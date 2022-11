An 18-year-old man was taken to the Soroka Medical Center after being run over by a vehicle in Beersheba on Thursday in a suspected ramming attack.

He suffers from limb injuries and his condition is moderate, according to a Soroka spokesperson.

הולך רגל נדרס בבאר שבע, מצבו בינוני. המשטרה בודקת אם מדובר בפיגוע. הדורס, תושב רהט, נעצר@Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2022

Police are investigating the incident.