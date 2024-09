Qatari Al Jazeera TV said on Sunday morning that Israeli forces stormed its bureau in West Bank's Ramallah with a military order to close it for 45 days.

لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة #الجزيرة برام الله مع أمر عسكري بغلقه 45 يوما#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EKdkgCRSCT — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 22, 2024