Trump „entsetzt“ über Rückgabe der Bibas-Kinder, sagt Sicherheitsberater Mike Waltz

Präsident Donald Trump sei „entsetzt“ über die Szenen aus Israel nach Rückgabe der Leichen der Bibas-Kinder am Donnerstag, dem 20. Februar, sagte der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz am Freitagmorgen auf der Conservative Political Action Conference.

„Sein Herz bricht“, sagte Waltz über Trump. „Meine Botschaft, die Botschaft von Präsident Trump an diese Familien: Wir sind bei euch.“

Waltz sagte, die Rückgabe der Leichen der Bibas-Kinder durch die Hamas, ohne ihre Mutter Shiri, zeige, aus was für verachtenswerten Menschen die Hamas bestehe und warum man ihnen niemals erlauben könne, Gaza zu regieren.

„Es wird viel über zwei Staaten gesprochen. Wissen Sie, wer keine zwei Staaten will, wer niemals zwei Staaten zulassen wird? Die Hamas“, so Waltz. „Und das ist der Grund, warum sie niemals existieren kann, einfach nicht existieren darf in der Zukunft.“

Waltz zeigt Erleichterung, dass Netanjahu nicht auf Biden gehört hat

Waltz sagte, „Gott sei Dank“ habe Premierminister Benjamin Netanjahu nicht auf die Biden-Harris-Regierung gehört, und aufgrund von Trumps Führung und Israels Führung sei die Hisbollah im Iran nun dezimiert.

Bilder von Shiri Bibas und ihren Kindern Kfir und Ariel, in Jerusalem, 20. Februar 2025. (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

„Ich meine, die Pager-Operation wird in die Geschichte eingehen“, fügte er hinzu. „Das war eine der großartigsten Operationen der Geschichte.“

Waltz verwies auf Trumps jüngste Anordnung, die Kampagne des maximalen Drucks gegen den Iran wieder aufzunehmen, um „der iranischen Wirtschaft einen Fuß in den Nacken zu setzen.“

Der Schlüssel zu allem sei, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben dürfe, sagte er. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

„Warum ist das für den durchschnittlichen Amerikaner wichtig? Wenn der Iran eine Atomwaffe hat, stellt sich wirklich die Frage, ob er ein rationaler Akteur ist, und er kann unseren Verbündeten Israel ausschalten, er kann die ganze Welt angreifen. Sie werden diesen nuklearen Schirm haben, um diese, all diese anderen Angriffe zu starten“, so Waltz. „Sie dürfen keine Atomwaffe haben, und unter der Führung von Präsident Trump werden wir dafür sorgen, dass das nicht passiert.“