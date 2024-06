Reports were received of an airstrike targeting a factory in the area of the city Hian in northern Syria, Kan News reported on Monday overnight on the social media X, formerly Twitter.

ראשוני: דיווחים על תקיפת מפעל באזור העיר חיאן שבצפון סוריה | תיעוד המיוחס לתקיפה@OmerShahar123 pic.twitter.com/ZufUPuTAdd — כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2024