juan, S-adenosilmetionina (SAM-e) y melatonina pueden ayudar con la regulación del estado de ánimo y el ciclo del sueño. Una nota de precaución: solo porque estos productos son "herbales" y "naturales" no significa que sean indudablemente seguros o sin efectos secundarios.

Terapia de luz - Las luces brillantes para reducir los síntomas de la depresión estacional tienen un respaldo científico sólido. Aunque no toda la depresión tiene un componente estacional, la terapia de luz puede ser útil. Las luces utilizadas para proporcionar este tratamiento están especialmente diseñadas para exponer a los pacientes a bandas de alta intensidad del espectro de luz.

La terapia equina, la terapia con mascotas y la terapia de arte y música son populares en Israel y están disponibles tanto de forma privada como, si estás dispuesto a esperar, a través de los fondos de salud.

La terapia con ketamina - KetaMind es una clínica de salud mental recientemente abierta en Ra'anana especializada en el uso de infusiones de ketamina para el tratamiento psiquiátrico.

La ketamina es un sedante anestésico que fue aprobado por la FDA en 1970 y rápidamente se convirtió en uno de los anestésicos más ampliamente utilizados en el mundo. Tiene la capacidad de anestesiar a los pacientes de manera rápida y segura con pocos efectos secundarios. A diferencia de muchos otros anestésicos, la ketamina no deprime la respiración ni los sistemas circulatorios de los pacientes, y su perfil de seguridad es excelente.

En los últimos años, se ha descubierto que la ketamina es terapéutica en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, especialmente la depresión resistente al tratamiento. Más de 50 ensayos clínicos revisados por pares en las principales instituciones médicas y universidades han demostrado la eficacia de la terapia de infusión de ketamina para la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Hay al menos otros 70 estudios en curso sobre el tremendo impacto de la ketamina en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. La mayoría de estos estudios han destacado casos severos y resistentes al tratamiento que no han respondido a la mayoría de las opciones de tratamiento convencionales y aún así reportan una tasa de éxito del 70% o más entre los pacientes.

La clínica KetaMind se especializa en el uso de infusiones de ketamina para el tratamiento psiquiátrico.

Los tratamientos son administrados por el Dr. Stuart Seidman, co-fundador, un psiquiatra con licencia en Israel, con sede en Nueva York, especializado en psicofarmacología, con amplia experiencia en el uso de ketamina para enfermedades psiquiátricas en los Estados Unidos; y el Prof. Michael J. Drescher, co-fundador, un médico de emergencias capacitado en Estados Unidos e Israel y, hasta hace poco, jefe del Departamento de Emergencias en el Rabin Medical Center-Beilinson Campus en Petah Tikva. Drescher tiene décadas de experiencia en el uso de ketamina IV para sedación y dolor.

Otros psicodélicos que se están investigando y desarrollando para el tratamiento de enfermedades mentales, especialmente trastornos del estado de ánimo, incluyen la Psilocibina, un compuesto psicodélico que se encuentra de forma natural en algunos hongos; y el MDMA, también conocido como éxtasis, que se está estudiando como un posible tratamiento para el TEPT.

El escritor es coautor de "The Ups & Downs of Raising a Bipolar Child: A Survival Guide for Parents" (Simon & Schuster, por Judith Lederman y Candida Fink, MD).