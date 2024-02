Investigan brutalidad policial en protesta en Tel Aviv

Un rehén israelí liberado de Gaza fue rociado por un cañón de agua de la policía y un anciano se desplomó después de ser golpeado en la cabeza por un oficial a caballo mientras la policía reprimió las protestas antigubernamentales en Tel Aviv.

Veintiún personas, incluidos dos de los organizadores del movimiento de protesta, fueron arrestadas en la protesta del sábado por la noche por lo que la policía dijo que era una “reunión ilegal” en la Plaza de la Democracia, junto al cuartel general del ejército israelí.

La plaza ganó ese nombre el año pasado, cuando se llevaron a cabo manifestaciones semanales allí para protestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y sus esfuerzos por minar el poder del poder judicial de Israel. Esas manifestaciones cesaron abruptamente después del ataque de Hamás a Israel, cuando los líderes del movimiento de protesta predicaron la unidad en tiempos de guerra y asumieron papeles destacados en los esfuerzos de ayuda civil. Un gabinete de guerra recién formado suspendió toda la legislación que no fuera de emergencia, incluidas las controvertidas reformas judiciales propuestas.

Ahora, ante la creciente frustración por el liderazgo de Netanyahu en tiempos de guerra, las manifestaciones están volviendo a crecer, y los manifestantes piden elecciones y un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes que permanecen en Gaza. Las del sábado por la noche fueron las primeras desde el 7 de octubre en las que la policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes, algo habitual durante las protestas de antes de la guerra. Familiares de rehenes de Gaza hablan en la manifestación en la 'Plaza de los Rehenes' en Tel Aviv, el 24 de febrero de 2024 (credit: Hostages and Missing Families Forum)

Según informes de los medios israelíes, el Ministerio de Justicia investigará un incidente, capturado en vídeo, en el que un oficial montado parece golpear a un hombre con sus riendas, quien luego cae al suelo.

Last night's police brutality was the worst we'd seen even before the October 7th massacre and subsequent war.Netanyahu and Ben Gvir's police force. under their direction, have turned to subjecting families of those still held captive in Gaza and even those who were held… pic.twitter.com/jMUBCV0c83