Französische Fans buhen israelische Nationalhymne während Nations-League-Spiel aus

Einige französische Fans buhten die israelische Nationalhymne aus. Die Buhrufe kam am Mittwoch inmitten des spärlich besuchten Stade de France zu kleineren Rangeleien bei einem Nations-League-Spiel, das um den Krieg zwischen Israel und Hamas überschattet wurde.

Etwa 4.000 französische Sicherheitskräfte wurden im und um das Stadion, sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt, um eine Wiederholung der Gewalt wie in Amsterdam letzte Woche in einem Europa-League-Spiel mit Beteiligung von Maccabi Tel Aviv zu verhindern.

Etwa 100 israelische Fans ignorierten die Reisewarnung ihrer Regierung, nicht zu Sportveranstaltungen anreisen zu dürfen, und saßen in einer Ecke des 80.000 Zuschauer fassenden Stadions, das kaum zu einem Fünftel gefüllt war.

Sie schwenkten gelbe Luftballons und skandierten „Freilassung der Geiseln“ in Anspielung auf die Israelis, die in Gaza von Hamas-Terroristen getötet wurden. Fans display a Palestine flag and an Israel flag amid the ongoing conflict between Israel and Hamas at the Nations League France vs. Israel match. (credit: GONZALO FUENTES / REUTERS)

Buhrufe und Pfiffe waren beim Abspielen der israelischen Nationalhymne zu hören.

Als das Spiel begann, kam es mehrere Minuten lang zu einem Handgemenge in der Nähe des israelischen Fanblocks, bei dem Leute rannten und Schläge ausgeteilt wurden. Ordner bildeten schnell eine Absperrung.

Es war unklar, was die Gewalt ausgelöst hatte.

Vor dem Spiel hatten sich mehrere hundert antiisraelische Demonstranten auf einem Platz im Pariser Stadtteil Saint-Denis versammelt und schwenkten palästinensische sowie einige libanesische und algerische Flaggen, um gegen das Spiel zu protestieren.

„Wir spielen nicht mit Völkermord", hieß es auf einer Fahne, in Anspielung auf den Gaza-Krieg.

Israel bestreitet die Vorwürfe des Völkermords im Rahmen seiner über ein Jahr andauernden Offensive gegen die Terrorgruppe Hamas.

Keine konkreten Bedrohungen

Beim Betreten des Stadions trugen einige Israel-Fans sowohl israelische als auch französische Farben.

Zwei trugen ein T-Shirt mit dem Logo des israelischen Vereins Maccabi Tel Aviv auf der Vorderseite und den Worten „Ni Oubli Ni Pardon“ (Niemals vergessen, niemals vergeben) auf der Rückseite.

Eine Person hielt ein Papier mit der Aufschrift „Fuck Hamas" in der Hand.

Der französische Innenminister Bruno Retailleau sagte diese Woche, es habe nie Zweifel daran gegeben, dass das Spiel stattfinden würde, nachdem es in Amsterdam zu Unruhen gekommen war, bei denen sowohl Maccabi-Fans als auch lokale Gruppen gewalttätig wurden, so die niederländische Polizei.

Er sagte, es seien vor dem Spiel keine konkreten Bedrohungen festgestellt worden, aber es bestehe kein Nullrisiko.

Der französische Präsident Emmanuel Macron war aus Solidarität beim Spiel. „Wir werden dem Antisemitismus nirgendwo nachgeben, und Gewalt, auch nicht in Frankreich, wird niemals die Oberhand gewinnen, ebenso wenig wie Einschüchterung“, sagte er BFM TV Stunden vor dem Anpfiff.

Das Spiel fand einen Tag nach dem neunten Jahrestag koordinierter islamistischer Angriffe auf Veranstaltungsorte in der französischen Hauptstadt, darunter das Nationalstadion, statt.

Rassismus und Intoleranz nehmen in Frankreich zu, teilweise angeheizt durch den Krieg im Gazastreifen nach den Terroranschlägen der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Ähnliche Trends sind auch anderswo in Europa zu beobachten.

Im November wurden bei den Zusammenstößen zwischen Maccabi-Fans und Banden in Amsterdam fast 70 Verdächtige festgenommen und mindestens fünf Personen verletzt.