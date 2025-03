Trump lässt Gaza-Bombe platzen und erschüttert diplomatische Orthodoxie – Analyse

Nach seinem Amtsantritt am 20. Januar ist US-Präsident Donald Trump nicht etwa zur Tat geschritten, sondern vielmehr gerast.

In einem Wirbelsturm von Verordnungen und Stellungnahmen schien Trump entschlossen, den Ton für seine Präsidentschaft nicht in den ersten 100 Tagen, sondern in den ersten paar hundert Stunden anzugeben.

Einige Maßnahmen, wie den Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation und die Schließung von Bundesinitiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, traten mit einem Federstrich in Kraft. Andere, wie die Überprüfung aller Entwicklungshilfen und die Anordnung zur Abschiebung illegaler Einwanderer, setzten umfassendere Prozesse in Gang. Und wieder andere, wie die Blockade aller Bundeszuschüsse, wurden vor Gericht angefochten und schnell wieder aufgehoben.

Diese Flut von Aktivitäten lenkt die USA auf einen deutlich anderen Kurs, aber es ist nicht sofort eindeutig, was tatsächlich in Kraft tritt und was eine Absicht bleibt, welche Maßnahmen Bestand haben und welche an den schroffen Felsen der Realität zerschellen werden.

Trumps Äußerungen von Ende Januar, er wolle, dass einige Länder Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen – ausdrücklich erwähnte er Jordanien und Ägypten, einigen Berichten zufolge hatte er aber auch Indonesien und Albanien im Sinn – fallen genau in diese ungewisse Kategorie.

„Ich habe zu ihm gesagt: ‚Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mehr tun würden‘“, behauptet US-Präsident Donald Trump zum jordanischen König Abdullah in Bezug auf die Palästinenser in Gaza gesagt zu haben. Hier treffen sich die beiden im Oval Office des Weißen Hauses im Jahr 2018. (credit: JONATHAN ERNST/REUTERS)

Handelt es sich dabei um einen konkreten Plan? Einen ernsthaften politischen Vorschlag? Oder ist es nur ein weiteres Beispiel für Trumps ungefilterte Ausdrucksweise?

Trump brachte diese Idee – bisher weitgehend eine Domäne der israelischen extremen Rechten – erstmals am Samstag, 25. Januar in einem Pressegespräch an Bord der Air Force One zur Sprache.

Auf die Frage nach einem Telefongespräch mit dem jordanischen König Abdullah pries der Präsident zunächst den König für die „wunderbare Arbeit“, die dieser leiste, und wies darauf hin, dass Jordanien „Millionen von Palästinensern auf sehr humane Weise“ beherberge.

Dann fügte er hinzu: „Ich habe zu ihm gesagt: ‚Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mehr aufnehmen würden.' Denn ich sehe mir gerade den gesamten Gazastreifen an, und es ist chaotisch. Es ist ein einziges Chaos."

Er fuhr fort: „Sie müssen Menschen nehmen“, und fügte hinzu, dass er es begrüßen würde, wenn Ägypten ebenfalls „Menschen nehmen“ würde.

In Bezug auf die Bevölkerung des Gazastreifens schätzte Trump „wahrscheinlich eineinhalb Millionen Menschen“ und schlug vor: „Wir räumen das ganze Ding einfach aus. Das ist – wissen Sie, das ist – im Laufe der Jahrhunderte hat es – hat es viele, viele Konflikte gehabt, dieses Gebiet. Und ich weiß nicht. Etwas muss passieren, aber im Moment ist es buchstäblich eine Trümmerstätte.

Fast alles ist abgerissen, und Menschen sterben dort. Ich würde also lieber mit einigen arabischen Nationen zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnraum schaffen, wo sie vielleicht zur Abwechslung in Frieden leben können.“

Diese Äußerungen – er sagte, dieses Arrangement könne vorübergehend oder langfristig sein – lösten eine sofortige Gegenreaktion aus: Ägypten, Jordanien, die Palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas erklärten alle, wenn auch höflich, dass dies nicht in Frage käme.

Trotz dieses Widerstands legte Trump zwei Tage später nach und erklärte, er habe die Angelegenheit auch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi besprochen und „hoffentlich wird er einige von ihnen nehmen“.

Trump bezeichnete die Idee als eine Möglichkeit, die Bewohner des Gazastreifens in ein Gebiet umzusiedeln, „in dem sie ohne Unruhen, Umstürze und Gewalt leben können“, und dass diese Umsiedlung dazu führen würde, „dass die Menschen in Gebieten leben, die viel sicherer und vielleicht viel besser und vielleicht viel komfortabler sind.“

Unabhängig davon, ob es sich dabei um einen gut ausgearbeiteten Plan handelt oder nicht, ob ernsthafte Auseinandersetzung oder Arbeitszeit in die Idee investiert wurden oder wie sie umgesetzt werden soll – Trump hat diese Idee durch die öffentliche Erwähnung und die anschließende Wiederholung aus dem Geltungsbereich der radikalen israelischen Rechten in den Mainstream-Diskurs überführt. Das allein ist keine kleine Verschiebung.

Man bedenke Folgendes: Am 13. November 2023 schrieben zwei damalige Knesset-Abgeordnete - Danny Danon vom Likud, der inzwischen zum israelischen UN-Botschafter ernannt wurde, und Ram Ben Barak von Jesch Atid – einen Gastbeitrag im Wall Street Journal. Darin empfahlen sie, dass westliche Länder – die in der Vergangenheit bereit waren, Millionen von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten aufzunehmen – dieselbe Bereitschaft zeigen und Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen sollten, um das dortige Leid zu lindern und die humanitäre Krise zu beenden. Dies wurde etwas über einen Monat nach dem Massaker der Hamas geschrieben.

„Eine Idee ist, dass Länder auf der ganzen Welt eine begrenzte Anzahl von Familien aus dem Gazastreifen aufnehmen, die den Wunsch geäußert haben, umzusiedeln“, schrieben sie.

Die beiden betonten, dass sie von Bewohnern des Gazastreifens sprachen, die umgesiedelt werden wollen – nicht dass sie jegliche Art von Zwangsumsiedlung befürworteten. Es spielte keine Rolle; sie wurden in vorhersehbaren Kreisen an den Pranger gestellt, insbesondere der Moderate Ben Barak.

Hier ein Beispiel aus dem Vorwort zu einem Kommentar in Haaretz: „Ein Aufruf im Wall Street Journal vom Knesset-Abgeordneten Ram Ben Barak, dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des Mossad, an europäische Länder, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen, ist bloß eine geschönte Version von ethnischer Säuberung und löst in unverantwortlicher Weise die Unterscheidung zwischen Moderaten und rassistischen Eiferern der israelischen extremen Rechten auf.“

Trumps Ausrichtung

Nach dieser Logik hat sich nun auch Trump mit den „rassistischen Eiferern der israelischen extremen Rechten“ verbündet.

Doch das hat er nicht.

Was er getan hat, ist, eine „Outside the box“-Idee – ernst gemeint oder nicht – für ein bestehendes Problem anzubieten, eine alternative Sichtweise auf eine Lösung jenseits der starren Orthodoxien, die auf dem Tisch liegen. Und das Überdenken festgefahrener Annahmen ist nicht unbedingt eine schlechte Sache.

Im Grunde ist Trump ein Immobilienmogul, der die Dinge aus diesem Blickwinkel betrachtet: Wenn ein Viertel in Trümmern liegt, evakuiert man die Bewohner, baut es neu auf und holt sie dann entweder zurück oder nutzt den Platz neu. Dieselbe Logik scheint auch seinen aktuellen Überlegungen zu Gaza zugrunde zu liegen.

Werden die Ägypter und Jordanier Hunderttausende von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen aufnehmen? Werden Albanien und Indonesien „Klein-Khan Yunis“ in Jakarta oder Tirana errichten? Wollen die Menschen aus dem Gazastreifen dort weg?

Höchst zweifelhaft. Aber Trump hat gezeigt, dass er bereit ist, seinen Einfluss geltend zu machen, um Länder dazu zu bringen, sich seinem Willen zu beugen: Man sehe sich nur an, wie schnell der kolumbianische Präsident Ende Januar seinen Kurs änderte und Flugzeuge mit abgeschobenen kolumbianischen Staatsangehörigen aufnahm, nachdem Trump mit Zöllen und anderen Sanktionen gedroht hatte, sollte Kolumbien nicht mitziehen.

Aber selbst wenn aus dieser Idee nichts wird, ist Trumps Wille, eine Alternative zum üblichen diplomatischen Rahmenwerk ins Spiel zu bringen, bemerkenswert.

Eines der größten Hindernisse für die Nahost-Diplomatie ist die weltweite Fixierung auf ein einziges Paradigma: eine Zweistaatenlösung mit einem palästinensischen Staat – mit Hauptstadt in Jerusalem –, der fast das gesamte Westjordanland und den Gazastreifen umfasst, und einem „sicheren Durchgang“, der die beiden Gebiete miteinander verbindet.

Aber hält es irgendjemand für realistisch, dass die israelische Öffentlichkeit nach dem 7. Oktober einem sicheren Durchgang für die Bewohner des Gazastreifens durch israelisches Gebiet nach Judäa und Samaria zustimmen wird?

Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass es aktuell oder in der nächsten Generation irgendein Verlangen nach einem solchen Korridor geben wird – nach den erschütternden Bildern von Arbel Yehud und dem 80-jährigen Gadi Moses, zwei Geiseln, die aus ihren Häusern gezerrt und fast 500 Tage lang als Geiseln festgehalten wurden, und die auf ihrem Weg in die Freiheit von denselben Menschen gequält wurden, die diesen sicheren Durchgang nutzen würden?

Und doch, trotz der offensichtlichen Realitätsverschiebung, bleibt das Mantra „zwei Staaten“.

Alle anderen Vorschläge – wie eine Föderation mit Jordanien oder ein kreativer Landtausch unter Einbezug von Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien – wurden als undurchführbar abgetan. Der einzig akzeptable Rahmen, so sagen Diplomaten und Politiker weltweit immer wieder, ist die Zwei-Staaten-Lösung.

Trumps Vorschlag stellt das eiserne Festhalten daran in Frage. Er zwingt die Menschen dazu, alternative Problemlösungen in Betracht zu ziehen oder zumindest darüber zu sprechen, selbst wenn diese konkrete Lösung letztendlich undurchführbar sein sollte.

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Bevor Trump 2017 sein Amt antrat und ein Nahost-Team mitbrachte, das in der Lage war, die Probleme mit neuen Augen zu betrachten – und nicht in der Denkweise der „Friedensvermittler“ von Oslo verhaftet war – konnte sich niemand vorstellen, dass arabische Staaten ihre Beziehungen mit Israel normalisieren würden, bevor es einen umfassenden Frieden mit den Palästinensern auf Grundlage von zwei Staaten gab.

Der ehemalige Außenminister John Kerry erklärte 2016, dass es einen solchen „separaten Frieden“ niemals geben werde. „Jeder muss das verstehen. Das ist eine harte Realität.“

Und dennoch ist er zustande gekommen, weil Menschen in der Lage waren, andere Vorschläge, Ideen und Lösungen in Betracht zu ziehen.

Das Abraham-Abkommen ist nicht zustande gekommen, weil konventionelle Diplomaten es herbeigewünscht haben, sondern weil die Menschen bereit waren, die Annahmen zu hinterfragen, die lange Zeit in politischen Kreisen vorherrschten.

Vielleicht sind Trumps Kommentare Vorbote eines weiteren solchen Moments.