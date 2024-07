"No podemos dividirnos": Doug Emhoff se encuentra con líderes interreligiosos en la Casa Blanca

NUEVA YORK - No hay mejor forma de luchar contra la crisis del odio que reuniendo a personas de distintas religiones y orígenes, declaró el jueves por la mañana el Segundo Caballero Doug Emhoff en una mesa redonda de líderes religiosos.

La mesa redonda en sí estaba cerrada a la prensa, pero Emhoff pronunció unas palabras antes.

"Hay fuerzas ahí fuera que intentan dividirnos; intentan dividirnos y separarnos; de hecho, enfrentarnos unos a otros", dijo. "Ese no es el camino. No podemos permitirlo".

En la mesa redonda participaron, entre otros, la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, el Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista, la Fundación Hindú de América, el Consejo de Liderazgo Musulmán Negro, el Consejo Nacional de Iglesias y la Coalición Sij.

Emhoff, nacido en Brooklyn y criado en Nueva Jersey, reflexionó sobre su infancia.

"Como típico niño judío de los suburbios, siempre [iba] en bicicleta a los entrenamientos deportivos o a mi templo reformista", dijo. "Mis amigos eran de todas las confesiones".

Emhoff contó cómo se llevaban todos en su comunidad, señalando cómo "todos nos aceptábamos, incluidos los padres".

Contó que su esposa, la vicepresidenta Kamala Harris, creció cantando en el coro de su iglesia en California, donde aprendió la fuerte conexión entre fe y justicia, así como la lucha por la justicia.

Cuando él y Harris se casaron, formaron un hogar interreligioso, dijo.

"Y por eso es posible que vean imágenes mías con ella en la iglesia, y que hayan visto imágenes de ella conmigo en el templo o celebrando la Pascua en la residencia", dijo. "Así es como funcionamos. Lo hacemos juntos".

Harris y él no sólo se quieren, añadió, sino que respetan la fe del otro y lo que eso significa para cada uno de ellos individualmente, así como la forma en que les afecta e impacta como pareja.

Lucha contra el odio a los judíos

Emhoff dijo que se sentía honrado de ser la primera persona judía en ocupar el cargo de director de la Casa Blanca y de formar parte de la administración Biden, destacando cómo el presidente se ha levantado contra el antisemitismo y la islamofobia y ha fomentado las conexiones y la comunidad.

"Esto es algo de lo que he estado hablando antes del 7 de octubre, ese día horrible, y desde el 7 de octubre, cuando hemos visto una crisis de odio", declaró Emhoff. "Ahora es más importante que nunca asegurarnos de que estamos fomentando esa comunidad y esa coalición porque, como muchos de nosotros sabemos, este odio está interconectado".

Emhoff describió ese odio como una "amenaza real para nuestra propia democracia". "Todos tenemos que unirnos para luchar contra él, seamos quienes seamos, estemos donde estemos", declaró.