Olvidemos los dos estados, probemos una solución de dos democracias

Teóricamente, un senador estadounidense llamando a elecciones israelíes carece de sentido, mientras que un general israelí desafiando a los políticos de Israel amenaza la democracia.

Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos amenazados por la intrusión del Sen. Charles Schumer en la política israelí, temiendo que ayudara a los titubeantes demócratas a abandonar a Israel. Al mismo tiempo, muchos israelíes aplaudieron al Brig. Gral. Dan Goldfus por exigir que los líderes de Israel demuestren ser "dignos" de nuestros increíbles soldados. Con la suficiente disciplina para no mencionar nombres, Goldfus expresó nuestros sentimientos de manera audaz y constructiva.

Todo se trata del momento oportuno. Con las relaciones entre EE.UU. e Israel cada vez más inestables, que el judío electo de más alto rango de Estados Unidos se una a las críticas duele. Sin embargo, tener a un héroe de guerra exigiendo el tipo de liderazgo que merecemos fue más inspirador que perturbador. Reflejó una frustración generalizada con la momia de la Calle Balfour, que no entiende que las guerras pueden ser ganadas por héroes soldados, pero luego perdidas por políticos cagoncitos que evitan los planes "del día después", titubeando para preservar su frágil coalición.

Chuck Schumer repitió la llamada cansina de una "solución de dos estados", burlándose de su afirmación de que la "visión de gobierno" de Netanyahu es la que está "atascada en el pasado". Cinco meses después del 7 de octubre, ¿cómo pueden las personas inteligentes resucitar la ilusión de la solución de dos estados, sin actualizaciones ni matices? Premia las llamadas de los palestinos a "globalizar la intifada" contra Israel, mientras ignora sus incesantes gritos de solución de un solo estado: "¡Del río al mar!" Y pasa por alto a los 1,000 terroristas israelíes asesinados gracias al proceso de paz de Oslo de la década de 1990, y a los más de 1,200 de Hamás asesinados gracias al desalojo de Israel de la Franja de Gaza en 2005.

Un líder israelí responsable lideraría de manera creativa, no solo para complacer a los estadounidenses hoy, sino para proteger a Israel mañana. En lugar de callar y pretender que el problema palestino desaparecerá, ¿por qué no proponer "dos democracias para dos pueblos"?

UN PALESTINO protesta a las afueras de Jerusalén. La comunidad internacional y algunos israelíes y palestinos vuelven a hablar de la solución de los dos Estados. (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

El cambio es sísmico, no semántico. La catástrofe del desalojo de Gaza destaca el problema de "dos estados para dos pueblos". El lema asume que si Israel tallara lo suficiente en su único, pequeño estado del tamaño de Nueva Jersey, los pobres, apátridas y oprimidos palestinos estarían satisfechos. Poner perpetuamente la responsabilidad en Israel ignora los planes exterministas del movimiento pro-palestino para los judíos, no solo los israelíes.

Hamás, en particular, no quedó satisfecha con obtener todo Gaza. La carta de Hamás respalda la jihad permanente contra Israel. ¿Qué tipo de acuerdo satisfaría a estos asesinos en masa?

Cometer errores políticos es justificable; negarse a aprender de ellos es imperdonable.

Occidente trata este conflicto como una disputa fronteriza racional. Sin embargo, la mayoría de los líderes palestinos ven su lucha contra Israel en términos apocalípticos y existenciales. Están tratando de borrar a Israel del mapa, no de redibujar fronteras.

De manera similar, en 2000, cuando el primer ministro Ehud Barak hizo concesiones tan amplias en Camp David a los palestinos que la mayoría de los israelíes se sintieron ofendidos, Yasser Arafat, el architerrorista, ni siquiera hizo una contraoferta.

Cualquier solución requiere cambios drásticos en la cultura política palestina

Exigir "dos democracias para dos pueblos" requiere cambios en la cultura política palestina tan drásticos como las concesiones esperadas de Israel, y antes de que Israel arriesgue su seguridad, nuevamente. El Prof. Irwin Cotler, activista canadiense de derechos humanos y ex ministro de justicia, ha defendido esta visión durante mucho tiempo. Se pregunta cómo puede confiar Israel en su vecino, a menos que sea un "estado palestino independiente, protector de derechos, basado en el estado de derecho". La visión exige reformas genuinas y orientadas a la libertad en Palestina.

Del mismo modo, el activista de derechos humanos israelí Natan Sharansky señala que esta visión no solo es más segura para los israelíes, sino que también es mejor para los palestinos. Cuando Israel firmó los protocolos de paz de Oslo en 1993, Sharansky advirtió contra confiar en Arafat y sus secuaces terroristas para implementar un plan de paz. Era como contratar a pirómanos como bomberos.

En nuestro libro, Nunca Solo: Prisión, Política y Mi Pueblo, Sharansky y yo escribimos: “si hay un verdadero crimen que el gobierno israelí ha cometido contra los palestinos, son los Acuerdos de Oslo. Esos acuerdos impusieron la dictadura terrorista de Arafat a los palestinos, en lugar de fomentar el liderazgo democrático de base que surgió en Cisjordania [entre algunos alcaldes en la década de 1990] - y se hizo con la aprobación del mundo libre”.

Las democracias nunca atacan a otras democracias, porque los líderes democráticos ganan la reelección al mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En cambio, como demuestran Irán, Rusia y Hamás, los dictadores necesitan enemigos para justificar las cargas que imponen a sus ciudadanos.

"Two democracies for two peoples" comienza por buscar mejorar la vida de los palestinos, liberándolos de las dictaduras de Hamás y la Autoridad Palestina que aprovechan la miseria palestina para ensuciar la reputación de Israel. Un régimen que aterroriza a los forasteros aterroriza descaradamente también a los insiders no cooperativos. Si el proceso de paz de Oslo hubiera comenzado nutriendo la sociedad civil, con condiciones y puntos de referencia, hoy, 40 años después, la vida palestina podría verse muy diferente y ser democrática.

Claramente, una sociedad palestina productiva, basada en la libertad, sería mejor también para Israel. Como advirtió el principal disidente de la antigua Unión Soviética, Andrei Sakharov: "Nunca confíes en un gobierno más de lo que el gobierno confía en su propio pueblo".

Demasiados en los medios solo culpan al "concepto", la concepción cegadora de Israel, de los cálculos erróneos del primer ministro Benjamin Netanyahu. Claramente, el "concepto" del Occidente sobre los palestinos lo ha cegado durante décadas y ha fortalecido también los asesinatos masivos del 7 de octubre. El preguntarse constantemente "¿qué podemos darle a los palestinos?" alimenta su cultura totalitaria de irresponsabilidad, victimización y odio a los judíos que desencadenó los saqueos, violaciones, secuestros, mutilaciones y asesinatos.

Hacer demandas a los palestinos, finalmente, y desafiarlos a desarrollar una cultura política basada en el respeto mutuo y los derechos mutuos es la única forma de avanzar. Es la mejor manera de romper el ciclo de violencia y crueldad palestina que amenaza con desestabilizar el mundo, no solo a Israel.

Y que Israel articule esta visión democrática rompe nuestro estancamiento, dando a los estadounidenses e israelíes el debate que necesitamos para empezar a pensar en cómo consolidar las ganancias de guerra que el General Goldfus y sus tropas han entregado tan hábilmente.

El escritor, un miembro senior en pensamiento sionista en el Instituto de Política del Pueblo Judío, es un historiador presidencial estadounidense, coautor con Natan Sharansky de Nunca solo: Prisión, Política y Mi Pueblo, y, más recientemente, el editor de un nuevo conjunto de tres volúmenes, Theodor Herzl: Escritos Sionistas, la publicación inaugural de la Biblioteca del Pueblo Judío (www.theljp.org).