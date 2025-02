Elon Musk macht Holocaust-Witze, nachdem Netanjahu ihn als „großen Freund Israels“ verteidigt

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Elon Musk in Schutz genommen, nachdem der Milliardär und prominente Trump-Unterstützer beschuldigt wurde, bei einer Kundgebung zur Amtseinführung des Präsidenten den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Nur eine Stunde später riss der reichste Mann der Welt in den sozialen Medien Witze über den Holocaust.

„Elon Musk wird fälschlicherweise verleumdet“, schrieb Netanjahu am Donnerstagmorgen, 23. Januar, auf Musks eigener Social-Media-Plattform, X. Er vermied es, Musks Geste direkt anzusprechen, und bezeichnete den Tech-Mogul im Folgenden als „großen Freund Israels“.

Netanjahu wies darauf hin, dass Musk Israel nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 besucht und sich nach seinen Worten für das Recht Israels eingesetzt habe, „sich gegen völkermörderische Terroristen und Regime zu verteidigen, die den einzigen jüdischen Staat vernichten wollen.“

Der Premierminister, der nach seiner Zustimmung zu einem unsicheren Abkommen mit der Hamas über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln politisch weiterhin auf dem heißen Stuhl sitzt, schloss mit den Worten: „Ich danke ihm dafür.“

Der designierte US-Präsident Donald Trump und Elon Musk beobachten den Start des sechsten Testflugs der SpaceX Starship-Rakete am 19. November 2024 in Brownsville, Texas. (credit: Brandon Bell/Getty Images)

Musk dankte ihm seinerseits – nur um kurz darauf mit einem neuen X-Post Öl ins Feuer zu gießen.

Dort postete er am Donnerstag, 23. Januar, ein provokantes Wortspiel: eine Reihe von Sätzen, in denen er einzelne Wörter durch ihnen ähnelnde Namen von einflussreichen Nationalsozialisten ersetzte – Rudolf Heß, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler und Hermann Göring. Ein Beispiel, in dem er scheinbar „yes“ (ja) durch den Namen Heß ersetzte: „Sag nicht Hess zu Nazi-Vorwürfen.“ Im englischen Original lautet der Post: „Don’t say Hess to Nazi accusations! Some people will Goebbels anything down! Stop Göring your enemies! His pronouns would’ve been He/Himmler! Bet you did nazi that coming”. Am Ende des Posts ergänzte Musk lachende Emojis.

ADL-Antwort

Sein Post erntete Kritik von Jonathan Greenblatt, CEO der Anti-Defamation League, einer Gruppe, die einige Tage zuvor selbst kritisiert wurde, weil sie erklärt hatte, Musks Handgeste sei kein Nazi-Symbol. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

„Wir haben es schon hunderte Male gesagt und wir werden es wieder sagen: Der Holocaust war ein in seiner Bösartigkeit einzigartiges Ereignis, und es ist unangemessen und beleidigend, es zu verharmlosen“, schrieb Greenblatt auf X. An Musk gerichtet fügte er hinzu: „Der Holocaust ist kein Witz“.

Auf Greenblatts eigenem Account war es Anfang der Woche nach Musks Handgeste still geblieben; er hatte sich auch während einer Podiumsdiskussion über Antisemitismus am Donnerstag, 23. Januar, beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) nicht zu Musk geäußert. Ein ADL-Sprecher reagierte nicht unmittelbar auf Nachfragen, warum der Post angeprangert wurde, die Geste aber nicht.

Ted Deutch, CEO des American Jewish Committee, verurteilte Musks Witze mit noch schärferen Worten.

„Wortspiele über Nazis sind nicht lustig. Sie sind nicht clever. Und sie sind gefährlich“, schrieb Deutch auf X. An Musk gerichtet fügte er hinzu: “Was auch immer Sie von den Vorwürfen halten, die gegen Sie erhoben werden, dies ist die absolut falsche Reaktion. ‚Witze‘ über Nazis sind beleidigend und verletzend. Verharmlosen Sie nicht den Ernst des Holocausts; Sie geben denen Deckung, die das Gleiche versuchen.“

Linda Yaccarino, die Geschäftsführerin von X, reagierte ebenfalls auf Musks Witze – mit einem lachenden Emoji. Yaccarino, die von Musk eingestellt wurde, hat in der Vergangenheit versprochen, Antisemitismus auf der Plattform einzudämmen.

Netanjahus eigene Zustimmung erfolgte, nachdem der Tesla-Chef nach der Vereidigung Trumps am 20. Januar die jubelnde Menge zweimal mit ausgestrecktem Arm gegrüßt hatte. Viele jüdische Gruppen und einige Demokraten warfen Musk, der in der Vergangenheit mit White Supremacists zu tun hatte, vor, einen eindeutigen Hitler-Gruß gezeigt zu haben.

Die Anschuldigungen selbst haben auch Auswirkungen in der realen Welt. In Milwaukee wurde eine Meteorologin von einem CBS-Fernsehsenders entlassen, nachdem sie in einem simplen Beitrag auf ihrem persönlichen Instagram-Account geschrieben hatte, dass Musk „zweimal den Hitlergruß gezeigt“ habe.

Demonstranten haben den Vorwurf aufgegriffen: In Deutschland wurde ein Bild von Musks erhobenem Arm mit dem Wort „Heil“ an die Seite einer Tesla-Fabrik projiziert. Und in Italien hängte eine linke Studentengruppe ein Abbild von Musk an dem Ort in Mailand auf, an dem der faschistische Premierminister Benito Mussolini 1945 gehängt wurde.

Vor seiner Reihe an Nazi-Witzen hatte Musk – der jetzt unter Trump ein Regierungsprogramm zur Effizienzsteigerung leitet – auf die Kontroverse reagiert, indem er seine Kritiker angriff. „Die radikalen Linken sind wirklich verärgert, dass sie sich in ihrem mit Hamas-Lob gefüllten Tag die Zeit nehmen mussten, mich einen Nazi zu nennen“, schrieb er am Mittwoch, 22. Januar, auf X in einem Beitrag, der von Netanyahu geteilt wurde. Der Beitrag griff ein wachsendes pro-israelisches Argument auf: dass Musks Kritiker Heuchler seien, weil sie über den Antisemitismus der pro-palästinensischen Linken hinwegsähen.

Musk und Netanjahu hatten in den letzten Jahren mehrfach miteinander zu tun. Vor dem 7. Oktober hatte der Milliardär den Premierminister während eines Besuchs in den USA zu einer Diskussion über künstliche Intelligenz eingeladen, die Netanjahu auch eine Plattform bot, um seinen stark umstrittenen Plan zur Justizreform in Israel zu verteidigen. Nach den Anschlägen empfing Netanjahu Musk zu einem Besuch in einem israelischen Kibbuz, der von der Hamas angegriffen wurde. Als der Premierminister Monate später vor dem US-Repräsentantenhaus um Unterstützung für Israels Krieg in Gaza warb, hatte Musk einen prominenten Beobachtungsposten in der Nähe geretteter Geiseln.

Greenblatts Kritik an Musk kam Tage, nachdem die ADL seinen Gruß als „ungeschickte Geste in einem Moment der Begeisterung, keinen Nazi-Gruß“ bezeichnet hatte. Die prompte Haltung der ADL wurde von mehreren Juden und Nicht-Juden gleichermaßen kritisiert. In den letzten Tagen bezeichneten weitere jüdische Gruppen Musks Geste als Hitler-Gruß und erklärten, die ADL habe den Ernst der Lage unterschätzt.

„Diejenigen, die versuchen, Elons Hitler-Gruß zu leugnen, herunterzuspielen oder schönzureden, sollten bedenken, dass Rechtsextremisten, weiße Nationalisten und Neonazis ihn mit offenen Armen begrüßen“, sagte Halie Soifer, Geschäftsführerin des Jewish Democratic Council of America, in einer Erklärung vom Mittwoch, 22. Januar, gegenüber der Jewish Telegraphic Agency. „Trump und seine Verbündeten verdienen keine Unschuldsvermutung in diesem prekären Moment für unsere Gemeinschaft und unser Land.“

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum, das nach dem berühmten „Nazi-Jäger“ benannt ist, bezeichnete Musks Geste als „schwer verständlich“ und fügte hinzu: „Eine Klarstellung oder Entschuldigung seinerseits wäre angemessen.“

Während seines Panels in Davos bezeichnete Greenblatt die sozialen Medien als „Superspreader von Antisemitismus und Hass“. Er nannte Meta, einen X-Konkurrenten, „ein gigantisches Problem“, ging aber nicht speziell auf Musks Plattform ein, sondern machte nur eine kurze Bemerkung darüber, dass viele Menschen dort ihre Nachrichten beziehen. Er machte jedoch deutlich, dass seiner Ansicht nach „regulatorischer Druck und Reputationsdruck“ wichtige Kontrollmechanismen für Social-Media-Unternehmen sind, und nutzte das Podium auch, um seine oft geäußerte Behauptung zu wiederholen, dass es „einen gleichgroßen Anteil an Antisemitismus bei der politischen Linken und Rechten“ gebe.

„Das sind Extremisten, nicht in der Mitte, aber es gibt klassischen Antisemitismus von ganz rechts. Und man sieht ihn im intensiven Antizionismus der extremen Linken“, sagte Greenblatt. „Das äußert sich in der Belästigung einzelner jüdischer Personen, in Vandalismus von Gebäuden, in Verunstaltung und Gewalt.“ Auf demselben Podium erklärte die Vorsitzende der liberalen jüdischen Lehrergewerkschaft Randi Weingarten: „Wir brauchen die ADL, um sowohl rechten als auch linken Antisemitismus zu bekämpfen.“

Auch der israelische Präsident Isaac Herzog erwähnte Musk bei seinem eigenen Auftritt in Davos nicht.