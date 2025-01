Erdogans Vorgehen in Syrien bringt die Türkei und Israel näher an eine Konfrontation

Die turbulente Beziehung zwischen Israel und der Türkei steuert auf weitere Unruhen zu, da die jüngsten Entwicklungen in Syrien die beiden Länder gegeneinander aufbringen, was sich zu einer direkten bewaffneten Konfrontation entwickeln könnte.

Am 1. Januar demonstrierten Zehntausende von Menschen in Istanbul gegen Israel und brachten ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen zum Ausdruck, nachdem Israel und die Terrororganisation Hamas seit fast anderthalb Jahren einen blutigen Krieg führen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan befeuert die antiisraelische Stimmung in der Türkei seit Jahren.

Der Krieg, der mit einem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 begann, entwickelte sich zu einem größeren regionalen Krieg mit mehreren Fronten, der die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens veränderte. Bereits in der Vergangenheit standen die Türkei und Israel bei früheren Konfrontationen mit der Hamas nicht auf dem gleichen Standpunkt. Doch diesmal war es anders.

„Erdogan dachte, dieser Krieg sei nur eine weitere Runde der Gewalt“, sagte Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkei-Experte vom Moshe Dayan Center der Universität Tel Aviv, gegenüber The Media Line. „Aber nach ein paar Wochen wurde ihm klar, dass Israel einen umfassenden Krieg gegen die Hamas führte. Erdogan, der von der gleichen Ideologie der Muslimbruderschaft beeinflusst ist wie die Hamas, begann, die Beziehungen zu Israel zu verschlimmern.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht während einer gemeinsamen Erklärung vor den Medien in Bagdad, Irak, 22. April 2024. (credit: AHMAD AL-RUBAYE/Pool via REUTERS/File Photo)

In einer der jüngsten dramatischen Entwicklungen führte der Sturz des Regimes von Bashar Assad im vergangenen Monat dazu, dass die Autonomie der von den USA unterstützten kurdischen Gruppen in Syrien gefährdet wird, da die islamistischen Rebellen, die Assad stürzten und von der Türkei unterstützt werden, ihre Gebiete bedrohen. Israel sieht in den Kurden einen möglichen Verbündeten gegen gemeinsame Feinde und hat über Jahre hinweg verdeckte Beziehungen zu ihnen unterhalten.

Die Türkei ist bestrebt, ihren Einfluss in Syrien, das eine gemeinsame Grenze mit Israel hat, weiter zu festigen. Jahrelang war diese Grenze trotz offiziellem Kriegszustand eine der ruhigsten in Israel. Nun, da der Einfluss der Türkei geografisch näher an Israel heranrückt, könnte diese Ruhe gestört werden.

„Es besteht die Möglichkeit einer künftigen militärischen Konfrontation zwischen Israel und der Türkei“, erklärte Prof. Efrat Aviv, Türkei-Experte der Abteilung für allgemeine Geschichte der Universität Bar-Ilan und des Begin-Sadat-Zentrums für strategische Studien, gegenüber The Media Line. „Diese Situation ist beispiellos, wie alle Ereignisse, die in letzter Zeit in der Region zu beobachten waren.“

Die Beziehungen erwärmten sich im Jahr 2017, aber die Freundlichkeit hielt nicht lange an.

Im Jahr 2018 riefen beide Seiten ihre Botschafter zurück, als Spannungen in Bezug auf den Gazastreifen und Jerusalem zu einem Bruch zwischen den beiden Ländern führten.

Es folgte ein erneuter Versuch, die Beziehungen zu verbessern, unter anderem durch einen Besuch von Präsident Isaac Herzog in Ankara im Jahr 2022.

Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen hat Erdogan dazu veranlasst, alle Beziehungen zum jüdischen Staat abzubrechen, nachdem beide Seiten im April letzten Jahres gegenseitige Handelsbeschränkungen angekündigt hatten. Darüber hinaus schloss sich die Türkei im vergangenen Jahr der Petition Südafrikas an, die Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des Völkermords in Gaza beschuldigte. Während des gesamten Krieges hat Ankara die Palästinenser im Gazastreifen mit Tonnen von humanitären Hilfsgütern versorgt.

Auch der Tourismus, ein wichtiger Aspekt der bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel, ist fast gänzlich zurückgegangen. Früher war die Türkei ein beliebtes Reiseziel für Israelis, heute ist sie es nicht mehr. Derzeit gibt es keine Direktflüge zwischen den beiden Ländern - eine Route, die von Israel aus einst zu den meistgenutzten gehörte.

Die jüngsten Entwicklungen in Syrien, die das Land im Prinzip zur Disposition gestellt haben, haben dazu geführt, dass sowohl die Türkei als auch Israel dort mit Bodentruppen Präsenz zeigen, jeder in einem anderen Gebiet.

„Die Türkei vertritt ihre Interessen in Syrien mit Nachdruck, und Erdogan will seinen Einfluss dort festigen, sodass die neue Regierung unter seiner Schirmherrschaft steht“, so Aviv. „Dazu gehören massive Investitionen, auch in kurdischen Gebieten, um die syrische Gesellschaft pro-türkisch einzustellen. Die Türkei will die kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen vollständig unterdrücken.“

Israel hat zwar keine offiziellen Beziehungen zur kurdischen Minderheit in Syrien oder der Türkei, unterhält aber Kontakte zu dieser Gruppe als Teil seiner Bestrebungen, ein Gegengewicht zum iranischen Einfluss in der Region zu schaffen. Dies hat die Türkei und Erdogan, die der Minderheit feindlich gegenüberstehen, oft verärgert.

Erdogan und Netanjahu scheinen nicht in der Lage und nicht willens zu sein, die Beziehungen zu verbessern.

„Solange Erdogan an der Macht ist, wird sich in der Beziehung nichts zum Guten wenden und sie wird sich nur verschlechtern. Selbst wenn er durch ein Regime ersetzt wird, das Israel weniger kritisch gegenübersteht, wird es einige Zeit dauern, bis die Kritik an Israel abflacht“, so Aviv. „Die türkische Gesellschaft wird Zeit brauchen, um ihre vergiftete öffentliche Meinung gegenüber Israel zu ändern, denn die anti-israelische und anti-zionistische Stimmung in der Türkei ist sehr stark.“

Netanjahu-Anhänger und seine ultrarechte Regierung haben ebenfalls den Abbruch der Beziehungen zu Ankara gefordert.

Die diplomatischen Beziehungen werden aber wahrscheinlich bestehen bleiben.

„Für die Türkei sind die Beziehungen zu Israel wichtig, um ihren Zugang zu den Palästinensern sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland aufrechtzuerhalten“, sagte Cohen Yanarocak. „Und Israel, das von Feinden umgeben ist, braucht keinen weiteren Feind.“

Eine militärische Konfrontation zwischen der Türkei und Israel wäre ein Novum, ob gewollt oder nicht. Israel, das sich immer noch mitten im Krieg befindet und das Trauma des schockierenden Grenzüberfalls durch die Hamas noch nicht überwunden hat, ist weniger tolerant gegenüber potenziellen ähnlichen Überraschungen an anderen Grenzen geworden.

Auch wenn eine solche Entwicklung die Region schockieren würde, kann sie nicht ausgeschlossen werden.

Die Möglichkeit, dass iranische Proxies sowohl im Libanon als auch in Syrien an Israels Grenzen zurückkehren, haben Netanjahu und andere Offizielle ausgeschlossen.

„Israel kann nicht zulassen, dass der Iran an seinen nördlichen Grenzen steht, selbst um den Preis einer Konfrontation mit der Türkei“, sagte Aviv. „So wie die Türkei es sich erlaubt hat, in Syrien einzumarschieren, kann sie von Israel nicht verlangen, seine Streitkräfte von dort abzuziehen, und Israel muss seine Interessen schützen.“