¿Pueden los judíos cantar "Dayenu" mientras hay rehenes? Cena de Pésaj se replantea

(JTA) — Mientras el poeta israelí-estadounidense Marty Herskovitz pensaba en la próxima festividad de Pésaj, la idea de cantar "Dayenu" en la primera cena desde que su país fue atacado no le parecía apropiada.

El clásico canto de Pésaj, cuyo título significa "Hubiera sido suficiente", expresa gratitud por todo lo que Dios ha hecho por el pueblo judío. Pero Herskovitz, hijo de un sobreviviente del Holocausto que vive en Israel desde 1986, pensó que las palabras resultarían vacías en un momento en que tantos judíos están en riesgo.

"Tenemos que tomar el texto y encontrar una forma de hacerlo relevante y no solo decir las palabras que parecen tan imposibles de decir", le dijo Herskovitz a la Agencia Telegráfica Judía. "'Dayenu, es suficiente'. Claramente no es suficiente. Mientras la gente esté atrapada en Gaza, no es suficiente. Mientras nuestros soldados sigan arriesgando sus vidas, no es suficiente. No podemos decir 'Dayenu'. No puede ser, ya sabes, 'Alabar a Dios por esta situación'. Así que tenemos que encontrar nuevos textos".

Iniciativa Creando Memoria

Es una misión que ha motivado a Herskovitz durante mucho tiempo, quien utilizó la recompensa financiera de un acuerdo legal después de que su hijo adolescente resultara herido en un ataque terrorista en 2001 para crear un fondo de apoyo a iniciativas educativas en Israel. El fondo ha respaldado su propia iniciativa Creando Memoria en la Universidad Bar-Ilan, que se centra en el recuerdo del Holocausto a través del arte, y también en el seminario rabínico Conservador de Israel, los Institutos Schechter.

Este año, a instancias de Herskovitz, Schechter reunió a decenas de rabinos y líderes de la comunidad judía de todo Israel el mes pasado para reinventar la hagadá, el texto central del seder de Pascua. El resultado de su trabajo será un suplemento para que las familias israelíes lo utilicen durante sus seders al comienzo de la primera gran fiesta desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre — un asalto que también interrumpió la observancia de una fiesta judía, Simjat Torá. (Se informó que el ataque del 7 de octubre originalmente había sido planeado para la primera noche de Pascua del año pasado.)

Familiares de israelíes retenidos como rehenes por Hamás protestan pidiendo al gobierno que encuentre una solución para liberar a los rehenes, frente a la base de Hakirya en Tel Aviv, 22 de febrero de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

En muchas mesas del seder habrá asientos vacíos que representarán a las víctimas del 7 de octubre, a los rehenes y a los soldados que no pueden regresar a casa para las fiestas. Pero el seminario buscó proporcionar a los rabinos y a sus comunidades otras formas de adaptar la antigua tradición al momento actual.

"La festividad de la Pascua judía es realmente una en la que las familias celebran por su cuenta", dijo el Rabino Arie Hasit, decano asociado de Schechter. "Será el trabajo de los rabinos y los líderes de la comunidad enmarcar Purim [la festividad festiva más adelante este mes], porque los aspectos rituales de ella en gran parte van a ocurrir en la sinagoga, o en la comunidad judía. Pero la Pascua se va a celebrar en el hogar. Así que nuestro trabajo ahora, que es tan significativo, es ayudar a las personas a navegar cómo prepararse."

Entre los pasajes del suplemento hay una adición a las "Cuatro Preguntas" clásicas, recitadas durante el seder, que preguntan: "¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches?" El texto añadido tiene como objetivo reflejar los sentimientos de los asistentes al seder este año.

"En todas las demás noches, pensamos que tenemos respuestas. Esta noche, todos simplemente nos quedamos en silencio", dice el pasaje, que está en hebreo. "En todas las demás noches, recordamos, cantamos y lloramos. ... En esta noche, solo lloramos."

La iniciativa es una de varias en curso para adaptar la festividad de la Pascua a una crisis diferente en la historia judía.

El rabino Menachem Creditor, erudito residente en la UJA-Federación de Nueva York, está trabajando en un suplemento de la hagadá junto con la Academia de Religión Judía, una escuela rabínica pluralista en Yonkers, Nueva York.

"Hablar de liberación cuando nuestra familia aún no está completa de nuevo es muy difícil, y nuestras propias lágrimas se mezclarán con el maror", dijo Creditor a JTA, utilizando la palabra hebrea para las hierbas amargas del plato del seder. "No necesitaremos la explicación habitual de la hagadá de lo que se siente amargura."

Creditor dijo que la directora ejecutiva y decana académica de la AJR, Ora Horn Prouser, se acercó a él con la idea de crear un suplemento de Pascua sobre la guerra en curso entre Israel y Hamás. Hicieron un llamado a presentar contribuciones —oraciones, ensayos, obras de arte y otras reflexiones— y recibieron docenas de respuestas que serán editadas en un recurso que la AJR auto-publicará y venderá en Amazon. Partes del producto final también estarán disponibles gratuitamente en el sitio web del seminario.

"Este es un suplemento que se dirige muy directamente a nuestro tiempo actual y proporciona una comunidad de pensamiento que podemos llevar a nuestros seder", dijo Horn Prouser a JTA.

Además de "Dayenu", Creditor y Horn Prouser señalaron un fragmento particular del texto de Pascua con una nueva resonancia este año: "Vehi Sheamda", la oración que advierte que en cada generación, un nuevo enemigo intentará derrotar al pueblo judío. La crisis de este año evoca nuevas ideas sobre quién es el enemigo y cómo vencerlo, dijo Creditor.

"El lenguaje en el seder, en la hagadá, es que Dios nos salvará", dijo Creditor. "Pero el sionismo representa una postura religiosa muy diferente, que es: Nosotros nos salvaremos.

"Desafortunadamente, la primera parte del párrafo sigue siendo verdadera y se amplificó de manera horrible el 7 de octubre", continuó Creditor. "La segunda mitad debe ser verdad a través de la conexión que tenemos, como pueblo judío en todo el mundo, fortaleciendo nuestra patria."

Las iniciativas de Pascua tanto en Israel como en Estados Unidos se suman a una larga tradición de iteraciones y suplementos de la hagadá que superponen cuestiones de la actualidad sobre el texto antiguo, desde aquellas centradas en la judería soviética hasta ejemplos más recientes como adiciones sobre la guerra de Ucrania y la pandemia. El año pasado, algunas familias dejaron un asiento vacío en su mesa de seder en honor a Evan Gershkovich, el periodista judío de The Wall Street Journal que sigue encarcelado en Rusia.

"La hagadá es algo que se ha desarrollado y, como judíos modernos que estamos lidiando con problemas de los mismos temas que han surgido una y otra vez en nuestra historia, necesitamos descifrar cómo hacer que esos temas sean accesibles, relevantes, reales y útiles", dijo la rabina Sara Cohen, una exalumna de Schechter que ayudó a planificar la conferencia del seminario en Israel.

Cohen, que vive en el Kibutz Ketura cerca de la ciudad portuaria del sur de Eilat, donde la población se hinchó con los evacuados de la guerra, dijo que el texto ofrece una importante oportunidad para el tipo de ajuste emocional que se necesita desesperadamente en un Israel y un mundo judío golpeados.

"No necesariamente pensamos en las festividades como un momento para procesar el trauma, pero debido a que la Pascua es la primera gran festividad desde [el 7 de octubre] y porque es una festividad cuya historia habla de trauma nacional y redención, una de las preguntas es, '¿Qué es la redención en nuestros días, y nos sentimos redimidos, nos sentimos libres?'", dijo Cohen. "Cuando te enfrentas cara a cara con la festividad que plantea estos temas, esperamos que no los pasemos por alto sino que pensemos en cómo es relevante en nuestras vidas hoy en día."

Ella añadió, "Tenemos que prestar atención al deseo de procesar el trauma y el marco que nuestra tradición nos da para procesarlo."

Cohen escribió las adiciones a las Cuatro Preguntas que se incluyen en el suplemento de Schechter. Otros pasajes del suplemento invocan imágenes de guerra más explícitas y la sensación de duelo sentida por muchos a lo largo de Israel. La entrada de Herskovitz es una interpretación del texto central de la Pascua sugiriendo que cada judío se vea a sí mismo como si personalmente hubiera salido de Egipto.

Hasit reconoció que comenzar el proyecto a principios de febrero fue un arma de doble filo. Por un lado, proporcionó a Schechter mucho tiempo para recopilar respuestas y trabajar con Herskovitz para reunir un recurso de Pascua antes de la festividad, que este año comienza el 22 de abril.

Por otro lado, la guerra está evolucionando diariamente, y nadie sabe cuál será el estado del conflicto, o de los rehenes, para fines de abril. Pero Hasit dijo que no importa lo que suceda, el trauma del 7 de octubre necesitará ser abordado en la mesa del seder.

"Sabemos que [la Pascua] se acerca, y sabemos que va a ser diferente", dijo. "Sabemos que va a incluir el procesar todo lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre. Y no importa lo que suceda mañana, y el día después de eso, nada de eso va a cambiar".

Horn Prouser compartió un sentimiento similar. "Incluso si todas nuestras oraciones son respondidas, nuestra comunidad está sufriendo un trauma", dijo. "Los temas a discutir, todavía necesitamos tiempo para procesarlos".

Herskovitz dijo que ve el esfuerzo de la Pascua como un cognado de su trabajo de recordación del Holocausto, en el que enfatiza la importancia de crear materiales frescos y personales con los que la gente pueda conectarse.

"Creo que exactamente lo mismo es lo que debe hacerse en Pesaj este año", dijo, utilizando la palabra hebrea para Pascua. "No puedes usar el mismo texto y las mismas ideas que has usado durante años y años porque este año es radicalmente diferente. Y volver al texto antiguo, las ideas antiguas, es básicamente hacerlo irrelevante".