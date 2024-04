El legendario productor de cine Moshe Edery recibirá el Premio Israel

El productor de cine y CEO de United King Films, Moshe Edery, recibirá el Premio Israel por Logros de toda una vida, anunció el Ministro de Educación Yoav Kisch el miércoles.

Edery, quien comenzó su negocio cinematográfico junto a su difunto hermano, León, ha producido cientos de películas en aproximadamente 20 años, incluyendo los clásicos más aclamados y los mayores éxitos comerciales. Su película aclamada incluye Beaufort y Footnote de Joseph Cedar, ambos nominados al Oscar; Turn Left at the End of the World de Avi Nesher y todas las películas que ha hecho desde entonces; Walk on Water de Eytan Fox y la mayoría de sus películas posteriores;

The Band's Visit de Eran Kolirin; Big Bad Wolves de Aharon Keshales y Navot Papushado; Lemon Tree de Eran Riklis y muchas de sus otras películas, y muchas más. Más que cualquier otra figura individual, él ha fomentado y creado la industria cinematográfica israelí.

Sala de cine vacía (ilustrativo) (credit: INGIMAGE)

El inspirador viaje del magnate del cine

Edery, quien emigró a Israel con su familia desde Marruecos cuando era niño, creció en Dimona sin dinero ni conexiones, pero logró convertir su amor de la infancia por las películas - consiguió su primer trabajo en un cine en 1964 - en un imperio.

Es uno de los propietarios de la cadena de cines City Cinema, donde preside las películas que produce y distribuye desde una oficina en la emblemática ubicación de Glilot de la cadena. Según su propia estimación, invierte y/o produce alrededor del 70-80% de todas las películas hechas en Israel.

Edery también dirige muchas iniciativas benéficas, incluida la Asociación Or LaMishpachot (Luz para las Familias), que ayuda a familias en duelo que han perdido hijos en operaciones militares.

Edery dijo en una declaración después de recibir la noticia: “Me alegré de recibir la llamada telefónica del honorable Ministro de Educación Yoav Kisch esta tarde. Estoy conmovido hasta las lágrimas y agradecido al comité de premios por la decisión. La cultura y el cine israelíes están en mi alma, una vela que ilumina el camino para mí y para mi familia. Me gustaría dedicar el premio a mi querido hermano fallecido, Leon, mi compañero a lo largo del viaje, y a la ciudad de Dimona, donde comenzamos nuestra travesía y nuestro Cinema Paradiso hace 60 años.”