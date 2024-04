Eylon Levy confirma despido y anuncia nueva iniciativa de discurso

El ex portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, confirmó que ya no era un representante oficial del estado tras informes de su suspensión y despido en una publicación en X (anteriormente Twitter) el domingo.

"Después de más de 400 entrevistas con medios, sesiones informativas y conferencias de prensa como portavoz oficial en nombre del gobierno israelí desde el 7 de octubre, ha llegado el momento de emprender un camino independiente en la defensa", dijo, "con el equipo que me ha ayudado desde el inicio de la guerra.

