La policía realiza un arresto por ataque de mafia en Londres a trío israelí

La Policía Metropolitana de Londres arrestó a un sospechoso por su presunta participación en el ataque de mafia del 21 de enero contra tres israelíes en Leicester Square, según informes de medios del martes.

Un hombre de 19 años fue arrestado el 22 de febrero, informó el Jewish Chronicle.

La superintendente jefa Louise Puddefoot, a cargo de la policía en Westminster, fue citada por el JC diciendo: "Seguimos investigando un crimen de odio antisemita que ocurrió en enero y estamos trabajando estrechamente con el Community Security Trust para brindar a las víctimas el apoyo adecuado, mientras las mantenemos actualizadas sobre nuestra investigación.

"Los detectives han llevado a cabo una revisión exhaustiva de las imágenes de CCTV de la zona para intentar identificar a los responsables, además de hablar con las empresas locales para recopilar testimonios de testigos adicionales.

"El jueves, 22 de febrero, arrestamos a un hombre de 19 años en relación con la investigación.

"Hemos hablado con las víctimas para informarles sobre este desarrollo.

"Quisiera volver a enfatizar que no hay lugar para los crímenes de odio en Londres, y estamos decididos a identificar a los responsables de este ataque cobarde."

Un grupo de tres israelíes estaba disfrutando de la vida nocturna de Londres en enero cuando un grupo de aproximadamente 20 hombres los atacó, según varios informes de medios y la información limitada publicada por la Policía.

Se escuchó a las tres víctimas hablando hebreo, lo que los identificó durante el ataque, informó The Telegraph. Los israelíes fueron acosados por un pequeño grupo de hombres que les preguntaban: "¿Son judíos?" Los hombres luego llamaron a sus amigos para unirse al ataque.

Respondiendo a la pregunta del agresor, Tehilla, una israelí de 28 años, confirmó que lo era. Tras la confirmación, los hombres comenzaron a cantar "¡Palestina libre!" y "¡Que se jodan los judíos!".

Las víctimas del ataque, que más tarde recibieron tratamiento en el hospital por sus heridas, se quejaron de que la policía no acudió a atenderlas a pesar de múltiples llamadas telefónicas.

"Me lastimaron la pierna, me golpearon en el cuello", dijo la víctima femenina. "Intenté huir, y llamé a la policía tantas veces, al menos 10 veces, y les seguía diciendo llorando, 'Soy una niña, hay un grupo de chicos atacándome a mí y a mis amigos porque soy judía, por favor, pueden venir, tengo miedo de morir'.

"Realmente no les importaba. Seguían diciendo 'Lo siento, lleva su tiempo, no eres la única que llamó esta noche'", dijo, añadiendo que "nunca pensé que esto ocurriría en Londres".

