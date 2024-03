Canción vergonzosa de Eurovisión: Israel se avergonzará con 'Hurricane' - Opinión

Después de todos los dramas, la saga y las controversias que rodean la participación planeada de Israel en Eurovisión en medio de la guerra de Espadas de Hierro, finalmente salió la canción "Hurricane", interpretada por Eden Golan.

La letra y el título de la canción fueron cambiados después de que la Unión Europea de Radiodifusión descalificara la primera canción "October Rain", alegando que era demasiado política.

El problema con la canción actual no es que sea política, sino que es simplemente aburrida. Tan increíblemente mundana (o perdonen la expresión: plana), no se eleva musicalmente, carece del elemento principal que caracteriza a una buena canción de Eurovisión: algo que te haga decir "wow".

¿Por qué la canción de Eurovisión de Israel es tan aburrida?

Esta canción es un medio término: puede ser adecuada para el formato de Eurovisión en términos de producción y la excelente actuación, pero en sí misma no es excelente, ni siquiera muy buena. Está bien. Una canción más adecuada para la lista de reproducción de la Radio del Ejército que para esta competencia, especialmente cuando todos los ojos estarán enfocados en Israel.

Eurovision 2018. (credit: David Jones/Wikimedia Common) Otro gran defecto es que, excepto por una o dos frases en hebreo que canta Golan, todo está en inglés. En general, entiendo la necesidad del inglés, pero en un período donde la existencia de Israel está en peligro existencial, una canción que es enteramente o mayormente en hebreo lleva un mensaje explicativo, y Golan en esta competencia está aquí para actuar, no para explicarnos (no tiene posibilidades de ganar, ni siquiera remotamente).

Esperaba una canción que me conmoviera, que me hiciera sentir orgulloso como israelí, una canción que transmitiera al mundo por lo que estamos pasando en este período, no políticamente sino nacionalmente, y esta canción realmente no va en esa dirección.

Una melodía pegajosa no siempre es suficiente para que una canción sea buena. Necesitas algo "extra", especialmente en una competencia como Eurovisión. Esta canción no está en esa categoría, y es razonable asumir que la olvidaremos como olvidamos las canciones de Kobi Marimi, Eden Alene y Michael Ben David. Solo esperemos que Golan no sea borrada de la conciencia y supere el fracaso planeado con la canción.