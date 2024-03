"Él abandonó a Israel": Donald Trump acusa a Biden de abandonar su apoyo

El ex presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a su sucesor, Joe Biden, de abandonar su apoyo a Israel y de decirle al primer ministro Benjamin Netanyahu que abandone el cargo durante una entrevista en FOX News con el presentador Howard Kurtz el domingo.

Trump on Biden's attack on IsraelTrump: And all of a sudden, he dumped Israel. That's what he's doing. He dumped IsraelHoward Kurtz: He's not walking away, but what would be enlightened? He is walking away.Trump: I mean, he just said, essentially that Bibi Netanyahu should…