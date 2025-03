Trump zieht Faucis Personenschutz ab, wünscht ihm „nichts als Frieden“

Ende Januar kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass er den staatlich finanzierten Personenschutz für Dr. Anthony Fauci aufhebe, wie US-Medien berichteten.

Fauci, ein Experte für Infektionskrankheiten, war während Trumps erster Amtszeit Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses, dann leitender medizinischer Berater von Biden und seit 1984 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2022 der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten.

Einem Bericht der New York Times zufolge sagte eine Sprecherin des US Marshals Service, Fauci sei zunächst von staatlichen Sicherheitskräften und später von einem privaten Anbieter geschützt worden, dessen Honorare von der Regierung bezahlt wurden.

Bei einer Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Senats im Jahr 2022 beschuldigte Fauci den republikanischen Senator Rand Paul, Fehlinformationen über die Pandemie zu verbreiten, und sagte, dies habe zu Drohungen gegen ihn und seine Familie geführt.

„Das passiert, wenn er (Paul) herauskommt und mir Dinge vorwirft, die völlig unwahr sind: Plötzlich heizt das die Verrückten da draußen an und ich habe … Morddrohungen sowie Schikanen gegen meine Familie und meine Kinder“, sagte Fauci und fügte hinzu, dass in Iowa eine Person verhaftet worden sei, die von Kalifornien nach DC reiste – angeblich, um Fauci zu töten.

US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern an Bord der Air Force One vor der Ankunft auf der Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27. Januar 2025. (credit: VIA REUTERS)

Die New York Times berichtete darüber hinaus, dass sich im Mai 2022 „ein Mann aus West Virginia schuldig bekannte, Dr. Fauci und anderen Bundesbeamten E-Mails mit Morddrohungen gegen sie und ihre Familien geschickt zu haben.“

Todesdrohungen erhalten

Im Mai 2021 sprach Fauci in einem Interview mit Channel 13 News darüber, dass er Todesdrohungen vom „Lager der Wissenschaftsfeinde“ erhielt.

In einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz, in der er nach dem Abzug von Faucis Sicherheitspersonal gefragt wurde, sagte Trump: „Ich denke, wenn man für die Regierung arbeitet, wird irgendwann der Personenschutz eingestellt, man kann ihn nicht ewig haben, also denke ich, dass das ganz normal ist.“ Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Vor seinem Ausscheiden aus dem Amt hatte der ehemalige US-Präsident Joe Biden Fauci präventiv begnadigt, da er zu den Personen gehörte, die Trump für Vergeltung im Visier hatte.

Nach Angaben von CNN hat Fauci inzwischen einen privaten Sicherheitsdienst engagiert.

