Israelíes y judíos de diáspora deben trabajar para entenderse mutuamente

La penúltima parada de mi última gira de primavera por Norteamérica fue en Rochester, Nueva York. Antes de hablar con la comunidad sobre el antisemitismo internalizado, almorcé con parte del personal de la Federación. Allí conocí a un joven israelí, Ron Kronberger Netzer. Estaba pasando un año en los Estados Unidos con el programa ShinShinim, un proyecto de la Agencia Judía donde jóvenes israelíes pasan un año en la diáspora trabajando con comunidades judías antes de su servicio nacional. Después del almuerzo, comenzamos una discusión sobre el orgullo judío y la identidad. En una conversación sobre la identidad judía diaspórica, Ron se opuso a mis ideas. No podía entender por qué yo - un judío británico - me sentía más judío que británico. "¿No declarar lealtad a otro país en lugar del país de tu nacimiento enfadaría a las personas británicas no judías?" preguntó.

Lo que siguió fue una conversación de dos horas sobre la Diáspora Judía y la identidad y experiencia israelí. Esta conversación fue perspicaz e importante. Como resultado, me di cuenta de que los israelíes y los judíos en la Diáspora, a pesar de la fuerza de nuestra conexión, requieren diálogos importantes para comprender mejor las experiencias de cada uno. Esto es crucial no solo para la unidad judía, sino para entender nuestra relación respectiva con y roles en la protección y participación en el Estado de Israel.

También es cierto que antes de estas conversaciones, cada comunidad debe primero participar en sus propias discusiones para comprender mejor su propia experiencia. Los judíos en la Diáspora, por ejemplo, deben abordar la tensión que existe con respecto a nuestras identidades, antes de compartirlas con nuestros homólogos israelíes. Si bien tenemos una conexión inherente con nuestra tierra indígena, los judíos de la Diáspora no nacieron en el estado judío. Y aunque nacimos y vivimos en otros países con sus propias culturas distintas, seguimos siendo, en nuestras raíces, un pueblo indígena conectado a otra tierra. Esto presenta desafíos específicos para comprender nuestras identidades y cómo nos relacionamos con Israel y el país de nuestro nacimiento / ciudadanía (no solo por la inmensa cantidad de odio contra los judíos que existe en la Diáspora).

Como escribió la famosa poeta nigeriana Ijeoma Umebinyuo en Diaspora Blues:

"Así que, aquí estás demasiado extranjero para casa, demasiado extranjero para aquí. nunca suficiente para ambos."

EL ESCRITOR (izquierda) se reúne con Ron Kronberger Netzer en Rochester, a principios de este mes. (credit: Leora Rozin)

Como la comunidad diaspórica original, esta es también la experiencia de los Judíos Diásporicos. Es una experiencia que dificulta la integración en la Diáspora. Sin embargo, al mismo tiempo, al no haber nacido y crecido dentro de la cultura israelí, puede dificultar la integración en la sociedad israelí. No hay una solución fácil a este problema, pero debe ser un tema de conversación en la Diáspora, y uno que luego debemos compartir con nuestros hermanos y hermanas israelíes para que puedan entender mejor nuestra experiencia.

Las diferencias en las realidades

Debemos recordar, ellos no están cargados por esta tensión. Son judíos que viven en el Estado Judío. Y esta tensión es algo que los israelíes deben comprender sobre la experiencia judía en la Diáspora. ¿Cómo es sentirte arraigado en una tierra, pero haber sido criado en otra? Y una que no necesariamente te trata de manera igualitaria. ¿Cómo es sentir esta tensión, este tirón entre dos lugares? Y no menos importante, el trauma y la traición que se siente al enfrentarse al creciente odio de una sociedad a la que llamas uno de tus hogares. Y en última instancia, cómo esto afecta no solo nuestras decisiones, sino nuestras identidades y autoestima. La identidad es compleja y profundamente complicada, y no siempre lógica o racional, pero es real e impactante.

Ron también cuestionó, legítimamente, por qué los judíos en la Diáspora se quedarían en la Diáspora en medio del creciente odio. Él no podía entenderlo, y creo – aunque sigo viviendo en Londres – que es una pregunta válida, y una con la que debemos comprometernos. Los judíos se quedarán en sus hogares en la Diáspora por una multitud de razones complejas, lo cual es nuestro derecho. Esa complejidad debe ser entendida y no disminuida. Es muy fácil decir "simplemente haz aliá si las cosas están mal en la Diáspora". Pero como están experimentando los judíos en todo el mundo de la Diáspora, la decisión de irse no es tan obvia como uno podría pensar.

Durante mi gira por América del Norte, tuve conversaciones con judíos sobre si querían quedarse o no y la respuesta unánime fue "no sabemos". Es difícil irse. Es difícil dejar tu hogar, tus bienes, tus amigos, tu comunidad. Es difícil dejar la familiaridad. Y cuándo irse no siempre es obvio. Esa es una realidad que muchos judíos en la Diáspora están experimentando actualmente.

Como sugirió Ron, debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de estas razones y luego reconocer que nos coloca en una situación en la que somos una minoría muy denigrada viviendo entre una mayoría a menudo hostil. Eso no significa que debamos aceptar el odio hacia los judíos. Ese no es el caso en absoluto. Más bien, debemos navegar nuestras vidas en la Diáspora con los ojos bien abiertos, comprendiendo los términos del compromiso y asegurándonos también de que estamos profundamente orgullosos de nuestro judaísmo.

Sin embargo, como recordé a Ron, los israelíes también necesitan ser empáticos con esta experiencia. Si bien podemos hacer aliá, por supuesto, no es nuestra culpa haber nacido en la Diáspora, ni que nos enfrentemos a la decisión de abandonarla. Así se desarrolló nuestra historia. Y aun así, muchos de nosotros construimos vidas significativas allí, como es totalmente natural.

Al igual que los judíos que vivieron en Alejandría, o que optaron por no regresar a Judá desde Babilonia, tenemos derecho a poder vivir donde queramos manteniendo también nuestra conexión con Israel. Estos son todos temas profundamente complicados y debemos tener empatía por las posiciones de los demás para poder entender mejor nuestras acciones y decisiones. Sería agradable y ordenado si la vida fuera en blanco y negro, pero no lo es y debemos enfrentarlo.

También discutimos la lucha judía contra el odio hacia los judíos, y los diferentes roles que ocupan los israelíes y los judíos de la Diáspora. Los judíos en la Diáspora están librando una guerra de ideas en nuestros hogares. Esta es una guerra real en la que el otro lado intenta hacer que sus sociedades sean Judenfrei (término nazi para sin judíos). Los judíos en la Diáspora están luchando de diversas formas importantes para recuperar nuestra dignidad, humanidad y mantener el odio hacia los judíos a raya.

También estamos, como fue el caso inmediatamente después del 7 de octubre, contribuyendo a la guerra de Israel contra Hamás. Judíos de todo el mundo enviaron cientos de millones de dólares, así como recursos a Israel para ayudar en su esfuerzo de guerra; nuestro esfuerzo de guerra. Valientes jóvenes judíos viajan, incluido mi propio hermano, viajaron a Israel para unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Sin embargo, el sacrificio de luchar en las FDI por Israel y el pueblo judío no es, en general, una experiencia diaspórica. Y es algo que debemos reconocer y no dar por sentado. Que jóvenes hombres y mujeres israelíes arriesguen, y algunos sacrifiquen trágicamente, sus vidas para defender nuestro estado (y es nuestro estado, incluso si estamos en la diáspora) es algo que siempre debemos reconocer. La mayoría de nuestros sacrificios no son necesariamente iguales. Y está bien, pero no debemos equivocarnos al respecto.

La relación entre los judíos en la diáspora e Israel puede ser, como todas las relaciones familiares, complicada. Pero lo importante es que trabajemos para entendernos mutuamente. Que nos encontremos donde estamos. Debemos reconocer que hay diferencias fundamentales en nuestras experiencias que pueden afectar nuestra capacidad de apreciar los matices de nuestras identidades y cómo nos aproximamos al mundo. Esto es natural.

Para fomentar la unidad judía, debemos entendernos mejor unos a otros. Existe una gran diversidad en la experiencia judía. Pero solo podemos unirnos como Am Ejad, Lev Ejad, un Pueblo, un Corazón si realmente somos capaces de apreciar la singularidad de cada una de nuestras experiencias y cómo nos moldea. Solo entonces podemos ser verdaderamente un solo pueblo, dondequiera que vivamos en el mundo.

Am Israel Jai.

El escritor es fundador del movimiento moderno de Orgullo Judío, educador y autor de Jewish Pride: Reconstruyendo un Pueblo. Su nuevo libro es Reclamando Nuestra Historia: En busca del Orgullo Judío.