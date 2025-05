Elon Musk bat Ashley St. Clair angeblich, sein jüdisches Kind nicht zu beschneiden

Ashley St. Clair, eine rechte Influencerin, war nicht die erste Frau, die bekanntgab, ein Kind von Elon Musk zur Welt gebracht zu haben, als sie die Nachricht im Februar verkündete. Sie war aber die erste Frau, die bekannterweise Jüdin ist – und die Musks erstes jüdisches Kind zur Welt brachte.

Jetzt enthüllte St. Clair, dass Musk sie gebeten habe, ihren Sohn nicht beschneiden zu lassen und damit auf ein ehrwürdiges Ritual der jüdischen Tradition zu verzichten.

„Als sie schwanger war, drängte Musk sie, das Baby per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen, und sagte ihr, er wolle nicht, dass das Kind beschnitten wird“, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch, den 16. April, in einem längeren Artikel über Musks Herangehensweise an Fortpflanzungsfragen und seinen Umgang mit den Frauen, die er bittet, seine Kinder zu bekommen.

Aus dem Beitrag geht nicht hervor, ob St. Clair Musks Rat bezüglich der Beschneidung befolgte, aber es wurde angedeutet, sie hätte dies möglicherweise nicht getan. „St. Clair ist Jüdin, und Beschneidungen sind ein wichtiges Ritual in ihrer Religion, und sie entschied sich gegen einen Kaiserschnitt“, heißt es in dem Beitrag.

Die Beschneidung geht auf die Bibel zurück und wird von Juden jeglicher Glaubensauffassung praktiziert, auch von solchen, die sonst nicht die religiösen Regeln befolgen. Für Männer, die zum Judentum konvertieren, ist sie vorgeschrieben, aber für ein Kind, das von einer jüdischen Frau geboren wird, ist sie nicht unbedingt erforderlich, damit es jüdisch ist.

Elon Musk verspricht Tausende von Einheiten bis zum Ende des Jahres (credit: SHUTTERSTOCK)

Musk hat geäußert, er glaube, dass Kaiserschnitte größere Gehirne und damit intelligentere Nachkommen begünstigen. Seine Haltung zur Beschneidung ist unklar, aber sein Vater sagte 2022 in einem Interview, er glaube nicht, dass sein Sohn beschnitten worden sei. (Er hat außerdem eine Vorliebe für Peniswitze und scherzte Anfang des Jahres über von der US-Regierung finanzierte Beschneidungen.)

St. Clair ist eine von vier Frauen, die Kinder mit Musk haben

St. Clair ist eine von vier Frauen, von denen öffentlich bekannt ist, dass sie Kinder von dem Tesla-Chef und Berater der Trump-Regierung haben. Aber Musk glaubt angeblich, dass eine niedrige Geburtenrate unter gebildeten Menschen ein existenzielles Problem sei und könnte laut dem Artikel des Wall Street Journal wahrscheinlich weitere Nachkommen haben. Darin heißt es, dass er St. Clair 15 Millionen Dollar und 100.000 Dollar pro Monat angeboten habe, damit sie über die Abstammung ihres Kindes schweige.

Dem Artikel zufolge gaben St. Clair und Musk ihrem Sohn den Namen Romulus, den auch der Gründer von Rom aus der römischen Mythologie trug. Musk ist fasziniert vom Römischen Reich – das seiner Meinung nach aufgrund einer niedrigen Geburtenrate unterging – und als er aus der jüdischen Gemeinde scharfe Kritik erntete, weil er bei einer Ansprache im Januar mutmaßlich den Hitlergruß nachahmte, behaupteten einige seiner Anhänger, er habe eigentlich einen „römischen Gruß“ gezeigt, obwohl eine solche Geste laut Wissenschaftlern im alten Rom nicht verwendet wurde.