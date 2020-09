Reform movement leads in elections for WZC's new American delegates

The reform slate was followed by the Orthodox Israel Coalition - Mizrachi (27), Eretz Hakodesh (25) and MERCAZ USA (18) slates.

The ZOA Coalition earned 13 seats, followed by the American Forum for Israel (10), Hatikvah (10), Shas Olami (2), Kol Yisrael (2), Dorshei Torah V'Tziyon (2), Herut Zionists (1), Vision (1), Americans4Israel (1) and Israel Shelanu (1).

The Ohavei Zion slate did not earn any seats.

Some 123,575 people voted in the elections in the US, District of Columbia and US territories, more than double the turnout than the last election in 2015 and the highest number of ballots cast since the US WZC election began thirty years ago.

For the first time in the history of the Zionist movement, the 38th WZC will convene online via a special broadcast center in Jerusalem. Seven hundred twenty delegates and observers from over 30 countries will participate in the 38th World Zionist Congress that convenes for three days, on October 20-22.

Following is the list of new delegates:

Vote Reform - ARZA Delegates 1. Rabbi Rick Jacobs 2. Rabbi Hara Person 3. Dr. Andrew Rehfeld 4. Maya Levy 5. Jennifer Kaufman 6. Rabbi Jonah Pesner 7. Daryl Messinger 8. Carine Warsawski 9. Rabbi Deborah Waxman 10. Rabbi Angela Buchdahl 11. Zach Schaffer 12. Rabbi Josh Weinberg 13. Rabbi Beth Singer 14. Rabbi Kenneth Chasen 15. Tiffany Harris 16. Rabbi Ron Segal 17. Dr. Miriam Stern 18. Congressman Sander Levin 19. Rabbi Allie Fischman 20. Harry Levy 21. Susan Bass 22. Joshua Nelson 23. Aaron Weinberg 24. Rabbi Rachel Timoner 25. Gary Perlin 26. Rabbi Rena Singer 27. Andrew Keene 28. Rabbi Lewis Kamrass 29. Rabbi Gayle Pomerantz 30. Rabbi Paul Yedwab 31. Aaron Tartakovsky 32. Rabbi Marla Feldman 33. Rabbi Peter Berg 34. Rabbi Amy Schwartzman 35. Rabbi Jeremy Gimbel 36. Rabbi Janet Liss 37. Isabel Dunst 38. Rabbi David Stern 39. Rabbi Judith Schindler Wallach cnxps.cmd.push(function () { cnxps({ playerId: '36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b' }).render('4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6'); }); Alternates 40. Michael Laufer 41. Rabbi Jonathan Singer 42. Evan Traylor 43. Richard Bernstein 44. Rabbi Micah Greenstein 45. Yolanda Savage-Narva 46. Chris Harrison 47. Rabbi Marla Hornsten 48. David Astrove 49. Rabbi David Teutsch 50. Zoe Plotsky 51. Rabbi Bennett Miller 52. Rabbi Leora Kaye 53. Rabbi Arnold Gluck 54. Rabbi Molly Kane 55. Rabbi Jeremy Barras 56. Evelyn Gertz 57. Cantor Rachel Kalmowitz 58. Rabbi David Eshel 59. Jo-Ann Price 60. Rabbi Joe Black 61. Rabbi Joanne Loiben 62. Rabbi Susan Shankman 63. Madison Rosenfield 64. Michelle Citrin 65. Shoshana Dweck 66. Sherrill Neff 67. Jane Taves 68. Brandon Morantz 69. Rabbi Stephanie Koline 70. Rabbi Daniel Levin 71. Susan Kalson 72. Garrett Layton 73. Dr. Josh Holo 74. Emily Aronson 75. Rabbi Michael Weinberg 76. Tom Abelson 77. Rabbi Ellen Dryfus 78. Rabbi Daniel Brenner 79. Rabbi Elaine Zecher 80. Rabbi Samantha Frank 81. Marla Gamoran 82. Hope Chernak 83. Susan Longo 84. Rabbi Paul Golomb 85. Zoe Dressner 86. Rabbi Stanley Davids 87. Rabbi Isaac Saposnik 88. Rabbi Elliott Kleinman 89. Cantor Jennifer Frost 90. Rabbi Eric Yoffie 91. Rabbi Shira Gluck 92. Rabbi Samantha Kahn 93. Roberta Glick 94. Elan Kramer 95. Rabbi Jacqueline Mates-Muchin 96. Rabbi Steven Bob 97. Rachael Brill 98. Aaron Torop 99. Rabbi Esther Lederman 100. Alex Gilbert 101. Mickey Rosen 102. Steven Fox 103. Andrew Oberstein 104. Rabbi David Lyon 105. Rabbi Mara Nathan 106. Molly Blumenthal 107. Rabbi Joel Mosbacher 108. Arlene Chernow 109. Mauri Willis 110. Rabbi Nico Socolovsky 111. Josh Glucksman 112. Rabbi Amy Perlin 113. Bill Hess Orthodox Israel Coalition- Mizrachi Delegates 1. Audrey Trachtman 2. Marvin Hier 3. Shira Donath 4. Mark Bane 5. Dr. Ernest Agatstein 6. Sondra Sokal 7. Rabbi Yaakov Trump 8. Rabbi Haskel Lookstein 9. Rabbi Leonard Matanky 10. Miriam White 11. Allen Fagin 12. Dr. Francine Stein 13. Harvey Blitz 14. Martin Oliner 15. Dr. Alan Kadish 16. Eliana Isaac 17. Rabbi Reuven Ibragimov 18. Richard Joel 19. Deborah Isaac 20. Rabbi Zev Eleff 21. Rabbi Tzvi Hersh Weinreb 22. Rabbi JJ Schacter 23. Rabbi Harry Billet 24. Steven Saphirstein 25. Rabbi Kenneth Hain 26. Chana Shields 27. Farley Weiss Alternates 28. Sara Schatz 29. Raizi Chechik 30. Rabbi Yona Reiss 31. Rabbi Menachem Genack 32. Hart Levine 33. Jan Schechter 34. Nachum Segal 35. Dovid Goldshtyen 36. Jenna Beltser 37. Rabbi Binyamin Blau 38. Cheryl Nagel 39. Rabbi Kalman Topp 40. Rabbi Jacob Bernstein 41. Racheli Taubes 42. Rabbi Josh Joseph 43. Rabbi Jerold Isenberg 44. Rabbi Daniel Feldman 45. Jordana Topp 46. Debbie Moed 47. Rabbi Moshe Krupka 48. Jared Isaac 49. Dr. Ronald Nagel 50. Seymour Shapiro 51. Mark Cohen 52. Jeremy Tibbetts 53. Bernard Fuchs 54. Walter Feinblum 55. Rabbi Yosef Blau 56. Rabbi Shmuel Silber 57. Rabbi Gil Student 58. Rabbi Ari Rockoff 59. Rabbi Eliezer Mischel Eretz Hakodesh Delegates 1. Rabbi Pesach Lerner 2. Rabbi Michael Melnicke 3. Mrs. Shoshana Jacobs 4. Rabbi Yaniv Meirov 5. Mrs. Shoshana Soroka Halpern 6. Rabbi Aryeh Zev Ginzberg 7. Mr. Steve Rosedale 8. Rabbi Yechezkel Moskowitz 9. Rabbi Zvi Gluck 10. Mrs. Devorah Krasnianski 11. Mr. Sam Sutton 12. Mr. Jacob I. Slone 13. Mr. Leon Goldenberg 14. Mrs. Alexandra Fleksher 15. Ms. E.L. Tenenbaum 16. Mr. Adam Suionov 17. Rabbi Aaron Fink 18. Mr. Marc Jacob 19. Dr. David Margulis 20. Ms. Kaela Dahan 21. Rabbi Moshe Parnes 22. Mr. Ezzy Rappaport 23. Rabbi Eliyahu Prero 24. Mrs. Ellen R. Weiss 25. Mrs. Amit Yaghoubi Alternates 26. Mr. Charlie Deutsch 27. Rabbi Steven Pruzansky 28. Mr. Shlomo Mostofsky 29. Mr. Ben Schlossberg 30. Ms. Julie Sherman 31. Rabbi Mendy Mirocznik 32. Rabbi Moshe Robinson 33. Mr. Yitzy Geisinsky 34. Mrs. Michele Weiss 35. Mrs. Shoshana Bernstein 36. Rabbi Yitzchok Tendler 37. Mr. David Gross 38. Rabbi Yaakov Menken 39. Mr. Chaim Reiss 40. Mrs. Elise Steinharter 41. Mr. Jonathan Spetner 42. Rabbi Binyomin Medetsky 43. Mrs. Robin Davina Meyerson 44. Mrs. Sandy Eller 45. Rabbi Asher Sova 46. Mr. Doni Greenwald 47. Mr. Yitzie Pretter 48. Mrs. Baila Parnes 49. Mr. Eli Kutner 50. Mr. Israel Peskowitz 51. Rabbi Menachem Rubinstein 52. Mr. Yoni Torgow 53. Mr. Avromi Mostofsky 54. Ms. Avigail Spetner 55. Mrs. Meryl Maybruch 56. Rabbi Mordechai Becher 57. Mrs. Rivka Feiner 58. Dr. Lita Aeder 59. Rabbi Aryeh Kravetz 60. Dr. Leslie Klein 61. Mrs. Aliza Bulow 62. Mr. Dov Fishoff 63. Mrs. Avigayil Strulowitz 64. Mrs. Ellie Riesel 65. Rabbi Avi Goldstein 66. Mrs. Adina Kravetz 67. Mr. Eliezer Yaghoubi 68. Mrs. Phyllis Reiss 69. Rabbi Martin Katz 70. Mrs. Aviva Mostofsky 71. Mrs. Miriam Lichtman 72. Mrs. Miriam Peskowitz 73. Mrs. Tehila Feldbaum MERCAZ USA Delegates 1. Rabbi Debra Newman Kamin 2. Eric Leiderman 3. Marilyn L Wind 4. Rabbi Alan Silverstein 5. Heidi Schneider 6. Noa Kligfeld 7. Mary Sanders 8. Cantor Sarah Levine 9. Sarrae G Crane 10. Thomas Sudow 11. Rabbi Stewart Vogel 12. Noam Kornsgold 13. Margie Miller 14. Diane Halivni 15. Rabbi Jay Kornsgold 16. Richard Helfand 17. Bracha Werber 18. Rachel Russo Alternates 19. Alan Imar 20. Cantor David Lipp 21. Rabbi Ashira Konigsberg 22. Rabbi Shira Wallach 23. Debra Kaner Goldich 24. Allan Kahan 25. Rabbi Rami Schwartzer 26. Temma Kingsley 27. Sarah Lipsey Brokman 28. Toni Bickert 29. Martin Werber 30. Steve Dix 31. Naomi Yadin Mendick 32. Richard Kahn 33. Rabbi Randall Konigsberg 34. Max Duboff 35. Sandy Starkman 36. Talia Cohen-Carus 37. Michael Mills 38. Rabbi Julia Andelman 39. Debbi Bruce 40. Allan Gottesman 41. Anna Millstein 42. Rabbi Aaron Brusso 43. Rabbi Andrea Merow 44. Stephen Steckler 45. Gideon Aronoff 46. Rabbi Ellen Wolintz-Fields 47. Rabbi Gail Labovitz 48. Barbara Rosenau 49. Benjamin Sigal ZOA Coalition Delegates 1. Morton Klein 2. Mark Levenson, Esq. 3. Rabbi Steven Burg 4. Daniella Pomeranc 5. Elizabeth (Liz) Berney, Esq. 6. Richard Chalme 7. Russell Feder 8. Chanoch Eli Berman 9. Anna Peckerman 10. Steve Orlow, Esq. 11. Judy Freedman Kadish 12. Rabbi Yitzchok Tendler 13. Abe Zeines Alternates 14. Siggy Flicker 15. Valeria Chazin 16. Assemblyman Dov Hikind 17. Hannah Katz 18. Boaz Bagbag 19. Oren Atias 20. Rabbi Dr. Mark Goldfeder 21. Victor Naar 22. Ross Den 23. Khandan Kalaty 24. Nachman Mostofsky 25. Lori Lowenthal Marcus, Esq. 26. Brooke Goldstein, Esq. 27. Jonathan Rubin 28. Rabbi Shimon Margolin 29. Vlad Lipkin 30. Ben Kogan 31. Dana Brody, Esq. 32. Richie Allen 33. Matan Shamir 34. Shani (Shoshana) Hikind 35. Rabbi Aryeh Spero 36. Michael Joshua 37. Ken Sachs 38. Shira Lewis 39. Dr. Gene Berkovich, M.D American Forum for Israel Delegates 1. Dmitry Shiglik 2. Alex Rovt 3. Irena Zolotova 4. Benzion Laskin 5. Olga Fort 6. Gregory Davidzon 7. Igor Branovan 8. Erica Shiglik 9. Zhenya Rozinsky 10. Dan Rodkin Alternates 11. Michael Koloden 12. Luiza Sherman 13. Phillip Roth 14. Vlad Spektor 15. Margarita Kagan 16. Avital Khazanov 17. Rabbi Alex Kaller 18. Vadim Shiglik 19. Ilya Bratman 20. Rita Kogan 21. Michael Yadov 22. Sergey Zatsepin 23. Leonid Kushnir 24. Natassia Burak 25. Dmitry Lisovetsky 26. Alexander Tsodikov 27. Igor Kogut 28. Masha Merkulova 29. Svetlana Portyanskiy 30. Eugene Levin Hatikvah Delegates 1. Kenneth Bob 2. Karen Shapiro 3. Leah Schwartz 4. Sheila Katz 5. Yonatan Shargian 6. Stuart Appelbaum 7. SooJi Min-Maranda 8. David Weiss 9. Nancy K Kaufman 10. Jared Jackson Alternates 11. Libby Lenkinski 12. Rabbi Amichai Lau-Lavie 13. Zach Shartiag 14. Nomi Colton-Max 15. David Dormont 16. Shaina Wasserman 17. Naomi Tamura 18. Sam Norich 19. Gili Getz 20. Yael Dormont 21. Minna Elias 22. Joel Winograd 23. Bekah Diamond-Bier 24. Michael Young 25. Aviva Meyer 26. Janee Graver 27. Alisa Belinkoff Katz 28. Arieh Lebowitz 29. Molly Wernick 30. Steven Weinberg Shas Olami Delegates 1. Rabbi Natan Sasson 2. Eli Kadi Alternates 3. Rivka Meirov 4. Shulamit Zakai 5. Aharon Hen 6. Nora Sasson Kol Yisrael Delegates 1. Esther Renzer 2. Sarri Singer Alternates 3. Max Samarov 4. Roz Rothstein 5. Jay Feldman 6. Dina Leader Dorshei Torah V'Tziyon Delegates 1. Rabbi Avi Weiss 2. Rabbi Dov Linzer Alternates 3. Rabbi Shmuel Herzfeld 4. Rebecca Schwartz 5. Pam Scheininger 6. Rabbi Nati Helfgot Herut Zionists Delegates 1. Joshua Goldstein Alternates 2. Moshe Phillips 3. D'Vorah Singleton Vision Delegates 1. Simon Kofman Alternates 2. Samantha Muskat 3. Michael Shepsis Americans4Israel Delegates 1. W. James Schiller Alternates 2. Phyllis Greenberg Heideman 3. Amanda Berman Israel Shelanu Delegates 1. Shanie Korabelnik Alternates 2. Yaakov Cohen The 152 American delegates will join additional delegates from Israel and around the world at the WZC to make decisions concerning the four National institutions that allocate nearly $1 billion every year to support Israel and World Jewry, including the World Zionist Organization, Keren Kayement LeYisrael - Jewish National Fund, the Jewish Agency for Israel and Keren Hayesod.

