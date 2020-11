הרמטכ״ל, רב אלוף אביב כוכבי, נפגש היום עם הרמטכ״לים הקודמים לשיחת עדכון על האתגרים המבצעיים ועיקרי העשייה בצה״ל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 27, 2020

IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi met with former IDF chiefs of staff on Friday for a meeting about operational challenges and current major IDF activities, the IDF announced via Twitter.