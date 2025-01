NASA entdeckt durch Zufall im grönländischen Eis versteckten Stützpunkt aus dem Kalten Krieg

Ein NASA-Forscher entdeckte im April letzten Jahres einen Militärstützpunkt aus dem Kalten Krieg unter dem grönländischen Eis, wie das NASA Earth Observatory am Montag, dem 25. November 2024 berichtete.

Vor einigen Monaten war der Wissenschaftler Chad Greene mit Ingenieuren an Bord einer Gulfstream III unterwegs, um ein Radarinstrument auf dem grönländischen Eisschild zu überwachen. Während des Fluges über Nordgrönland konnte Greene den Eisschild aus dem Flugzeugfenster fotografieren. Dieses Bild führte zur Entdeckung von etwas, das unter dem Eis begraben war.

Der Kryosphärenforscher Alex Gardner vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA berichtete: „Wir hielten nach dem Eislager Ausschau und auf einmal tauchte Camp Century auf. Zuerst wussten wir nicht, was es war.“

Camp Century, die „Stadt unter dem Eis“, ist eine bemerkenswerte Stätte des Kalten Krieges. Die Militärbasis wurde 1959 vom US Army Corps of Engineers (auf Deutsch: Pionierkorps des Heeres der Vereinigten Staaten) errichtet. In dieser Schicht des Eisschildes wurde ein Tunnelnetz angelegt, das jedoch 1967 aufgegeben wurde, sodass es nach und nach von Schneeschichten bedeckt wurde. Die Anlage liegt nun 100 Fuß (ca. 30 Meter) unter der Oberfläche.

Die Wissenschaftler nutzten Radartechnologie, um die Eisoberfläche zu kartieren, indem sie Radiowellen aussendeten und deren Reflexionszeit überprüften. Während frühere luftgestützte Untersuchungen wenige Anzeichen von Camp Century unter dem Eis aufspüren konnten, waren die Flüge im April besser für diese Aufgabe geeignet.

Konstruktion der Gräben in Camp Century, Grönland. (credit: Wikimedia Commons)

Die modernen Flugzeuge waren mit dem UAVSAR-Radarsystem (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar) der NASA ausgestattet, das es den Fahrzeugen ermöglichte, mehrdimensionale Karten zu erstellen.

Geschichte schreiben

Greene, der auch am JPL arbeitet, erklärte: „In den neuen Daten sind einzelne Strukturen der geheimen Stadt in einer Weise sichtbar, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat.“

Obwohl sie entscheidende Informationen liefern, stellt die zusätzliche Dimension der neueren Scans auch eine Herausforderung bei der Interpretation der Bilder dar. Wissenschaftler haben die durch Radaraufnahmen gewonnenen Karten verwendet, um abzuschätzen, wann das Schmelzen oder die Ausdünnung des Eises das Camp wieder freilegen könnte und ob noch radioaktiver oder chemischer Abfall mit ihm vergraben ist.

Greene und Gardner hatten gar nicht die Absicht, Camp Century zu fotografieren, sondern „die Fähigkeiten und Grenzen von UAVSAR für die Kartierung der inneren Schichten des Eisschildes und der Oberfläche des Eislagers zu kalibrieren, zu validieren und zu verstehen“, erklärte Greene.

„Ohne detaillierte Kenntnisse der Eisdicke ist es unmöglich zu wissen, wie die Eisschilde reagieren werden ... was unsere Möglichkeiten einschränkt, den Anstieg des Meeresspiegels zu prognostizieren“, berichtete Gardner.

Die im April durchgeführten Testflüge eröffnen eine zukunftsweisende Möglichkeit zur Kartierung von Grönland, der Antarktis und anderen unerforschten Gebieten.