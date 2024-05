IDF: Hundreds of millions of shekels were stolen by Hamas from bank branches in the Gaza Strip

Hundreds of millions of shekels were stolen by Hamas from bank branches in the Gaza Strip, the IDF announced on Wednesday evening.

#عاجل الكشف عن وثيقة داخلية صادرة عن حماس والتي تبيّن مخطط لعناصر في الحركة نهب خزنات أحد البنوك في غزة، لتتم بعدها بشهر سرقة مئات الملايين من الشواقل من فروع بنك فلسطين في القطاع على يد حماس⭕️نكشف عن وثيقة قام بصياغتها عنصر بارز في حماس الذي يدعى أبو جهاد في العاشر من أذار… pic.twitter.com/FMUV0PKtuq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2024

This is a developing story.