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IDF: Hundreds of millions of shekels were stolen by Hamas from bank branches in the Gaza Strip

By WALLA!
Updated: MAY 29, 2024 18:16

Hundreds of millions of shekels were stolen by Hamas from bank branches in the Gaza Strip, the IDF announced on Wednesday evening.

This is a developing story.

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