Betrunkener Southwest-Pilot zwangsweise aus dem Verkehr gezogen

Ein Pilot der amerikanischen Fluggesellschaft Southwest Airlines wurde am Mittwoch, 15. Januar vor dem Flug von Savannah, Georgia, zum Midway Airport in Chicago aus dem Cockpit entfernt und wegen Alkohol am Steuer festgenommen, wie amerikanische Medien am folgenden Donnerstag berichteten.

Die Kaution des Piloten wurde auf 3.500 Dollar festgesetzt, heißt es weiter in den Berichten.

Ein Beamter der Transportsicherheitsbehörde (TSA) habe Alkohol am Piloten gerochen und die Strafverfolgungsbehörden informiert, so eine von NBC zitierte Quelle.

Einem Bericht von ABC zufolge wurde der Flug um fast fünf Stunden verschoben, weil Southwest Airlines einen Ersatzpiloten suchte.

Die Vorschriften der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde (FAA) verbieten es Piloten, während des Dienstes Alkohol zu konsumieren, einschließlich während des Fliegens oder eines Flugversuchs innerhalb von acht Stunden nach dem Alkoholkonsum oder bei einer Blutalkoholkonzentration ab 0,04 %, heißt es in den Berichten.

Die Fluggesellschaft entschuldigte sich für die Störung und gab an, dass die Kunden auf andere Flüge umgebucht wurden.

Ein Polizeifoto des Piloten, gezeigt während einer Nachrichtensendung am 15. Januar 2025 (credit: SCREENSHOT/ABC/WJCL/gemäß Abschnitt 27A des israelischen Urheberrechtsgesetzes)

Verkehrsministerium verklagt Southwest

Das US-Verkehrsministerium kündigte am Mittwoch eine Klage gegen Southwest Airlines an, wegen „der Durchführung mehrerer chronisch verspäteter Flüge und Behinderung von Passagierreisen“.

Ein „chronisch verspäteter Flug" ist nach den Vorschriften des Verkehrsministeriums ein Flug, der mindestens zehnmal im Monat durchgeführt wird und der in mehr als 50 % der Fälle verspätet ankommt.

Der Aktienkurs von Southwest Airlines fiel am Donnerstagmorgen nach der Ankündigung des Verkehrsministeriums um 4,47 %, berichtete AFP.