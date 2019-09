Leader of the Arab Joint List Ayman Odeh said that tackeling the "crime epidemic" in Arab society is the first issue he will address in the new Knesset, in a tweet in Saturday.





הבחירות הסתיימו אבל מגפת הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה. ארבעה נרצחים ביממה.זה הנושא הראשון שנטפל בו. אין לנו ברירה אלה להחזיר את הבטחון לרחובות ולחיות בחברה ללא נשק. pic.twitter.com/3LpXGXsZmM — Ayman Odeh (@AyOdeh) September 21, 2019

More to follow.

var cont = `Join Jerusalem Post Premium Plus now for just $5 and upgrade your experience with an ads-free website and exclusive content. Click here>>



`; document.getElementById("linkPremium").innerHTML = cont; (function (v, i){ });