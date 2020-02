יער כיסופים שבעוטף עזה: מטיילים איתרו צרור בלונים(קונדומים) מפוצצים מחוברים בחוט לחפץ חשוד שנראה כמו צינור. משטרה הוזעקה למקום pic.twitter.com/bUNJJ3e4Nq February 15, 2020

Hikers in a forest near the Gaza Strip find a bundle of condoms, which were likely used as balloons, connected to a “suspicious object,” according to Ynet reporter Matan Tzuri. Police were reportedly called to the scene.