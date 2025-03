Prophezeiungen des Nostradamus für 2024: Krieg in Asien, das Ende von König Charles

Der berühmte französische Philosoph und angebliche Prophet Nostradamus hatte einige unheilvolle Vorhersagen für das Jahr 2024.

Manche behaupten, seine Prophezeiungen würden Jahrhunderte umspannen und historische Ereignisse wie den Aufstieg Adolf Hitlers und die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy exakt vorhersehen.

Seine angebliche Genauigkeit reicht bis zur Vorhersage des Jahres und Alters, in dem Königin Elisabeth II. sterben würde.

Analysten und Experten zerlegen nun seine Schriften, um die Bedeutung seiner Vorhersagen für das Jahr 2024 zu entschlüsseln. Dazu gehören die mögliche Abdankung von König Charles III, ein drohender großer Krieg sowie Überschwemmungen, die eine „große Hungersnot“ auslösen könnten.

Eine zentrale Vorhersage spricht davon, dass der „König der Inseln […] vertrieben“ wird, ohne dass eine bestimmte royale Persönlichkeit erwähnt wird. Spekulationen deuten auf König Charles als wahrscheinlichen Kandidaten für die Abdankung hin. Die Worte des Nostradamus besagen, dass der König der Inseln, der eine umstrittene Scheidung durchlebte, „mit Gewalt vertrieben“ und durch einen ersetzt werde, „der kein Zeichen eines Königs haben wird“.

Mario Reading, renommierter Experte und Autor des Buches „The Nostradamus Prophecies“ (Die Nostradamus-Prophezeiungen), geht davon aus, dass die ständigen Angriffe auf König Charles III. und Königin Camilla zum Rücktritt des Königs führen könnten.

Eine globale Katastrophe und ein möglicher Krieg mit China

Der Prophet sagt außerdem einen grausamen Tsunami und „große Überschwemmungen“ voraus, die Teile der Welt verwüsten werden, gefolgt von einer verheerenden „großen Hungersnot“. Nostradamus warnte davor, dass die Erde immer weiter ausdörren und es zu großen Überschwemmungen kommen werde. Die Folgerung ist, dass der Tsunami landwirtschaftliche Flächen treffen und zu einer schweren Hungersnot beitragen könnte.

In einer kryptischen Prophezeiung sagte Nostradamus für das Jahr 2024 einen gewaltsamen internationalen Konflikt voraus: „[Der] rote Gegner wird blass werden vor Angst. Das wird den großen Ozean in Furcht versetzen".

Analysten vermuten, dass dies eine Anspielung auf den eskalierenden Konflikt mit China in Asien sein könnte, in den auch NATO-Länder verwickelt sind und der möglicherweise zu einem gewaltsamen militärischen Konflikt oder Krieg führen könnte.

In einer weniger aufsehenerregenden Vorhersage sah Nostradamus die Ernennung eines neuen Papstes voraus. Papst Franziskus, der letztes Jahr 88 Jahre alt wurde, wird voraussichtlich ersetzt werden. Nostradamus schreibt: „Durch den Tod des sehr alten Papstes wird ein Römer in gutem Alter gewählt werden.“