אנחנו ממשיכים לעלות. מסיימים שבוע ראשון לחיסונים על מספר לא ייאמן של 280,000 מתחסנים, 71,000 מתוכם בסופ"ש האחרון. ממשיכים לחסן בשבילכם, ממשיכים לשמור על ישראל. pic.twitter.com/afEX30DNGa December 27, 2020

"We're completing the first week of coronavirus vaccinations with an unbelievable number of 280,000 vaccinated people," Health Minister Yuli Edelstein said Sunday morning.He added that 71,000 people were vaccinated during the weekend alone. "We'll continue to keep Israel safe," Edelstein said.