Obszöne Ironie: Diskussionen über eine mögliche Verhaftung Netanjahus in Auschwitz – Analyse

Vor fast fünf Jahren, als in Jerusalem die Vorbereitungen für eine große Veranstaltung am 20. Januar 2020 anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz liefen, wurden Dutzende von führenden Politikern aus aller Welt zu diesem Anlass erwartet. Der polnische Präsident Andrzej Duda jedoch kündigte an, dass er nicht teilnehmen werde, weil es ihm nicht gestattet sei, auf der Veranstaltung zu sprechen.

Stattdessen sollten der damalige US-Vizepräsident Mike Pence, der russische Präsident Wladimir Putin und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Reden halten.

Für Duda war die Entscheidung, ihn von der Liste der Redner auszuschließen, mehr als nur eine diplomatische Beleidigung – sie war, so behauptete er, „eine Verzerrung der historischen Wahrheit“, die ihm die Möglichkeit nahm, polnische Bürger zu ehren, die im Holocaust umgekommen waren.

Diese Sensibilität für „historische Wahrheit“ wirft die Frage auf, wie Duda ein mögliches Szenario beurteilen würde, das sich heute abspielen könnte: Premierminister Benjamin Netanjahu könnte nicht nach Polen und Auschwitz reisen, um an einer Veranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers am 27. Januar teilzunehmen, weil Polen erklärt hat, dass es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen ihn wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg nach dem 7. Oktober anerkennen würde.

Der stellvertretende polnische Außenminister Władysław Bartoszewski erklärte am Freitag gegenüber einer polnischen Zeitung, dass Netanjahu tatsächlich verhaftet würde, wenn er zu der Zeremonie käme. Stellen Sie sich das vor: Polen, auf dessen Boden Millionen von Juden ermordet wurden, würde den Premierminister des jüdischen Staates festnehmen, weil er Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Staat vor denen zu schützen, die ihn zerstören wollen. Und das auf der Grundlage eines Haftbefehls von einem Gericht, das gar nicht für Israel zuständig ist.

Das ist eine Verzerrung der Wahrheit - sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.

Auschwitz, wo 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden, darunter eine Million Juden, ist das Symbol des Antisemitismus schlechthin. Die Verhaftung Netanjahus aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs – ein Vorgehen, das in Israel aufgrund seiner Doppelmoral und Voreingenommenheit weithin als antisemitisch wahrgenommen wird – würde eine unerhörte Botschaft senden. Dass Polen ein solches Dekret durchsetzen würde, insbesondere bei einer Gedenkveranstaltung für das größte Verbrechen des Judenhasses in der Geschichte, ist nahezu unbegreiflich.

Der moralische Bankrott wäre erschütternd.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass dieses Szenario bisher hypothetisch ist. Netanjahu hat nicht angekündigt, an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen – es war der stellvertretende polnische Außenminister, der die Idee in einem Zeitungsinterview ins Spiel brachte – und es ist unklar, ob der Premierminister teilnehmen würde, selbst wenn der IStGH-Fall keine Rolle spielen würde.

Normalerweise würde der Staatspräsident Isaac Herzog Israel bei einer solchen Zeremonie vertreten. Vor fünf Jahren, eine Woche nach der Veranstaltung in Jerusalem, vertrat der damalige Staatspräsident Reuven Rivlin Israel bei der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag in Auschwitz. Herzog selbst reiste vor zwei Jahren nach Polen, um den 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto zu begehen.

Israels Beziehungen zu Polen waren in den letzten Jahren angespannt, was die israelische Vertretung bei solchen Veranstaltungen verkompliziert hat.

Die einst soliden Beziehungen verschlechterten sich 2018, als Polen einen Gesetzesentwurf vorantrieb, der Aussagen über die Mitschuld der Polen am Holocaust sowie den Begriff „polnische Todeslager“ unter Strafe stellt.

Auf einer Reise nach Polen brachte Netanjahu ein Jahr später die Polen gegen sich auf, als er fälschlicherweise mit den Worten zitiert wurde, „die Polen“ hätten mit den Nazis kollaboriert – und nicht „Polen“ im Sinne von „einige Polen“. Daraufhin sagte der damalige polnische Premierminister Mateusz Morawiecki eine Reise nach Israel zur Teilnahme an einem hochrangigen Gipfel ab.

Zwei Tage später verschärfte Israel Katz, der gerade Außenminister geworden war, die Krise noch weiter, als er in Bezug auf den Aufruhr sagte: „Ich bin das Kind von Holocaust-Überlebenden, und wie jeder Israeli und Jude werde auch ich keine Kompromisse bei der Erinnerung an den Holocaust machen. Wir werden weder vergeben noch vergessen, und es gab viele Polen, die mit den Nazis kollaborierten. Wie sagte Yitzhak Shamir – dessen Vater sie töteten – ‚die Polen saugen den Antisemitismus mit der Muttermilch auf‘.“

Die Beziehungen verschlechterten sich weiter im Jahr 2021, als der damalige Außenminister Yair Lapid den israelischen Gesandten aus Polen zurückrief, weil ein polnisches Gesetz die Entschädigungsansprüche von Holocaust-Opfern einschränkte. Lapid bezeichnete das Gesetz als „antisemitisch und unethisch“ und sagte: „Polen ist zu einem antidemokratischen und illiberalen Land geworden, das die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte nicht anerkennt.“

Polen reagierte mit dem Rückruf seines Botschafters aus Tel Aviv. Obwohl der israelische Gesandte ein Jahr später, nur wenige Tage nach Russlands Überfall auf die Ukraine, nach Polen zurückkehrte, entsandte Polen erst im November 2024 wieder einen Botschafter nach Israel.

Mit anderen Worten: Zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Beziehungen gerade wieder normalisieren, birgt das aktuelle Szenario die Gefahr, die Spannungen erneut anzuheizen.

Diese Situation hat auch Auswirkungen über die Beziehungen zwischen Israel und Polen hinaus.

Sollte Polen den Haftbefehl des IStGH ausführen, könnte dies seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten belasten, insbesondere angesichts der bevorstehenden Amtsübernahme durch eine republikanische Regierung. US-Senator Lindsey Graham hat vor Kurzem angedeutet, dass er an einem Gesetz arbeitet, das Länder bestrafen soll, die ICC-Haftbefehle gegen israelische Beamte vollstrecken. Polens Ausrichtung an IStGH-Vorgaben könnte in Washington als Ausrichtung gegen Israel verstanden werden, was das Ansehen des Landes bei dessen wichtigstem Verbündeten erschweren könnte.

Sollte sich herausstellen, dass Polen den IStGH-Haftbefehl tatsächlich vollstrecken würde, wenn Netanjahu in das Land reist – anstatt ihm diplomatische Immunität zu gewähren, wie es Frankreich für den Fall einer Einreise Netanjahus erklärt hat –, dann sollte Israel niemanden zu der Zeremonie entsenden. Das würde die Absurdität der Situation umso mehr unterstreichen.

„Auschwitz und Jerusalem“, sagte Netanjahu bei der Veranstaltung in Jerusalem im Jahr 2020, „ein Abgrund und ein Gipfel. Auschwitz, Ausrottung; Jerusalem, Wiedergeburt. Auschwitz, Versklavung; Jerusalem, Freiheit. Auschwitz, Tod; Jerusalem, Leben.“

Auschwitz, so fuhr er fort, „ist auch das ultimative Symbol jüdischer Machtlosigkeit. Es ist der Gipfel dessen, was passieren kann, wenn unser Volk keine Stimme, kein Land, keinen Schild hat. Heute haben wir eine Stimme, wir haben ein Land und wir haben einen Schutzschild. Heute wird unsere Stimme im Weißen Haus und im Kreml, in den Hallen der Vereinten Nationen und des amerikanischen Kongresses gehört, in London, Paris und Berlin und in zahllosen Hauptstädten der ganzen Welt.“

Sollte Polen jedoch ernsthaft in Erwägung ziehen, Netanjahu zu verhaften, würde dies bedeuten, dass Israels Staatschef bei einer Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz nicht zu Wort käme, nicht gehört würde. Die Ironie des Ganzen wäre bestürzend und würde präzise den eigentlichen Sinn der Gedenkfeier untergraben und unterstreichen, wie sowohl die historische als auch die heutige Wahrheit – in Orwellscher Manier – auf den Kopf gestellt wurden.