Nine additional malls to open on Friday morning

In a lottery held on Thursday night, nine more malls were selected to participate in the pilot:
Big Fashion Beit Shemesh, Center 1 Jerusalem, Arad Mall, Em Haderech on route 4, Seven Stars Mall Herzliya, Sharonim Mall in Hod Hasharon, Lev Hamifratz Haifa, Arena Nahariya, and Nof Hagalil Mall.The malls which have already been announced are Azrieli Ayalon in Tel Aviv, Azrieli Haifa, Azrieli Jerusalem, Ofer Grand Mall in Petah Tikva, Ofer Grand Canyon Mall Beersheba and Ofer Kiryon in Kiryat Bialik.