La peluca que salvó su vida: Eden Golan revela su historia en Malmo (Suecia)

Eden Golan, representante de Israel 2024 en el Festival de Eurovisión del pasado mayo, es conocida por las mechas rosa rojizo que adornan su larga melena. Pero en un post de Instagram publicado el jueves, reveló que cubrió su característica cabellera con una peluca rubia cuando viajaba por Malmo (Suecia), donde se celebró el concurso, para salvar su vida.

Junto a una foto en la que aparece con una peluca rubia y gafas, algo que no suele llevar, escribió: "Han pasado exactamente dos meses desde el Festival de Eurovisión, y mientras me desplazaba por mi carrete de la cámara la otra noche, me encontré con esta foto y tenía muchas ganas de compartirla con vosotros. En ese momento, pensé que era gracioso pero no me di cuenta de lo aterrador y peligroso que era en realidad"

"Mucha gente sabe que estuvimos rodeados de la mejor seguridad pero no sabían de esos momentos en los que tuve que disfrazarme para el poco tiempo que pasamos fuera del hotel. Es triste que hayamos vuelto a una época en la que una mujer judía israelí tiene que ocultar partes de su identidad para evitar que le hagan daño. Es sin duda un momento que no olvidaré el resto de mi vida. Sé que nos esperan días mejores."

Aunque bien está lo que bien acaba para la curruca de sauce -que quedó quinta en la clasificación general y segunda en la votación del público a pesar de los llamamientos generalizados para que fuera expulsada del concurso por representar a Israel- allá por mayo, no sólo luchaba por su puesto en la clasificación final, sino por seguir con vida.

Eden Golan, Israel's participant in the Eurovision competition arrives to the Ben Gurion international airport near Tel Aviv, May 12, 2024 (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90) Golan, su séquito y toda la delegación israelí estuvieron custodiados por el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) a un nivel sin precedentes que la agencia bautizó como "Operación Huracán", por la canción oficial israelí "Hurricane", que Golan interpretó.

La canción conmemoraba la masacre de más de 1.200 personas y el secuestro de otras 240 por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, incluso en el Festival de Música Nova. Los funcionarios de seguridad hicieron todo lo posible para garantizar que ningún israelí fuera víctima de terroristas mientras competía en Eurovisión y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, visitó personalmente Malmo para inspeccionar las medidas de seguridad antes del concurso.

Otras medidas para garantizar la seguridad de Golan

Se aconsejó a Golan y a su delegación que permanecieran en sus habitaciones de hotel cuando no estuvieran compitiendo o ensayando, a pesar de que, al igual que en los Juegos Olímpicos, se pretende que el concurso sea una oportunidad para que los jóvenes concursantes se relacionen y exploren la ciudad anfitriona.

Tras el concurso, un funcionario del Shin Bet declaró a Ynet: "Garantizar la seguridad de la delegación israelí en tiempo de guerra fue una victoria para Eden y para todo el país. A pesar de las amenazas, las protestas y el ambiente tenso, la operación terminó de la mejor manera posible"

A pesar de las amenazas, Golan se comportó con un aplomo preternatural durante todo el concurso, ganándose los elogios de todo el mundo. Aunque Israel no tiene realeza oficial, extraoficialmente, Golan ha demostrado ser merecedora del título de "Reina de Corazones", que la Princesa Diana dijo una vez que aspiraba a ser.

La foto que publicó de sí misma disfrazada y su expresión despreocupada también muestra lo juguetona que es y cómo puede lucir muchos looks diferentes. Quizá algún director se anime a darle un papel en una comedia romántica, en la que los disfraces suelen formar parte de la trama.