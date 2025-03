Mutmaßliche Massenvergiftung im Süden Israels hinterlässt 335 tote Vögel

Ein mutmaßlicher Vergiftungsfall hat zum Tod von 335 Vögeln in der westlichen Negev-Siedlung Patish geführt, darunter Schelladler, Schwarzmilane, Kiebitze und Nebelkrähen, teilten Inspektoren der Natur- und Parkbehörde am Samstag, 1. Februar mit.

Während die Ursache noch untersucht wird, vermuten die Behörden, dass eine giftige Substanz die Wasserquelle verunreinigt haben könnte, aus der die Vögel tranken.

Einer der Schwarzmilane, gekennzeichnet als „X71“, war seit dem 12. August 2017 von der Mülldeponie Ganei Hadas aus geortet worden. Über die Jahre unternahm er sechs saisonale Wanderungen zu seinem Nistplatz in Zentralrussland, östlich des Uralgebirges – etwa 1.600 Kilometer nordöstlich von Moskau. „Leider ist er bei diesem Vorfall ums Leben gekommen“, erklärte die israelische Natur- und Parkbehörde.

Dror Hawlena, wissenschaftlicher Leiter der Natur- und Parkbehörde, betonte die dringende Notwendigkeit von Regulierungsmaßnahmen.

Einer der betroffenen Falken, der an einer mutmaßlichen Vergiftung gestorben ist. (credit: ISRAEL NATURE AND PARKS AUTHORITY)

Gefährlicher Mangel an Vorschriften

„Nur in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion für Pflanzenschutz und den Pflanzenschutzdiensten des Landwirtschaftsministeriums zur Regulierung von Pestiziden und Toxinen können wir das Phänomen der Wildtiervergiftung in Israel bekämpfen“, sagte er. „Ohne eine solche Zusammenarbeit werden alle Schutzbemühungen – vor allem für Raubvögel – vergeblich sein“.

Hawlena warnte, dass die Behörden ohne strengere Vorschriften und ihre Durchsetzung große Mühe haben werden, künftige Vergiftungen zu verhindern. „Das Massensterben von Raubvögeln ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Die verdächtige Substanz scheint für viele Arten hochgiftig zu sein und hat lang anhaltende Auswirkungen auf die Umwelt“, fügte er hinzu.

