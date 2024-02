Un hombre judío recibió el consejo de ocultar su collar con la Estrella de David por parte de la policía escocesa para evitar ser un "desencadenante" para los manifestantes pro-palestinos que marchaban por Edimburgo, Escocia, el 4 de febrero en un incidente grabado que ahora se ha vuelto viral.

En el video, el hombre judío está grabando en silencio la protesta pro-palestina cuando un oficial se da cuenta de su vestimenta judía. El hombre judío afirmó que no estaba cometiendo ningún delito, a lo que el oficial respondió: "Si la gente ve tu estrella, lo cual aprecio que [censurado], se enojarán mucho, mucho.

"Solo quiero que sepas que eso podría provocar a la gente porque, obviamente, entiendo que estás en diferentes lados de la valla; esa es mi única preocupación.

At a rally in Edinburgh, a @PoliceScotland officer asked a Jewish bystander to hide his Star of David, to avoid “triggering” the protesters.The police officer is clearly worried that he and his colleagues are heavily outnumbered and that these protesters could pose a threat to… pic.twitter.com/kI8As7KNCm