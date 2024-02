'Un socio de los ocupantes sionistas': Hamas critican a Argentina

La visita del presidente argentino, Javier Milei, a Israel fue ampliamente cubierta en los medios de habla árabe, con muchos señalando el hecho de que llegó al Aeropuerto Ben Gurion a bordo de un avión israelí de El Al y comentaristas denunciando su promesa de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a la capital, Jerusalén.

Hamas escribió en un comunicado oficial: "Condenamos y denunciamos enérgicamente el anuncio del presidente de Argentina sobre su intención de trasladar la embajada de su país a la entidad nazi-sionista en Jerusalén ocupada, y consideramos que esto infringe los derechos de nuestro pueblo palestino sobre su tierra y viola las normas del derecho internacional que consideran a Jerusalén como tierra palestina ocupada".

El grupo terrorista también instó a Milei a "retirar esta decisión injusta y errónea, que coloca a Argentina como un socio del ocupante sionista".

El Ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz abraza al presidente Javier Milei al aterrizar en Israel. 6 de febrero de 2024. (credit: Shlomi Amsalem/Foreign Ministry)

Sin comentarios por parte de la Autoridad Palestina

Curiosamente, hasta ahora no se ha recibido ningún comentario por parte de la Autoridad Palestina. En su lugar, se publicó un breve tuit de Abed Al-Fatah Dolah, portavoz de Fatah, acerca del plan de Milei de trasladar la embajada, calificándolo como "un ataque al derecho internacional y a las resoluciones de legitimidad internacional, y una negación de los derechos del pueblo palestino a la soberanía y al estatus que Jerusalén representa como capital de un estado palestino".

Muchas publicaciones hacen referencia al aprecio de Milei por el judaísmo, subiendo imágenes del presidente argentino con una kipá. Otros destacan la supuesta complicidad de Milei con las acciones equivocadas de Israel, incluyendo el periódico Rai Alyoum con sede en Londres y propiedad del simpatizante de Hamas palestino-británico Abdel Bari Atwan, que informó que el traslado se basó en "el apoyo a los crímenes de Israel".

Algunos comentaristas se refirieron a las colonias judías históricas establecidas en Argentina a partir de finales de la década de 1890, a veces con inexactitudes históricas. Un comentarista argelino escribió: "Argentina es una buena y adecuada patria alternativa para los sionistas judíos, dado que su causa fue creada allí en sus inicios por Theodor Herzl".

Del mismo modo, el ex ministro argelino Azzedine Mihoubi tuiteó con rabia: ¡Increíble! ¡El presidente populista de Argentina no encontró ningún país en el mundo digno de su primera visita que no fuera una entidad marginada, racista y terrorista acusada de cometer genocidio en Gaza! ... ¡No había oído hablar de China, Japón o Sudáfrica, y eligió una entidad monstruosa para anunciar que trasladaría su embajada a Jerusalén! No es de extrañar... ¡incluso Argentina era candidata a convertirse en Israel! Advertisement

Varios comentarios incluyeron teorías conspirativas salvajes. Un comentarista afirmó que "los judíos están preparando a muchas personas como este lunático para obtener poder en muchos países del mundo". Mientras que otro desde Egipto escribió: "Cuando dijimos que el presidente de Argentina era el candidato de Israel, la gente se enfadó con nosotros. Israel todavía tiene gobernantes en todos los continentes que le son subordinados y a Estados Unidos... Algunos de ellos conspiran contra los árabes y musulmanes al mover la embajada argentina a Jerusalén ocupada", concluyendo también: "Israel es un cáncer y no hay solución para ellos más que una solución quirúrgica (amputación)".

Algunos usuarios estaban más entusiastas, llamando a movilizar a los árabes contra Argentina. Un bloguero argelino se preguntaba: "Si los normalizadores (árabes) trasladan todo a Israel, ¿por qué deberíamos culpar al presidente de Argentina por trasladar la embajada de su país a Jerusalén?". Del mismo modo, un usuario yemení pedía a las naciones árabes e islámicas que protestaran contra las embajadas argentinas y solicitaran su expulsión, mientras que un usuario catarí se preguntaba si ahora habría llamados árabes para boicotear a Argentina. Incluso un usuario egipcio subió una imagen mostrando a personas quemando una bandera argentina y maldiciendo a la madre de Argentina.

La película también fue objeto de parodias e ironías. Una cuenta parodia dirigida al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, subió una foto del famoso jugador de fútbol argentino Lionel Messi, añadiendo: "Argentina trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén... ¡Malditos sean todos los que apoyen a Argentina o a Messi! Deberían ser fanáticos de (el ministro de seguridad nacional israelí, Itamar) Ben Gvir, les convendría más".

De manera similar, un comentarista jordano escribió: "En respuesta al traslado de la embajada de Argentina a Jerusalén por parte del presidente: ¡Cristiano Ronaldo es mejor que Messi!"