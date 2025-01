Hinter den Kulissen von Israels Angriff: Über 100 Flugzeuge und 2.000 km Distanz in den Iran

An dem Angriff auf den Iran am Samstag, 26. Oktober 2024 waren mehr als 100 Flugzeuge beteiligt, darunter auch die hochmoderne F-35.

Israels erster Angriff auf Radarziele in Syrien zielte darauf ab, die iranischen Einsatzkräfte zu abzulenken, und weitete sich schnell zu einer Offensive aus, die die iranische Hauptstadt Teheran und Karadsch, einen weiteren strategischen Standort, zum Ziel hatte.

Die IDF bestätigte, dass die Operation sich ausschließlich auf militärische Ziele konzentriert habe und Atom- und Ölanlagen gemieden worden seien, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Es herrschte auch in den Tagen danach höchste Alarmbereitschaft, Israel rechnet weiterhin mit möglichen Vergeltungsmaßnahmen, nicht nur aus dem Iran.

An dem Großangriff waren über 100 Flugzeuge beteiligt, darunter auch F-35-„Adir“-Tarnkappenjäger, die eine Strecke von rund 2.000 Kilometern zurücklegten. Ausländischen Berichten zufolge konzentrierten sich die Angriffe auf Teheran und Karadsch, und die IDF erklärte, dass alle Angriffswellen ausschließlich auf militärische Einrichtungen abzielten, um das Risiko für eine Ausweitung des Konflikts zu mindern.

Eine Operation dieses Umfangs begann wahrscheinlich mit ersten Angriffswellen auf Radar- und Luftabwehrsysteme, die den Weg für spätere Angriffe auf Militärbasen ebneten. Zuvor hatte ein koordinierter Schlag in Syrien ähnliche Gefahrenquellen neutralisiert und den Iran daran gehindert, sich ein Lagebild der israelischen Pläne zu verschaffen.

Der Stabschef der IDF, Generalleutnant Herzi Halevi, leitet die Operation im Iran vom Bunker der Luftwaffe in Kirya aus, zusammen mit Generalmajor Tomer Bar, dem Kommandeur der Luftwaffe, 26. Oktober 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Derartige Langstreckenangriffe erfordern durch den Einsatz schwerer Munition beträchtliche Kapazitäten für die Betankung und eine hohe Alarmbereitschaft der Rettungs- und Evakuierungseinheit 699 des israelischen Militärs.

Die IDF verfolgt intensiv die möglichen Reaktionen aus dem Iran, Irak, Jemen, Syrien und dem Libanon und bereitet sich auf ein breites Spektrum möglicher Vergeltungsmaßnahmen vor.

Leitung der Operation

Der damalige Verteidigungsminister Yoav Gallant und Generalstabschef Herzi Halevi blieben auf dem Stützpunkt Kirya in Tel Aviv stationiert. Ein hochrangiger israelischer Beamter berichtete, dass das Sicherheitskabinett den Angriff am Vorabend in einer Telefonkonferenz genehmigt hatte.

„Die IDF ist sowohl auf offensive als auch auf defensive Manöver vorbereitet und beobachtet den Iran und seine Proxies genau“, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari. Er bestätigte, es werde vorerst keine Änderungen der Sicherheitsrichtlinien geben. „Wir rufen dazu auf, weiterhin wachsam zu sein und die Anweisungen des Heimatfrontkommandos zu befolgen; über etwaige Änderungen werden wir umgehend informieren.“

Das Weiße Haus unterstützte Israels Vorgehen und erklärte: „Israels präzise Schläge auf iranische Militärziele stehen im Einklang mit seinem Recht auf Selbstverteidigung und sind eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff vom 1. Oktober“. US-Beamte bestätigten, dass Israel einige Stunden vor der Operation über den Zeitpunkt informiert hatte.

„Präsident Biden wurde über den israelischen Schlag im Iran informiert und verfolgt die Entwicklungen genau“, sagte ein hochrangiger US-Beamter.