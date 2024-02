El juez adjunto del distrito senior Tan Ikram, quien presidió el juicio y sentenció a tres individuos el martes acusados de delitos terroristas en el Reino Unido, ha sido acusado de tener un sesgo que pudo haber contribuido a su decisión de no castigar al trío, según un comunicado de prensa de la Campaña contra el Antisemitismo (CAA).

Heba Alhayek, de 29 años, Pauline Ankunda, de 26 años, y Noimutu Olayinka Taiwo, de 27 años, fueron arrestadas después de mostrar imágenes de parapentes durante una protesta pro-palestina, que fue interpretada como apoyo al grupo terrorista Hamas, quienes fueron grabados usando parapentes para ingresar a Israel durante su ataque del 7 de octubre.

Remember these women?They displayed an image of a paraglider – a symbol that immediately came to be associated with the Hamas attack of 7th October – at an anti-Israel protest in October.It is right that they have been convicted of terrorism offences.But what is… pic.twitter.com/8xgvnPvJwp — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) February 13, 2024

La detective principal Hayley Sewart, del Comando de Contraterrorismo de la Policía Metropolitana, dijo: "Las imágenes que circularon en las redes sociales de estas mujeres causaron una gran indignación".

"Este fue un caso único examinado en detalle por un juez senior, y el caso construido por los oficiales ha llevado a veredictos de culpabilidad.

"En el contexto de las protestas pro-Palestina que hemos visto en Londres, siempre hemos dejado claro que mostrar apoyo a un grupo terrorista es un delito penal, y cualquier persona que lo haga enfrenta arresto y procesamiento. La actividad en redes sociales del juez del caso del parapente sugiere una posible parcialidad. (credit: CAMPAIGN AGAINST ANTISEMITISM)

"El derecho a protestar siempre va acompañado de la responsabilidad de actuar legalmente para aquellos que protestan. La Policía Metropolitana perseguirá a cualquier persona sospechosa de cometer delitos en las protestas".

Hamas es una organización terrorista registrada en Gran Bretaña y el apoyo al grupo puede resultar en prisión o una multa según la Ley Antiterrorista (2000).

Ikram, quien ahora ha sido acusado de parcialidad, sentenció a los tres acusados a doce meses de libertad condicional en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Ikram afirmó que no había evidencia de que el grupo apoyara a Hamas, pero afirmó: "siete días antes de que se mostrarán los carteles de parapente, Hamas ingresó a Israel con lo que la prensa describió como parapentes. Una persona razonable lo habría visto y leído. No considero que una persona razonable interpretaría la imagen simplemente como un símbolo de libertad. No han ocultado el hecho de que llevaban estas imágenes. Cruzaron la línea, pero sería justo decir que las emociones estaban muy altas en este asunto. Han aprendido bien la lección. No considero que estuvieran tratando de mostrar algún apoyo a Hamas".

¿Por qué acusaron a Ikram de sesgo?

La CAA ha afirmado que las redes sociales del juez presentan indicios de que podría tener un sesgo que afectaría sus decisiones. Se descubrió que Ikram había dado me gusta a un video en LinkedIn que tenía el título "Libre, libre Palestina. A los terroristas israelíes tanto en el Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto Israel, pueden correr, pueden bombardear pero no pueden esconderse: la justicia está llegando para ustedes".

Deputy Senior District Judge Tan Ikram’s social media activity suggests to us that there may be grounds to set aside his ruling in the case in which he decided “not to punish” three women found guilty of terrorism offences, on the basis of actual or apparent bias.We are sharing… https://t.co/dlocy3EiPe pic.twitter.com/G4YsjeZ9th — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) February 14, 2024

El autor original del video, Sham Uddin, es un abogado que se postula para ser miembro del Parlamento de Bethnal Green. El periódico The Jewish Chronicle publicó que Uddin había calificado la masacre del 7 de octubre como una "operación de bandera falsa". El artículo del JC también señaló que Uddin ha destacado el hecho de que la ex Secretaria de Estado de Interior, Suella Braverman, está casada con un hombre judío y la acusó de "plegarse a sus amos israelíes".

Un portavoz de CAA comentó que "la actividad en las redes sociales del Juez de Distrito Adjunto Senior Tan Ikram sugiere que podría haber motivos para anular su fallo en el caso en el que decidió 'no castigar' a tres mujeres declaradas culpables de delitos de terrorismo, basado en un posible sesgo real o aparente. Estamos compartiendo nuestros hallazgos con el Servicio de Fiscalía de la Corona, que podría desear apelar el veredicto, y estamos considerando varias opciones legales. También presentaremos una queja ante la Oficina de Investigaciones sobre la Conducta Judicial".

CAA confirmó que compartirán los resultados de su investigación con el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido y presentarán una queja ante la Oficina de Investigaciones sobre la Conducta Judicial.