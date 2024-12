Die Tochter einer Kristallnacht überlebender kehrte die Schlüssel einer zerstörten Synagoge zurück

Kantorin Jennifer Bern-Vogel hörte regelmäßig die Geschichte von ihrer Mutter.

Am berüchtigten Abend des 9. November 1938 war Jennifers Mutter, Marianne Katzenstein, die damals 16 Jahre alt war, in der Synagoge ihrer Familie in Bielefeld und übte Orgel.

Sie beendete ihr Üben, schloss das Gebäude mit einem Schlüssel ab und kehrte nach Hause zurück. Später in der Nacht wurde die Synagoge in der Reichspogromnacht von den Nazis bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Nur zwei Objekte überlebten das Feuer: eine Thorarolle und Mariannes Schlüssel.

„Ich erinnere mich nur daran, wie sie davon sprach. Ihre Stimme veränderte sich und sie war irgendwie langsamer und sanfter und sehr nostalgisch, als sie über die ganze Geschichte sprach", sagte die 67-jährige Bern-Vogel in einem Interview. „Immer wenn sie die Geschichte erzählte und dann den Schlüssel hochhielt, haben die Leute – und ich habe es selbst erlebt – nach Luft geschnappt."

Bern-Vogel, die seit 2009 Kantorin der Congregation Emanu El in Redlands, Kalifornien, ist, sagte, die Geschichte des Schlüssels sei in ihrer Familie „legendär“.

Die lange erwartete Heimkehr

Und im Oktober, 86 Jahre nach der Kristallnacht, kehrte der Schlüssel nach Hause zurück.

Bern-Vogel verbrachte die vergangene Woche in Deutschland, wo sie in ihrer Jugend mehr als ein Jahrzehnt gelebt hatte, und knüpfte wieder Kontakte zu Freunden, Familie und der jüdischen Gemeinde von Bielefeld, wo die Synagoge kurz nach dem Holocaust wieder aufgebaut wurde.

Es war ihre erste Reise nach Bielefeld mit ihrem Mann und ihrer Tochter, und ihr Bruder und ihre Nichte sowie ein Cousin aus Dänemark flogen ebenfalls zu diesem Anlass ein.

Am Freitagabend leiteten Bern-Vogel und der Kantor der Bielefelder Synagoge gemeinsam den Schabbat-Gottesdienst. Bern-Vogel sang ein Lied, das auf einem Gedicht ihres Großvaters basierte, mit Musik, die von einem langjährigen Freund aus Deutschland komponiert wurde.

Und nach Havdalah am Samstag hielt die Stadt eine Zeremonie ab, die am Standort der zerstörten Synagoge begann und dann zum Rathaus weiterzog, wo die offizielle Übergabe erfolgte.

Der Schlüssel wurde der Sammlung des Stadtgeschichtsmuseums hinzugefügt und wird im aktuellen Synagogengebäude ausgestellt.

Laut Irith Michelsohn, der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde der Stadt und der Progressiven Jüdischen Bewegung Deutschlands, hat die jüdische Gemeinde Bielefelds 450 Mitglieder. Die Synagoge, die die Gemeinde heute nutzt, wurde aus einer alten protestantischen Kirche renoviert und 2008 eingeweiht.

Vor dem Holocaust lebten in Bielefeld fast 1.000 Juden, sagte Michelsohn. Die Gemeinde wurde wiederbelebt, seit Michelsohn am 1. Januar 2000 das Ruder übernahm. Zu diesem Zeitpunkt gab es ihrer Aussage nach nur 35 Mitglieder.

Michelsohn sagte, die Rückgabe des Schlüssels sei für die Gemeinde von enormer Bedeutung.

„Ich war so aufgeregt, denn wir haben nur noch eine Thorarolle und jetzt den Schlüssel, das ist alles, was wir von unserer alten Synagoge haben“, sagte Michelsohn. „Und jetzt ist der Schlüssel zurück. Das ist so toll, das kann man sich gar nicht vorstellen.“

Michelsohn sagte, der Schlüssel sei besonders wichtig, um die heutige Gemeinde über ihre Vergangenheit aufzuklären. Sie erklärte, dass die Juden in Bielefeld wie viele deutsche jüdische Gemeinden fast alle ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion stammen.

„Es gibt nicht viele Menschen, die ursprünglich aus Deutschland stammen“, sagte sie. „Einige von ihnen sind zum Judentum konvertiert, einige sind aus Israel oder anderen Ländern eingewandert oder arbeiten in Bielefeld an einer Universität, aber die meisten Mitglieder in all unseren 120 jüdischen Gemeinden in Deutschland stammen aus der ehemaligen Sowjetunion.“

Der Schlüssel, sagte Michelsohn, biete eine Gelegenheit, „ihnen etwas über die Geschichte beizubringen, über die Vergangenheit, was wir verloren haben.“

Er gibt auch eine physische Erinnerung an das alte Synagogengebäude, das 1905 im Auftrag der Familie Katzenstein erbaut wurde. Bern-Vogels Großvater mütterlicherseits war Oberhaupt der jüdischen Gemeinde gewesen und hatte Hunderten von Familien geholfen, aus Deutschland zu fliehen.

„Es symbolisiert eine Verbindung zu dem alten und sehr, sehr schönen Gebäude, das wir hatten“, sagte Michelsohn und fügte hinzu, dass die zerstörte Synagoge „ein so wunderbares Gebäude“ gewesen sei.

Wie der Schlüssel, den sie aufbewahrte, endete die bemerkenswerte Geschichte von Bern-Vogels Mutter nicht im Jahr 1938. Im folgenden Jahr flohen sie und ihre jüngere Schwester mit dem Kindertransport nach England. Jahre später war sie bei einem Shabbat-Abendessen in Israel, als sie Julian Bernstein (später zu Bern abgekürzt) traf, Bern-Vogels Vater, der ebenfalls den Holocaust überlebte.

Julian war eines von sechs Kindern einer litauischen Familie, aber nur er und ein Bruder überlebten den Holocaust. Dieser Bruder, Leon Bernstein, und Bern-Vogels Mutter arbeiteten beide für den Jüdischen Weltkongress; Leon war Gastgeber des Shabbat-Abendessens, bei dem Julian und Marianne sich kennenlernten.

Die beiden verlobten sich innerhalb einer Woche und ließen sich schließlich in Iowa nieder, wo Bern-Vogel und ihr Bruder aufgewachsen sind.

In den späteren Lebensjahren ihrer Mutter, so Bern-Vogel, habe es Bemühungen gegeben, den Schlüssel ins United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. zu bringen. Doch eine Kontaktperson ihrer Mutter im Museum verstarb, und 2017 starb auch sie selbst, im Alter von 94 Jahren.

„Es war einfach eine sehr tiefe Verbindung“, sagte Bern-Vogel über den Schlüssel, von dem sie noch immer eine Kopie besitzt. „Ich glaube, als wir aufwuchsen, habe ich nicht daran gedacht, dass der Schlüssel irgendwo anders sein könnte als bei uns. Er gehörte irgendwie zu uns.“

Doch als ihre Mutter älter wurde, wollte ihre Familie laut Bern-Vogel herausfinden, wo der Schlüssel hingehen sollte, damit er am besten aufgehoben ist und die größte Bedeutung hat. Nach einigen kurzen Reisen nach Deutschland, so Bern-Vogel, kristallisierte sich die Antwort heraus.

„In den letzten Jahren, und besonders nachdem ich im letzten Sommer dorthin gefahren bin, um sie in der Synagoge und im Museum zu treffen, ist mir immer klarer geworden, dass es für alle und für zukünftige Generationen wirklich das Wichtigste wäre, wenn der Schlüssel dort wäre“, sagte sie.

Bern-Vogel sagte, dass Bielefeld immer ihre Heimat bleiben wird, auch wenn ihre Mutter dort aufgrund des Endes der Zeit ihrer Familie ein angespanntes Verhältnis zu Deutschland hatte. Und sie weiß, dass ihre Mutter es zu schätzen wüsste, dass der Schlüssel zurückgekommen ist.

„Ich glaube, sie wäre unglaublich gerührt von der Aufnahme, die der Schlüssel finden wird, und von den Menschen, die sich in der Stadt engagieren“, sagte Bern-Vogel. „Ich glaube, sie wäre sehr geehrt und glücklich, und ich glaube, dankbar.“