Candace Owens reta a Ben Shapiro a debatir sobre guerra Israel-Hamás y definición de antisemitismo

La comentarista política Candace Owens publicó en X el viernes pasado diciendo que le gustaría debatir contra su antiguo colega de Daily Wire Ben Shapiro sobre los temas de Israel y "la *actual* definición de antisemitismo."

Owens dejó Daily Wire hace unas dos semanas después de trabajar allí durante tres años. Muchos comentarios en las redes sociales indican que Owens dejó la empresa mediática debido a la retórica controvertida sobre Israel.

Shapiro anteriormente calificó de "vergonzosa" la retórica de Owens en torno a la guerra entre Israel y Hamás en noviembre.

I would like to debate Ben Shapiro on Israel and the *current* definition of antisemitism. Can somebody make that happen? https://t.co/237rKKIkoD — Candace Owens (@RealCandaceO) April 5, 2024

Luego, el viernes, Owens volvió a publicar un video del comediante Andrew Schultz que afirmaba que Owens es una debatiente más hábil que Shapiro, diciendo que este último "solo debate a universitarios."

"Siempre que debate con alguien digno, o bien sale perdiendo o como mínimo se queda en tablas", continuó Schultz. "Nunca lo he visto ganar un debate contra alguien educado en el tema."

Ben Shapiro (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

Shapiro responde al desafío de Owens

Shapiro aceptó el desafío, afirmando que ofreció a Owens el mismo debate en febrero. Cuando ofreció tener el debate en su programa, Owens declinó, diciendo "puedes comprender por qué preferiría mantener esto fuera de la plataforma de Daily Wire, así como la verdadera razón por la cual nunca pudimos llevar a cabo ninguna discusión".

Cuando Owens dijo que quería un moderador neutral para el debate, Shapiro la acusó de "querer esconderse detrás de uno", afirmando que el moderador recomendado por Owens estaría sesgado a su favor, y dijo que debería ser solo uno a uno el próximo lunes por la tarde.

Owens rechazó la acusación de Shapiro, diciendo que simplemente "elige no llevar los ojos a Daily Wire", y recomendando otros moderadores como Joe Rogan o Lex Fridman, ambos con una gran cantidad de seguidores en internet. Fridman respondió a Owens diciendo que podría ser el anfitrión de un debate.

El co-fundador de Daily Wire, Jeremy Boreing, intervino en lugar de Shapiro cuando comenzó el Shabbat y este último no pudo responder a Owens, y reiteró la oferta inicial de Shapiro de hacerlo en su plataforma uno a uno en Nashville, sin anuncios en el video y sin costo para verlo. Nadie se aprovecha de esto.

Owens respondió diciendo que está en Londres y no puede comprometerse a ir a la ciudad de Tennessee, diciéndole a Boreing que "Has sabido durante meses que iba a estar en Londres esta semana. Inicialmente, se suponía que los empleados de Daily Wire estarían aquí conmigo, por lo que pretender públicamente que ustedes no están al tanto de esto parece extraño", pero dijo que puede hacer el debate virtualmente.

Boreing respondió diciendo que no sabía el itinerario de viaje de Owens, pero dijo que Daily Wire no necesita estar involucrado en absoluto, ya sea su canal, estudio o equipo, pero que no acordarán tener un moderador ni hacerlo virtualmente. Owens aceptó.