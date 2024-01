Uri Geller publica foto de OVNI en Israel: en redes sociales no le creen

El psíquico y misterioso israelí Uri Geller compartió una foto supuestamente tomada por un alto oficial de las FDI que mostraba lo que parecía ser un objeto volador no identificado (OVNI) flotando sobre una carretera en el sur de Israel.

"Esta fotografía fue tomada por un teniente coronel israelí, que es un amigo cercano. Hoy estaba conduciendo cerca de una instalación sensible en el sur de Israel cuando fotografió este extraño objeto que simplemente colgaba en el cielo", escribió Geller en X, anteriormente conocido como Twitter.

La imagen en cuestión parece mostrar un objeto gris a lo largo de un camino no identificado en Israel.

En su publicación, Geller relacionó la foto con posibilidades de extraterrestres, escribiendo: "Un borrador de un científico de Harvard y el jefe de la oficina OVNI del Pentágono ha planteado la idea de que una nave nodriza alienígena podría estar en el sistema solar, enviando pequeñas sondas llamadas 'semillas de diente de león' para explorar los planetas internos.

Por favor, todos ustedes intenten descifrar este extraño objeto en la foto y díganme qué creen que es ustedes.

