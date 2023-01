An explosion was reported at an IDF camp near Jenin on Monday evening, according to Army Radio.

דיווח ראשוני: פיצוץ בתוך מחנה צבאי של סיירת חרוב בג'נין, קירות חדרים של מפקדים התפרקו ונפלו; אין נפגעים באירוע@Doron_Kadosh pic.twitter.com/QacOuiRbpk — גלצ (@GLZRadio) January 9, 2023

No injuries were reported in the incident.