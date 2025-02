Stone Tech 2.0: Forscher glauben, einen Technologiesprung von vor 900.000 Jahren gefunden zu haben

Die Homininen an der Fundstelle zeigten sorgfältige Planung und Effizienz in ihren Strategien für Herstellung und Ressourcenmanagement.

Wissenschaftler haben an der Fundstelle El Barranc de la Boella im Nordosten Spaniens einen technologischen Durchbruch der frühen Menschheitsgeschichte entdeckt. Vor etwa 900.000 Jahren gelang Vorfahren des Menschen in dieser Region ein Sprung bei der Herstellung von Steinwerkzeugen, indem sie Techniken einführten, die von Forschern als „Stone Tech 2.0“ bezeichnet werden.

Forscher der Universität Santiago de Compostela und des katalanischen Instituts für Paläoökologie und soziale Evolution (IPHES-CERCA) analysierten Steinartefakte, die von Hominini in El Barranc de la Boella gefertigt wurden. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich hier um die älteste Fundstelle der Acheuléen-Kultur in Europa handelt, die einen Meilenstein in der Geschichte der Menschheit darstellt. Die entdeckten Werkzeuge deuten auf ein technologisches Vorgehen hin, das der evolutionären Trennung zwischen modernen Menschen und Neandertalern vorausgeht.

Diego Lombao, ein an der Studie beteiligter Forscher, betont die Bedeutung der Fundstelle. Der Fundort liefert wichtige Beweise für die ersten Ausbreitungen von „Mode 2“ in Europa und „markiert einen Wendepunkt in der technologischen Geschichte des Kontinents“, sagte er laut GreekReporter.com. Die „Mode 2“-Technologien, die auch als Acheuléen-Techniken bekannt sind, stellen im Vergleich zu den früheren „Mode 1“- oder Oldowan-Technologien einen anspruchsvolleren Ansatz bei der Werkzeugherstellung dar.

Die in El Barranc de la Boella gefundenen Werkzeuge, die auf einen Zeitraum vor 900.000 bis 780.000 Jahren datiert werden, sind ein Beispiel für Abschlagstechniken. Die Homininen an der Fundstelle zeigten eine akribische Planung und Effizienz bei ihren Herstellungs- und Ressourcenmanagementstrategien. Wie HuffPost Spain berichtet, wählten die altertümlichen Menschen ihre Materialien nach Größe und Verwendungszweck aus, wobei sie Feuerstein für kleinere Werkzeuge und Schiefer für größere Instrumente verwendeten, was auf ein flexibles technologisches Verhalten hinweist.

„Das in El Barranc de la Boella beobachtete technologische Vorgehen zeugt von bedeutenden technologischen Fortschritten und vorausschauendem Verhalten“, schreiben Lombao und sein Team laut Science Alert. Die Analyse ergab, dass die Herstellung der Werkzeuge einem üblichen Ablauf folgte, was darauf hindeutet, dass die Hersteller ein Standardmodell verwendeten, um einheitliche Ergebnisse zu erzielen. Dieser Grad an Standardisierung lässt auf ein hohes Maß an Voraussicht und Planung unter den Homininen schließen.

Die entdeckten Acheuléen-Werkzeuge zeichnen sich durch ihre symmetrische Form und feinen Details aus. Im Unterschied zu den früheren Oldowan-Werkzeugen, die in der Regel durch das Zusammenschlagen von zwei Steinen hergestellt wurden, um scharfkantige Fragmente zu erzeugen, kamen bei den Acheuléen-Techniken raffiniertere Methoden zum Einsatz. Die Techniken des „Modus 2“ bauten durch weitere Verfeinerung auf den Verfahren des „Modus 1“ auf und führten zu Werkzeugen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit symmetrisch und auf bestimmte Zwecke zugeschnitten waren.

Außerdem zeigen die Entdeckungen im Barranc de la Boella, dass Europa kein isolierter Punkt war, sondern in ständigem Kontakt mit Afrika und dem Nahen Osten stand. „Der Barranc de la Boella zeigt uns, dass der europäische Kontinent kein isolierter Ort war, sondern ein Raum des Austauschs und der technologischen Entwicklung in ständigem Kontakt mit Afrika und dem Nahen Osten“, ergänzte Lombao laut HuffPost Spain.

Ähnliche Funde wurden auch in der Levante gemacht, was die Hypothese vielfacher Migration und vielfältigen kulturellen Austauschs von Afrika aus stützt. HeritageDaily berichtet, dass dieser kontinuierliche Kontakt eine Übertragung von Techniken und Verhaltensweisen ermöglichte und zu einem technologischen Wandel unter den Homininen Europas führte – zu einer Zeit, als Werkzeuge nicht nur Gebrauchsgegenstände waren, sondern auch eine ausgeklügelte Planung und eine effizientere Nutzung von Ressourcen einschlossen.

Die Steinwerkzeuge aus El Barranc de la Boella, die dem Acheuléen zugeordnet werden, weisen ein hohes Maß an Geschicklichkeit bei der Werkzeugherstellung auf. Die Homininen entwickelten große, für die damalige Zeit äußerst komplexe Steinwerkzeuge wie Äxte und Spitzhacken, was sie eindeutig in die spätere Phase der Acheuléen-Technologie einordnet. Diese Werkzeuge wurden für verschiedene versorgungsbezogene Aktivitäten verwendet, und die alten Homininen verwalteten ihre Ressourcen effektiv, was ihre Anpassungsfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten demonstriert.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Homininen den Stein während früher Produktionsphasen abseits ihrer Werkstätten bearbeiteten und ihn strategisch transportierten, was von bemerkenswerter Planung und Effizienz zeugt. Laut HeritageDaily förderten und bearbeiteten die Homininen den Stein zunächst außerhalb ihrer Werkstatt und transportierten ihn dann zu dem Ort, an dem sie die Herstellung des Werkzeugs abschlossen. Dieser Ansatz zeugt von einem effizienteren Transport und der Fähigkeit, fertiggestellte Produkte an die erforderlichen Standorte zu befördern.

